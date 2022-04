Fusionadas da el primer paso para sustituir el grupo escultórico de Exaltación

Ahora mismo es tan solo un embrión. Un propósito que, eso sí, lleva gestándose en el seno de la corporación y en la mayordomía, en concreto, desde hace bastantes años. Fusionadas ha dado el primer paso para sustituir el grupo escultórico que acompaña al Cristo de la Exaltación, una obra de Antonio Dubé de Luque de principios de los años 80, por otro nuevo que se encargará de realizar el malagueño Juan Vega, quien ha ejecutado una maqueta a escala 1:7 con la propuesta de intervención. Un proyecto "muy ambicioso", en boca de su autor, que es consciente, sin embargo, de que no se verá culminado a corto plazo.

Al contrario, el hermano mayor de Fusionadas, José Manuel Álvarez Chaves, quiso aclarar desde el principio de que el encargo no va a ser inmediato. "En nuestra cofradía tardamos en fraguar los proyectos. Nos pasó con la casa hermandad, durante casi 20 años o con la sección de Lágrimas y Favores", recordó.

El nuevo grupo de Exaltación se lleva fraguando, no obstante, desde hace mucho tiempo en el seno de Fusionadas, pero no fue hasta hace dos años cuando tuvieron lugar las primeras reuniones más formales para hacer un proyecto, que se le encomendó a Juan Vega. "Mi lazos de unión con Fusionadas existen prácticamente desde mis comienzos. He trabajado mucho para ellos y me siento muy de Fusionadas porque siempre han confiado en mí", señala el escultor, que en 2013 ya realizó el nuevo grupo que desde entonces acompaña al Cristo de Azotes y Columna. Es a partir de la presentación de este misterio cuando se reactiva, según Vega, la posibilidad de cambiar el de Exaltación. "Siempre sabiendo que es un proyecto de futuro. A largo plazo", insiste, aunque esta circunstancia no le resta ilusión, "ni a mí como artista ni a la cofradía".

En principio, ya se ha dado a conocer el boceto, toda vez que ya obtuvo el visto bueno de la junta de gobierno. Vega proyecta siete figuras, más el Cristo. Obviamente, el pasaje a representar es el momento de la exaltación de la cruz en el Monte de la Calavera, pero la intención es hacer una escena mucha más teatralizada y con mayor movimiento. En la parte delantera aparecen dos sayones en actitud dinámica de izar la cruz tensando las cuerdas. Otro verdugo se situará a los pies del 'stipes', ayudando a alzar el madero. En estos casos, sería sustituir una imagen por otra de las que componen el grupo en la actualidad, aunque los ademanes y posiciones variarán.

La principal novedad iconográfica, al menos en Málaga, se encuentra en la introducción de los dos ladrones, uno a cada lado de la cruz, a la espera de ser crucificados junto al Señor. San Dimas y Gestas, cada uno con diferentes actitudes a la hora de asumir el martirio que les aguarda. Del mismo modo, Vega propone incorporar, en la parte trasera de la composición, una imagen de María Magdalena, en actitud de querer tocar el travesaño que está siendo alzado, intentando acercarse mientras un centurión romano, lo evita en actitud agresiva, apartando a la mujer.

"Cuando me piden este tipo de proyectos recurro a la tridimensionalidad porque es una buena forma tanto de aclararme como artista como para que la cofradía pueda ver en toda su plenitud, desde la miniatura, como puede quedar la obra definitiva"

Todo el conjunto será de vestir. "La cofradía me ha dado absoluta libertad y no me ha impuesto número de imágenes ni nada", recalca Juan Vega, quien explica que ha tenido en cuenta las premisas principales que hay que tener a la hora de hacer un grupo escultórico: los ángulos de visión, que se vea desde la calle en sus 360 grados, que las imágenes interactúen entre ellas pero también con el público y que existan cruces de miradas y diálogos entre ellas, creando entre todas ellas líneas diagonales y oblicuas.

De momento hay una maqueta en barro con imágenes de unos 30 centímetros cada una. "Casi siempre cuando me piden este tipo de proyectos recurro a la tridimensionalidad porque es una buena forma tanto de aclararme como artista como para que la cofradía pueda ver en toda su plenitud, desde la miniatura, como puede quedar la obra definitiva", aunque de aquí hasta que esta sea una realidad, se pueden introducir algunas modificaciones. "Un artista siempre va evolucionando, pero no creo que surjan nuevas ideas, dado que es un proyecto muy madurado, en el que he invertido dos años de estudio y le he dado muchas vueltas", señala Vega, quien confía que la presentación del boceto pueda servir de acicate para que pueda acelerarse el encargo.