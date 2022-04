La Piedad y la Sangre abren el Domingo de Pasión en un día de alegría para El Molinillo

Podría parecer una mañana cualquiera de primavera. Si bien la calima de las pasadas semanas parece haber dado una tregua, el frío y el viento -y unas cuantas nubes que no parecen amenazadoras- son ahora quienes se apoderan de la ciudad. Es cierto que a una semana del Domingo de Ramos, y con muchas hermandades de víspera habiendo realizado ya su salida procesional, la ciudad no parece haberse sumergido aún en el ambiente cofrade. Quizás sea porque después de dos años sin Semana Santa, los malagueños todavía no se creen que las imágenes vuelvan a las calles.

Y sí, podría ser una mañana cualquiera de primavera si no fuese porque el Molinillo ya huele a incienso. El barrio vive uno de sus días grandes. Su histórica cofradía de la Sangre visita este domingo a los vecinos con los que no podrá encontrarse el Miércoles Santo. Lo mismo hará la Virgen de la Piedad, que por un día intercambia los papeles con la gente del barrio para ser Ella la que va a visitarlos por primera vez en la mañana del Domingo de Pasión. Pasadas las 11.30 horas, se escucha a lo lejos el himno nacional interpretado por la Banda de Música de Zamarrilla. Nuestra Señora de la Piedad portada por unos pocos privilegiados de la corporación sale de su capilla callejera para ser entronizada sobre las sencillas andas de madera en las que será llevada hasta su casa de hermandad. Primeros toques de campana. Las portadoras levantan el trono. Suena la marcha que lleva el nombre de la Virgen, ‘Piedad’, y con una sencilla maniobra la imagen queda enmarcada en el arco de la puerta de su capilla. Es el día del barrio, y por eso la Piedad no podía irse sin saludar a sus vecinos de San Felipe Neri. Frente a Ella, por calle Parras, avanza el cortejo de la archicofradía de la Sangre. La Virgen parece incluso levantar la vista del rostro sin vida de su hijo que sobre su pierna derecha reposa, para ver como la Cruz de Guía avanza hacia Ella. Con el sonido de los tambores roncos de la Banda del Real Cuerpo de Bomberos, el crucificado de Palma Burgos llega hasta calle Cruz del Molinillo. Allí, en un profundo ambiente de respeto se para frente a la Virgen que tallara el mismo escultor. Con la misma sensación que se vive en los flashback de una película, el Señor yacente sobre los brazos de su madre se encuentra con su misma imagen crucificada. El dolor de la Piedad debe ser doble. Un dolor que se puede ver en los párpados caídos de la dolorosa que parece querer levantarlos para mirar al frente. El público enmudece. Los guardias civiles que acompañan a la Piedad agachan su cabeza en símbolo de respeto. Y en lo mismo que dura un suspiro, la cruz de madera comienza a girar hacia la derecha. El crucificado se marcha y la Piedad se queda con su pena. Guía de los traslados de las cofradías en este Domingo de Pasión Pero el silencio se rompe con la llegada de la Virgen de Consolación y Lágrimas. La Dolorosa de Baena, con su estética recuperada tras la restauración de Naranjo Beltrán, llena de algarabía la calle. En un perfecto ejemplo de consuelo, la Virgen sustituye la pena que ha dejado su hijo por la alegría que reflejan los colores malvas con los que inunda el barrio. Suena ‘Malacitana’ por la Banda de Música de la Paz, y las dos Vírgenes se mecen, la una frente a la otra. La que llora sin lágrimas y la que con tristeza reparte consuelo. La estampa sobria que deja el Señor se diluye entre los aplausos de los que allí se concentran. Una mujer que admira el rostro de la Piedad que se esconde tras el manto malva se seca una lágrima antes de que consiga caer. El encuentro de dos vecinas siempre emocionante, más aún tras años sin verse. El barrio del Molinillo rebosa de vida. Sus imágenes están en la calle. Vuelve la idiosincrasia cofrade de este rincón de Málaga. Hoy, el Molinillo es más barrio que nunca.