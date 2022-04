"Las sensaciones individuales de una minoría ruidosa llevan a solapar el discurso de la mayoría silenciosa y educada"

La Semana Santa de 2022, la del esperado reencuentro, la de la vuelta a la normalidad tras dos difíciles años de pandemia y suspensiones, llega a su fin. Es hora de hacer balance. Para Pablo Atencia, presidente de la Agrupación, han sido días para volver a manifestar la fe de los cofrades en las calles disfrutando de la complicidad que ofrece la convivencia entre hermanos y en torno a unos sagrados titulares. Días también de celebrar cómo la situación sanitaria ha permitido recuperar sensaciones que parecían olvidadas tras todo este tiempo de crisis sanitaria que ha afectado de lleno a la vida de las cofradías. Y obviamente, también días de recibir críticas con motivo del segundo año de implantación del nuevo recorrido oficial, de estar sometido a la presión popular y de desgaste por convencer, con argumentos, a los detractores. El excesivo celo por la seguridad, la proliferación de vallas, los problemas de movilidad... son algunos temas que se abordan en esta entrevista. ¿Se presentará a la reelección? Atencia asegura que siempre estará a disposición de las cofradías.

¿Qué balance puede hacer de la Semana Santa de Málaga de 2022?

Que ha sido la Semana Santa del reencuentro en la que, después de dos años sin poder procesionar, hemos salido a las calles a rememorar la Pasión, Muerte y Resurrección de nuestro Señor y en la que los hermanos ha podido volver a convivir en torno a nuestras imágenes. Hemos vuelto a disfrutar de lo que tanto ansiábamos y a recuperar lo que la pandemia nos había arrebatado, con muchísimas ganas, y con la percepción de que nos ha acompañado el tiempo, salvo el Martes Santo, que desgraciadamente obligó a algunas cofradías a suspender sus salidas o a regresar de forma precipitada.

En este análisis ha dejado al margen su opinión sobre el segundo año de vigencia del nuevo recorrido oficial y la polémica que se ha generado. ¿Por qué?

Porque muchas veces nos centramos en cuestiones que son secundarias. Lo importante esta Semana Santa es que que los cofrades hemos vuelto a salir a la calle a profesar nuestra fe, a acompañar a nuestros titulares. Nuestro cortejos han movilizado a más de 40.000 personas entre nazarenos, hombres de trono, acólitos, músicos de nuestras bandas... Para nosotros la noticia es que este año hemos vuelto. Y con toda la normalidad que nos ha permitido la situación sanitaria. Lo demás, insisto, son aspectos de tipo organizativo. Como siempre tomaremos nota y aprenderemos de ello.

¿No cree que se han reproducido muchos de los errores que ya se les achacaron en 2019?

No creo. La experiencia de 2019 fue muy positiva. Todas las aportaciones que recibimos tanto de las propias hermandades, de los medios y de las distintas administraciones se han implementado. El Domingo de Ramos, estaban a la vista de todas las mejoras en las que con tanto esfuerzo hemos trabajado. Hay todavía margen y hay aspectos que tenemos que seguir puliendo, sin duda, pero son cambios que apenas se perciben, dado que salimos una vez al año.

¿Por qué tantas vallas que coartan la libertad de movimiento del público?

Considero que la movilidad se ha ido resolviendo y mejorando, y se puede constatar con datos objetivos, conforme han ido avanzando los días, incluso en jornadas como el Miércoles o Jueves Santo, cuando bajan al Centro entre 400.000 y 500.000 personas. La Málaga y la España del siglo XXI no es la misma que hace 30 años. Hay personas que añoran momentos pasados y la sociedad actual demanda mayor seguridad y organización, que impide convivir con esa percepción del pasado. Estamos en una situación de alerta antiterrorista 4 y para las fuerzas de orden público la seguridad de las personas es prioritaria. Encontrar ese equilibrio entre seguridad y normalidad, de la mano de los expertos en esta materia, es lo más complicado. La Agrupación no tiene competencias, pero colabora. Es algo que ha pasado en todas las ciudades esta Semana Santa. Entendemos que a veces no se comprenda por parte de los ciudadanos, aunque se apliquen en su beneficio. Ocurre lo mismo que cuando viajas en avión. Tras el 11-S se multiplicaron los controles, estos suponían una molestia, pero ya están asumidos. Estas nuevas medidas de seguridad se están trasladando a todos los eventos. Nosotros trabajamos con las administraciones y tratamos de minimizar los inconvenientes que pueden generar en el público. Con el nuevo recorrido oficial, precisamente, hicimos una ampliación de 400 metros para ajustarnos a los nuevos requisitos y, con todo, ahora mismo tenemos un Centro más seguro que antes.

