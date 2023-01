La Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga ha celebrado en la tarde de este sábado el acto de entrega de la medalla de oro de la institución a Luis Merino Bayona tras una eucaristía en la iglesia de San Julián, presidida por el sacerdote Manuel Ángel Santiago y concelebrada por el sacerdote y delegado de Hermandades y Cofradías de la Diócesis de Málaga, Salvador Guerrero.

Antes de la entrega de la máxima distinción de la entidad por parte del presidente de la Agrupación, Pablo Atencia, el exalcalde de Málaga y ex hermano mayor de la Archicofradía de la Expiración ha recordado su trayectoria cofrade desde su nacimiento, su vinculación con Expiración, Mena y Estudiantes, su compromiso cristiano y la concesión de la medalla de oro, por lo que agradeció a Málaga y a sus amigos y miembros de la institución. "Fui cofrade desde que nací. Según decía mi madre, me hizo de La Expiración al bautizarme. Y mi padre me inculcó lo de Mena a lo largo de su vida. Al Coronado de Espinas lo llevé y recé desde mi primera adolescencia y Luisa me lo descubrió aún más hasta enamorarme", señaló Merino al prinicipio de su intervención.

El galardonado quiso dar las gracias a todas las personas que a lo largo de estos años le han acompañado en su labor cofrade. “Esta medalla se tendría que dividir en ciento de pequeños trozos para compartirla con todos vosotros. Porque lo mío nunca ha podido ser un empeño personal, sino una aventura compartida”, ha destacado.

Asimismo, ha enumerado los recientes actos conmemorativos del Centenario fundacional de la Agrupación, que ha resumido en “más de tres años de trabajo, ilusiones y, al final, frutos recogidos”. "Este es mi bagaje de servicio a todas las corporaciones nazarenas. Corporaciones ante las que quiero hoy proclamar mi compromiso de seguir siendo uno más en nuestros desfiles. Seguir saliendo a la calle a hacer vivo nuestro compromiso cristiano", señaló.

A la ceremonia han asistido el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; la delegada de Turismo y Cultura de la Junta de Andalucía en la provincia, Gemma del Corral; el vicepresidente tercero de la Diputación Provincial, Manuel Marmolejo; el concejal del área de Sostenibilidad Medioambiental del Ayuntamiento, Francisco Cantos; así como más de un centenar de personas entre hermanos mayores, cofrades, familiares y amigos de Merino.

Concesión

La concesión de la medalla de oro de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga a Luis Merino nace con la petición escrita, precisamente, de las cofradías de Estudiantes, Mena y Expiración.

La memoria y las conclusiones de la comisión nombrada al efecto ratifican los méritos que a lo largo de su dilatada trayectoria ha ido acumulando Merino en favor de la Semana Santa de Málaga, así como por su extraordinaria labor al frente de la comisión organizadora del Centenario de la Agrupación.