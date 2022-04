Semana Santa de la Esperanza

Nuestra incomparable Semana Santa resurge con bríos más potentes y convicciones más firmes», escribía un joven Fernando González Mart, ‘Fidelito’, en 1935. Los incendios premeditados de 1931 no habían conseguido aniquilar la Semana Santa malagueña, que cuatro años después, volvía a procesionar (con cautela e ilusión), por las calles de Málaga. En enero de 1935, La Unión Mercantil ya publicaba las reuniones para «activar la reorganización precisa» de algunas hermandades malagueñas. Mucho tuvo que ver en todo este volver a empezar la Comisión pro Semana Santa, nacida al año siguiente de los incendios. En 1934 recogió firmas para la vuelta de la Semana Santa, consiguiendo un rotundo éxito. Al final, la Agrupación de Cofradías, presidida por Enrique Navarro, logró el apoyo del gobernador civil, Alberto Insúa, para conseguir refuerzo policial y el acuerdo de que habría Semana Santa en 1935, pero concentrada el Jueves y Viernes Santo, para una mayor coordinación de las fuerzas de orden público. Además, las procesiones sólo durarían 4 horas, por lo que tendrían que recogerse antes de las 12 de la noche. Esto obligó a algunas cofradías a desplazarse a iglesias del Centro Histórico, como el Sagrado Corazón, para iniciar el recorrido.

Toda precaución era poca, ante cualquier rebrote anticlerical. Como ejemplo, Zamarrilla dejó claro que la procesión la formarían hermanos cofrades, «sin que bajo ningún concepto pueda desfilar elemento alguno que no forme parte».

Procesionaron nueve cofradías, aunque no todos los titulares, muchos de ellos quemados en el 31. El Jueves Santo salieron a las calles: la Pollinica, la Cena, El Rico y María Santísima del Amor; el Cristo de Ánimas de Ciegos y María Santísima del Mayor Dolor. La salida de la Pollinica, a las 10 de la mañana del Jueves Santo, de la iglesia del Sagrario, no congregó a muchos malagueños, por la ‘tempranura’ de la hora, pero al menos no se produjeron incidentes ni ese día ni los siguientes. Habían surtido efecto las palabras del gobernador advirtiendo a la «minoría detractora, de espíritu selvático y primitivo» de que cualquier altercado sería contestado con la aplicación severa de la ley.

El Viernes Santo procesionaron el Cristo de la Expiración y María Santísima de los Dolores; la Virgen de Zamarrilla; el Santísimo Cristo del Amor; el Sepulcro y la Virgen de la Soledad y el Domingo de Resurrección, el Resucitado. La Semana Santa de 1935 fue un destello de esperanza que se apagaría en 1936, cuando el ambiente político aconsejó no sacar las imágenes a la calle.