¿Por qué se tuvo que cambiar el recorrido oficial?

Desde hace años las administraciones públicas nos muestran su preocupación de que en un espacio de 800 metros cuadrados se concentren más de 24.000 personas, como ocurría antes. No era asumible con la legislación vigente. Si queríamos mantener el anterior trazado, con todas estas carencias en materia de seguridad, hubiesen desaparecido 8.000 sillas. Es decir, las personas que han sido reubicadas, habrían perdido sus abonos. En 2015 hubo elecciones en la Agrupación. Tanto en mi programa como en el de Eduardo Pastor se reconocía que el anterior recorrido oficial estaba agotado, quedaba obsoleto, y se plantaban propuestas para establecer uno nuevo, bajo premisas similares, fruto del análisis objetivo de la situación.

¿Considera que estos dos años sin procesiones en la calle haya podido jugar en contra del nuevo recorrido oficial?

Es posible. Muchas personas no recordaban que en la Alameda antes había tribunas que no permitían la visión. O que la plaza de la Marina no formaba parte del itinerario. Por otra parte, Larios siempre ha estado aforada, como la plaza de la Constitución y la calle Granada. Por ellas no se podía transitar. Todos hemos sufrido parones de hasta media hora para poder cruzar, por ejemplo, por la pasarela de Santa María o por cualquier bocacalle de Larios. Es posible que muchos ya no lo recuerden. Vivimos, además, en la sociedad de la inmediatez absoluta, todo lo queremos para ya, somos incapaces de esperar. Todo esto ha podido generar este caldo de cultivo contrario y que no se valoren en su justa medidas todas las muchísimas mejoras que se han implementado. Pero insisto, creo que lo importante es que las cofradías han salido a la calle y estos son debates interesados para desviar la atención.

Pero no puede negar la evidencia de las críticas...

Muchas veces, las sensaciones individuales de la minoría ruidosa llevan a solapar el discurso de la mayoría silenciosa y educada, que es la que hace que las sociedades se transformen y cambien a mejor. Las minorías ruidosas suelen ser las responsables de las catástrofes sociales, ya que intentan imponer sus criterios. La moderación, la educación y la visión global de esta mayoría sale adelante con perseverancia. Las personas que son muy emocionales, hoy piensan una cosa y mañana, con la misma visceralidad, piensan lo contrario. A mí me gusta escuchar críticas inteligentes, no mensajes simples.

¿Es posible otro recorrido oficial?

El Centro es el que es y tiene las características que tiene y la única forma viable es la que hemos puesto en marcha. Con este recorrido oficial se han conseguido muchas cosas: se ha puesto en valor la Catedral, se ha abierto una segunda puerta para las estaciones de penitencia, se han reducido las tribunas, se han mejorado los horarios... No es un cambio que se ha hecho de manera caprichosa y de la noche a la mañana. Se estudiaron todas las variables posibles, llegamos a recibir hasta cinco propuestas de recorrido diferentes y esta es fruto del análisis pausado y del consenso. De hecho, en todo este tiempo, no ha venido nadie que haya traído una propuesta alternativa asumible.

Habla de que hay margen de mejora. A bote pronto, ¿de qué es ya consciente que sea necesario mejorar de cara a 2023?

Forma parte de nuestra dinámica, tanto de las cofradías como de la propia Agrupación, llevar a cabo reuniones en las que analizamos y hacemos balance. Y somos muy autocríticos. De hecho, esta autocrítica es precisamente lo que nos ha hecho fuertes. Además, procuramos ser muy democráticos y participativos y abrimos un espacio de diálogo con el resto de la ciudad, con los medios, los afectados, los abonados, las fuerzas del orden público... Y siempre actuamos con rigor y criterios objetivos. Hasta este año había que mejorar cuestiones técnicas y estéticas, y creo que hemos conseguido mejorar terminaciones y la volumetría de las tribunas. Mucha gente se mueve por percepciones e intenta extrapolar una percepción concreta sin hacer un análisis previo en profundidad. Hasta el alcalde pedía que la gente se informara antes de opinar.

El propio alcalde opinó antes de informarse y pidió más espacios libres y gratuitos para ver los tronos...

Y se informó. Quiero decir, que de lo bueno no se habla. Las bondades del nuevo recorrido pasan inadvertidas y solo nos centramos en los espacios inhóspitos, no en los nuevos escenarios que, gracias a este nuevo recorrido, las cofradías también están sabiendo descubrir. Se habla mucho de la plaza de la Marina, pero nada de Molina Lario, por ejemplo. O que el 40% del recorrido está libre para poder ver las procesiones aunque no se disponga de un abono.

