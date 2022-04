El nuevo recorrido oficial no resuelve problemas, los crea. Lo que llevamos de la Semana Santa de 2022 está poniendo en duda la idoneidad del recorrido por cuestiones de seguridad. No es que guste más o menos, es que se están creando bolsas de público atrapadas por cortejos procesionales y sin una salida. Eso es un problema grave. A esto se le suma que cualquier retraso afecta a toda la jornada. El Domingo de Ramos se pudo ver cómo el retraso de Salutación a las cuatro de la tarde todavía tenía sus efectos a las 23.00 horas, dejando a Lágrimas parada en Especerías a que pasara una Humildad y Paciencia que hacía lo que podía. Otro problema es que apenas aporta alternativas de acceso, provocando un cuello de botella que amplifica cualquier incidente a toda la jornada. Eso sin contar con que la extensión hace que las hermandades pasen en ocasiones a tambor y que el movimiento de personas se haga muy complicado. O que haya cofradías que sólo se puedan ver a la salida o a la recogida. Y no sigo...