El Centro está lleno de gente. Las terrazas llenan las calles y la gente llena las terrazas. Muchos no sabrían decir qué significa 'aliquindoi' o 'pechá'. De hecho, difícilmente dan los buenos días en español. El sol brilla con fuerza y el calor va obligando a aligerar la ropa. Parece un día cualquiera en una ciudad muy turística. Pero no lo es. Es un domingo y de fondo, muy a lo lejos, se escucha el sonido de los tambores. Como si fuera el flautista de Hamelin, buscando ese sonido encuentras a familias, grupos de amigos o alguien con una cámara al hombro. Los caminos conducen a los límites del Centro y se adentran en la Cruz del Molinillo. Es Domingo de Pasión y hay diez traslados previstos. Por eso en Málaga se conoce como Domingo de Traslados. La Semana Santa empieza en una semana.

Sangre y Piedad

Mientras resuenan las palabras de Francisco Jiménez Valverde -Paquito- en la cabeza de muchos cofrades y se suceden los comentarios sobre el pregón ("Me ha encantado volver a escuchar los de los tangaos", "ya era hora que lo diese Paquito", ""ha sido Paquito en estado puro"), el Cristo de la Sangre inicia su periplo por la feligresía de San Felipe Neri y llegará a la Cruz del Molinillo. Un lugar de encuentros. No sólo con el Convento de las Mercedarias, si no también con la Virgen de la Piedad, que celebró esta mañana del Domingo de Pasión su traslado desde su capilla.

Es más. No fue el único encuentro de esa mañana. El Domingo de Traslados es día de encuentros en la calle. De ver a esa fotógrafa con la que siempre hablas delante de un trono y ahora lleva una vela en el traslado de la Sangre, como es Lola Rengel; o al Antonio Jódar haciendo una parada antes de seguir viendo traslado, o Gonzalo Sichar que iba buscando el sonido del tambor junto a su hija y tantos otros que podrían calificarse de "conocidos en Cristo", por coincidir siempre en alguna procesión.

Eso es algo que tiene el traslado de la Sangre. Es esa primera cita de encuentros alrededor de un crucificado llevado con sobriedad directamente a hombros. Un privilegio para unos cuantos entre los que está el pregonero de la Semana Santa de Málaga de ese año. En este caso, Paquito Jiménez Valverde, que fue recibiendo abrazos y felicitaciones a cada paso.

El cortejo de traslado contó con la presencia de unos integrantes de la Agrupación Musical de la Vera+Cruz de Campillos, que procesionan con el Cristo el Miércoles Santo y que este año le han acompañado en el traslado. Tras el trono de la Virgen de Consolación y Lágrimas, la Banda de Música de La Paz, que acompañó con su música el traslado, con piezas como 'Malacitana', tocada ya en el final, para entrar en Dos Aceras, 'Consolación y Lágrimas' o 'Cristo de la Sangre', entre otras. La Virgen lució con el malva como enseña, tal y como es característico en ella, con un estilo barroco, incorporando medallas y distinciones atesoradas por esta centenaria advocación.

Mientras el cortejo de la Sangre bajaba por la calle Parras y pasaba por Gota de Leche para ir a la Cruz del Molinillo, el traslado de la Piedad tomaba forma en la calle. El cambio al Domingo de Pasión por la mañana le ha permitido ganar un momento de encuentro con la Sangre al amparo del convento de las Mercedarias. Las mujeres de la cofradía, como suele ser habitual, protagonizaron el traslado de esta imagen, en un trono plateado que llamaba la atención y con el toque de los lirios morados en el frontal.

Mucha gente alrededor de la capilla de la Piedad para acompañar a esta devoción, que sigue siendo un referente en su barrio.