¿No le da la sensación de que se ha estrenado tablero de juego pero los peones siguen siendo los mismos? ¿No cree que es necesaria una redistribución de cofradías por día? ¿Estarían las cofradías preparadas para asumirlo?

La Agrupación es un órgano colectivo, de otro modo, se perdería su esencia. Creo que la gente no es consciente de que tanto el presidente como sus responsables estamos sometidos al criterio democrático de la mayoría, que está integrada por las 41 cofradías agrupadas. Nada de lo que se hace es caprichoso. En el momento en que se produce una demanda real en este sentido, la Agrupación lo sometería a un análisis. En el momento en que haya, de verdad, de manera notoria, este interés, crearíamos los canales para ello.

¿Por qué se acumuló tanto retraso el Domingo de Ramos y el Lunes Santo? Esto también vino a incrementar el descontento con el nuevo recorrido oficial, al que se le achacó igualmente aunque no tenga nada que ver.

Hay una tendencia natural a simplificar la responsabilidades. Este tema también exige un análisis pormenorizado para saber el por qué de estos retrasos, que, en todo caso, se produjeron antes de llegar a la Tribuna, además, en hermandades que vienen de un entorno próximo. Llevamos dos años sin salir también.

Pero esto es como montar en bicicleta, no se olvida...

En el momento que una cofradía se retrasa, afecta al resto. Es una cuestión física y contra eso no podemos hacer nada.

Sí se puede hacer: recuperar tiempo aumentando la velocidad de desplazamiento, reduciendo las marchas de la cruceta y aplicando criterios solidarios.

Sí, pero son medidas que cada cofradía tiene que tomar. La agrupación tiene facultades sancionadoras, que aplicaría, en su caso, a posteriori. Puede estar encima de las cofradías y puede instarles a que cumplan, pero poco más que eso. Se apela siempre a la solidaridad. Pero con retrasos hemos convivido toda la vida, antes y ahora, con el antiguo recorrido oficial y con el nuevo.

¿Cree que muchas de las cofradías que en su día votaron a favor del nuevo recorrido oficial, el 96% de las agrupadas, ahora se replantearían su voto y, si se les diera la oportunidad, lo harían en contra?

En cualquier debate en que se establecen unas reglas de juego importantes, no solo hay que valorar si uno está o no de acuerdo, si votaría a favor o en contra, según el momento. También hay que preguntarse por qué alternativas tienes. Repito que han pasado muchos años y nadie ha sido capaz de poner ninguna otra sobre la mesa. Como en todo en la vida, en las cofradías también es mucho más difícil construir que destruir. Y eso provoca cierta desazón, porque le hemos dedicado muchas horas, mucho trabajo y se ha puesto en práctica lo que, entre todos, hemos consensuado. Es muy difícil contentar a todo el mundo al 100%, pero con parámetros profesionales y objetivos, no emocionales, se ha hecho lo mejor posible. Si hemos sido capaces de asumir un cambio de tanto calado, las mejoras que todavía se puedan introducir, se podrán llevar a cabo sin problemas.

¿Puede que esta situación esté provocando división en el seno de la Agrupación, que está provocando excesivo desgate y que esa paz social de la que viene presumiendo, pueda verse comprometida?

Creo que no, tengo contacto permanente con los hermanos mayores y percibo sus sensaciones. Entre los responsables de las cofradías, en el seno de las hermandades, se viven las cosas de manera distinta que en las redes sociales. Dentro del mundo cofrade hay muchas personas que se preocupan y ocupan y que van más allá de publicar un mensaje, un post o un tuit. Los hermanos mayores dan gracias a Dios por haber podido salir, después de dos años muy difíciles, y por haber podido disfrutar. También por haber vivido con intensidad los actos del centenario. El mundo cofrade está muy vivo, goza de gran salud y tiene mucha actividad. La incidencia de bajas de hermanos ha sido anecdótica, hemos vuelto a llenar los cortejos procesionales, la asistencia a los cultos cuaresmales ha sido notoria...

En octubre hay elecciones en la Agrupación. ¿Optará a la reelección? La rumorología en este sentido es variada, desde integrantes de su permanente muy próximos que estaría dispuestos a tomar el testigo, hasta posibles postulantes que contarían con el apoyo de hermanos mayores críticos con su gestión.

Con los nuevos estatutos de la institución, las elecciones precisamente son en octubre para separar cualquier tipo de campaña de la Semana Santa. Una vez que termine, nos sentaremos, haremos balance y será el momento de plantearlo. Veré qué piensan las cofradías y si su voluntad es que continúe, yo como hasta ahora, estaré siempre disponible. Es lo responsable.