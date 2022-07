Este sábado 16 de julio tendrá lugar la celebración del día de la Virgen del Carmen, que en esta ocasión, después de dos años de parón por la pandemia de la covid-19, regresa con siete procesiones repartidas por las distintas barriadas de la ciudad de Málaga. A continuación los itinerarios de las salidas procesionales y el resto de actos de cada zona:

Sábado 16 de julio

Por la mañana, tendrá lugar el traslado de Nuestra Señora del Carmen desde la Parroquia Nuestra Señora de las Angustias para realizar la misa del Alba. Este año, el traslado tendrá un nuevo recorrido de ida, en el que la virgen irá acompañada por la Capilla musical Nuestra Señora de la Concepción.

El recorrido se iniciará en la Plaza de la Parroquia Nuestra Señora de las Angustias, y continuará por Avda. Juan Sebastián el Cano, C. Alonso Carrillo de Albornoz, C. Miguel Moya, C. Mar, Avda. Salvador Allende, C. Banda del Mar, Plaza Padre Ciganda. La vuelta se realizará por: Plaza Padre Ciganda, C. Banda del Mar, Avda. Salvador Allende, C. Mar, C. Practicante Fernando Alcolea, C. Pérez Zúñiga, C. Padre Tejera, Plaza Virgen del Carmen, C. Mar, Avda. Juan Sebastián El Cano, Plaza de la Parroquia y Parroquia Nuestra Señora de las Angustias.

Tras este traslado, la Banda de Cornetas y Tambores de Gitanos recorrerá las calles de El Palo en una diana floreada.

Por la tarde, a las 17.30 horas, dará comienzo la procesión con el acompañamiento musical de la Banda de Gitanos y la Banda de Música de Zamarrilla con el siguiente recorrido: Parroquia Nuestra Señora de Las Angustias, Av. Juan Sebastián Elcano, C. Arquitecto Eduardo Esteve, Av. Salvador Allende, Carril de la Milagrosa, Plaza Virgen Milagrosa, C. Quitapenas, C. Banda del Mar, Colegio SAFA ICET, Mosaico Virgen del Carmen y Plaza Padre Ciganda.

Finalmente, se realizará el tradicional Recorrido Marítimo-Terrestre, uno de los momentos más representativos de estas fiestas, que terminará con el encierro de la Virgen en su templo. El itinerario será el siguiente: Plaza Padre Ciganda, embarque, desembarque, Playa del Deo frente El Tintero, C. Playa del Chanquete, C. Banda del Mar, C. Mar, Av. Salvador Allende, C. Mar, Av. Juan Sebastián el Cano, C. Real, C. Montiel, Plaza del Arroyo, C. Fuente de Leganitos, Plaza del Arroyo, C. Montiel, C. Real, Av. Juan Sebastián Elcano, Parroquia Nuestra Señora de las Angustias.

La procesión saldrá del templo a las 18.00 horas para recorrer las calles de la barriada. En el Arroyo de los Pilones, a las 20.00 horas, la Virgen será embarcada en una jábega y dará comienzo la procesión. A las 21.00 horas está previsto el desembarque y la entronización de la imagen para la procesión de vuelta, que terminará a las 00:30 horas en su parroquia. La hermandad estrenará un juego de coronas y cetro, así como la imagen del divino infante de Pedregalejo y la marcha procesional ‘Carmen de Pedregalejo’, que correrá a cargo de la Asociación Músico-Cultural Nuestra Señora de la Paz.

Así, el recorrido completo que realizará será: Salida Iglesia Parroquial del Corpus Christi, Ventura de la Vega, Av. Juan Sebastián Elcano, César Riario, Bolivia, Varadero, Paseo Marítimo El Pedregal hasta la desembocadura del Arroyo de los Pilones. Punto de embarque y desembarque. Paseo Marítimo El Pedregal, Plaza del Ancla, Cenacheros, Pepotes, Boquerón, Bolivia, César Riario, Av. Juan Sebastián Elcano, Juan Valera, Corpus Christi, encierro.

Olías

La Virgen del Carmen de Olías partirá a las 20.00 horas de la tarde desde su ermita. El itinerario que seguirá es: Carretera de Olías, Campo Santo, La Sinfonía, Plaza del Agua, Fray Luis de Granada, Callejón del Norte, La Ópera, Plaza de la Iglesia.

