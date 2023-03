Sacar la cofradía a la calle cuesta un 10% más que el año pasado

Pasear con el carro de la compra entre los pasillos del súper se ha convertido para los consumidores en un deporte de riesgo. Llenar el depósito del coche puede ser incluso peor que cuando te sacaban a la pizarra sin saberte la lección. Y abrir el buzón de casa y encontrate con la factura de la luz se parece cada vez más a una mezcla de El Exorcista y Psicosis. La inflación está sacudiendo con fuerza inusitada las economías domésticas de las familias españolas. Todo está por las nubes. Cubrir las necesidades básicas y llegar a fin de mes supone una tarea titánica, en demasiados casos. Las hermandades, imbricadas en la sociedad de su tiempo, no son ajenas a los efectos de este encarecimiento de los costes de la vida. De hecho, sacar la cofradía a la calle esta Semana Santa de 2023 será un 10% más caro que el año pasado.

Los productos y servicios que contratan las hermandades para llevar a cabo sus salidas procesionales también han subido de precio, lo que ha hecho temblar las tesorerías de las corporaciones nazarenas. Algunos sectores han sufrido un aumento de los costes cercano al 20%. La energía cuesta más. El transporte también. Los sueldos son mayores... Y todo esto repercute en el precio final del bien a adquirir.

Sobre todo han subido las flores. «Hace un par de semanas era imposible cerrar un presupuesto porque todo estaba carísimo», reconoce Ángel Giles, gerente de Floristería Andalucía, una de las empresas que más trabaja para la Semana Santa de Málaga. «Holanda está intocable», admite. Es decir, que este año las flores que servirán para adornar los tronos procederán, fundamentalmente, de viberos de Chipiona o del Levante español.

La llegada del calor ha provocado una sensible rebaja del precio de las flores, pero la demanda de las cofradías, que se concentra en Semana Santa, lo volverá a subir. Giles señala que asumirá parte de la inflación para que no repercuta en las cofradías. «Son clientes de muchos años. Amigos. No puedo cobrarles mucho más, así que parte de esa subida correrá por mi cuenta. En el caso de que la cofradía quiera algo especial, distinto a otros años o me haga un encargo de última hora, entonces sí que tendrá que pagarlo», explica.

Flores y cera

Junto al gasto en flores, la mayor parte del presupuesto de la procesión se destina a la compra de velas. Para el cuerpo de nazarenos, las candelería de las vírgenes, los arbotantes o faroles que iliminan los tronos y algunas insignias. La inflación también ha provocado un aumento del precio de la materia prima, señala Manuel Bellido, consejero delegado de Cerería Bellido, empresa de Andújar especializada en la realización de cirios, al menos, desde 1830 (con marca registrada desde 1889) y que sirve cera a más de 800 hermandades de España.

En su caso, los dos años de pandemia y de suspensión de las procesiones de Semana Santa han aliviado, en parte, el encarecimiento de los precios. «Nosotros mantuvimos la compra de cera a los apicultores con los que trabajamos y tuvimos nuestros almacenes cubiertos, lo que ha permitido que el precio final del producto no suba tanto. Pero si la situación no cambia, el año que viene será peor», precisa.

El gasto en cera supondrá un desembolso de aproximadamente un 5% más que en 2022 para las cofradías, dependiendo, en todo caso, de la empresa que se encargue de su suministro. Andújar, por su situación geográfica, que se beneficia de la campiña y de Sierra Morena, tiene muchas colmenas y la vida apícola está muy desarrollada. De hecho, el 30% de la cera que consume Bellido para hacer sus cirios procede de este mismo entorno, aunque también recurren a proveedores de Algatocín, de Ronda, de Córdoba o de la gaditana sierra de Ayora.

El precio también puede subir en los próximos años debido al cambio climático. Si no llueve, aumentará la mortandad de las colonias de abejas, más allá del abuso de fertilizantes o abonos. «Si no hay vegetación, lógicamente, las abejas morirán», lamenta Bellido.

Caso aparte son las flores de cera o cera rizada que lucen las candelerías de algunos tronos de la Virgen. Por ejemplo, la Salud. En este caso, el precio se ha incrementado un 25%, según los cálculos de la tesorería de la corporación del Domingo de Ramos. Si en 2022 la inversión en este concepto ascendió a 1.100 euros, este año se han superado los 1.450 euros, comenta su hermano mayor, Miguel Ángel Vargas.

La música es otra importante inversión. Pero en el caso de los contratos de las formaciones musicales que acompañan en su salida a las cofradías, los precios se mantienen estables, ya que se firman, en su mayoría, para varios años y se respetan sus cláusulas.

Las telas para la confección de hábitos de nazareno también se han encarecido mucho. Vargas, afirma que confeccionar un mismo equipo de nazareno de su cofradía, en tergal, compuesto de túnica, capirote y estola, cuesta este año 30 euros más que en 2022. Complementos como los cinturones de esparto también se han disparado. Manuel Torres, hermano mayor del Descendimiento, indica que de estos trabajos se encargan empresas pequeñas, muy especializadas, que no tienen grandes producciones y que cuentan con márgenes de beneficio muy reducidos, por lo que es al cliente al que se le repercute la subida del precio de la producción y la distribución.

Montaje de tribunas y vigilancia

Torres es también el presidente Comisión Sillas y Tribunas de la Agrupación de Cofradías. En el caso del alquiler de la infraestructura, al tener la institución un contrato por varios años, la subida de precios no ha afectado. El montaje y desmontaje apenas ha cambiado tampoco, ya que el coste de la licitación se amortigua al presentarse varias empresas al concurso y al optar por la que mejores condiciones ofrece, según explica.

Lo que sí va a subir, debido al aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), serán los costes que la Agrupación ha de afrontar para la contratación de acomodadores, vigilantes, auxiliares de pasillos y otros servicios similares, entre un 5% y un 6%, señala. «Justo la subida del precio de los abonos que, de media, hemos tenido que hacer», indica.

La subida de los tipos afecta a las hipotecas

Como a cualquier familia hipotecada, la subida de los tipos de inerés que periódicamente fija el Banco Central Europeo para combatir la escalada de los precios y la inflación también actúa de martillo que destroza las previsiones económicas de las cofradías, y que, en algunos casos, tienen que afrontar un desembolso económico superior a los 6.000 euros al año para hacer frente a las cuotas. En el caso de la hermandad de la Salud, por ejemplo, según indica su hermano mayor, la hipoteca de la casa hermandad les ha subido 150 euros al mes. A esto hay que añadir también el incremento de los precios del recibo de la luz, que viene a formar parte de lo que en las previsiones de ingresos y desemboloso se denomina como gastos corrientes.