La subida a la ermita será por: Plaza de la Iglesia, La Sinfonía, Piteras, Ruiz de Alda y Carretera de Olías.

La procesión irá precedida por una misa, cantada por el coro rociero Azahar que tendrá lugar a las 18.30 horas en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, en la calle Jacob. Será a las 20.00 h cuando la imagen de la patrona saldrá en procesión de alabanza por las calles del distrito hacia su capilla de la calle Ruiz y Maíquez. Esta procesión se realiza dentro de la celebración de la Feria que tiene lugar estos días en el distrito con motivo de la festividad de la Virgen del Carmen.

Colonia de Santa Inés

La Virgen del Carmen de Colonia Santa Inés procesionará a las 20.30 horas y saldrá desde la parroquia de la barriada. Como novedades, la imagen de la Virgen ha sido restaurada por Raúl Trillo Díaz y Salvador Lamas. Asimismo, el guion ha sido diseñado por Salvador Aguilar y realizado en el Taller de Bordados Artesanales Manuel Mendoza, al igual que los escapularios.

La Banda Sinfónica Virgen de la Trinidad acompañará a la Virgen por: Andrés Bernáldez, Manuel Amaro, Miguel Carrera, Antonio Raíz, Manuel Rivadeneyra, Muñoz Cerisola, Corregidor Horacio Coppola, Manuel Rivadeneyra, Pasaje Manuel Rivadeneyra, Corregidor Fernando de Bazán, Muñoz Cerisola, Tamayo y Baus, Juan Francés Bosca, Manuel Rivadeneyra, Navarro Ledesma, Carril de las Morillas y Andrés Bernáldez.

Domingo 17 de julio

El Perchel

Desde las 23.30 horas de hoy tendrá lugar la tradicional vigila de oración y posterior felicitación a la imagen mariana en la Iglesia del Carmen. Durante toda la jornada del sábado estará expuesta en veneración con misas a las 09:00, 10:30 y 20:00 horas. Además, a las 12.00 horas se celebrará la Solemne Función Principal de Instituto con la participación de la Armada Española.

Asimismo, la otra gran fecha será el domingo, un día cargado de momentos para estar cerca de la Virgen que se mantendrá con las mismas novedades que en 2019. La jornada empezará a las 08.00 horas con el Rosario de la Aurora que llevará a Nuestra Señora del Carmen Coronada desde su iglesia hacia el Puerto Málaga.

Allí, en torno a las 10.00 horas, iniciará su procesión marítima con la bendición de las aguas. Un poco más tarde, a las 12.00 horas, desembarcará con el rezo del Ángelus y se realizará el traslado hasta la Santa Iglesia Catedral Basílica con una misa a las 13.00 horas. Desde entonces estará en veneración en la capilla de San Nicolás hasta las 19.00 horas.

Ya en la jornada vespertina, a las 20.00 horas, se llevará a cabo la procesión terrestre de regreso a El Perchel con el acompañamiento musical de la Banda de Música de La Paz.

Málaga Capital

Nuestra Santísima Patrona emergerá desde su hornacina en el fondo de la bahía a las 10.00 horas, para encontrarse con Nuestra Señora del Carmen (Perchel) a las 11.00 horas. El desembarco será, como es tradición, en el centro de la playa de la Malagueta a las 11.45 horas, a continuación del cual tendrá lugar una procesión hasta la Iglesia de San Gabriel. En dicha parroquia se celebrará una misa a las 13.00h. A las 14.00h volverá a la playa, donde tendrá lugar una paella.

Por la tarde, a las 17.20 horas será el besamanos, que durará en torno a una media hora, para el posterior embarque de la imagen acompañada de buceadores y devotos. A las 18.30 horas se sumergirá de nuevo en el lecho marina Nuestra Patrona.

A partir de las 17.00 horas de la tarde se pondrá en marcha la procesión, con el acompañamiento de la Banda de Música Nuestra Señora de la Soledad de la Congregación de Mena.

El recorrido de la corporación es, según el itinerario aportado por la Agrupación de Glorias: Salida Iglesia de San Patricio, Princesa, Las Navas, Garcerán, Vía de Servicio de Paseo Marítimo Antonio Machado hasta la depuradora donde se encierra. Embarque. Regresará por la Vía de Servicio de Paseo Marítimo Antonio Machado, Mendoza, Las Navas, Antonio Soler, Tomás Echevarría, La Hoz, Garcerán.