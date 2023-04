La Pasión de Jesús no es sólo la historia de la Redención de la humanidad. También es un retrato de las miserias y grandezas de las personas, que se revelan en momentos de extrema necesidad. Así, frente a la crueldad y mezquindad demostrada por los verdugos de Jesús, a la cobardía de la mayoría de sus Apóstoles y seguidores, unos pocos representan el valor, la fidelidad y la entrega por encima de los miedos. Son los últimos fieles, los que presenciaron la Pasión de Jesús en primera línea sin miedo al «qué dirán», mostrando que la generosidad aparece siempre en medio de la oscuridad para dar esperanza y paz.

Evidentemente, la primera de todas, la que ejemplifica estas virtudes es la Virgen María. Una madre que no abandona a su hijo en ningún momento. Le acompaña y apoya en todo momento. Hay que tener en cuenta que Jesús fue condenado y humillado públicamente. Acusado ante el pueblo, que le dio la espalda. Un «si te he visto no me acuerdo» que San Pedro protagonizó en primer persona como nos recuerda el misterio de Jesús de la Soledad, Negaciones y Lágrimas de San Pedro. Mientras Jesús era insultado camino del Calvario, María permaneció sin abandonar a su hijo, indiferente a los insultos, acusaciones o amenazas.

Pero no fue la única. En los misterios de la Semana Santa de Málaga hay ejemplos de esos pocos fieles que no abandonaron a Jesús y se sobrepusieron al señalamiento y el miedo. Salutación, Sangre, Santo Traslado, Descendimiento y Monte Calvario representan distintas escenas de la Pasión y Muerte de Jesús, tal y como se recogen en los Evangelios. Son escenas congeladas donde la expresividad de los rostros busca transmitir emociones al espectador, pero también los elementos que portan en la mano, las vestimentas y la disposición. Son escenas pensadas para ser contempladas y contar con imágenes lo que está por escrito.

Sin embargo, por la costumbre de verlos, a veces se escapa la historia de esos que acompañan a Jesús y a la Virgen. Parecen meros figurantes de una historia más importante, pero jugaron un papel fundamental y se convirtieron en testigos últimos de la Pasión de Jesús. Sus seguidores más fieles y que desafiaron a los riesgos que conllevaba dejarse ver junto a Jesús.

San Juan Evangelista es uno de los más importantes, por ser el único de los doce apóstoles que se mantuvo al pie de la cruz. Era el discípulo predilecto de Jesús, joven y brillante. Suele ser representado casi como un adolescente, con una barba apenas incipiente o escasa, para remarcar su juventud. Suele estar junto a la Virgen María e, incluso, en muchos casos procesiona en el mismo trono, lo que ejemplifica su importancia, como ocurre con la Virgen de la Merced, de la cofradía de la Humildad, o el Mayor Dolor, de las Reales Cofradías Fusionadas.

En sus Evangelios se encuentran las referencias más directa sobre quienes estuvieron en el Gólgota. Entre esas personas, las tres Marías, como se les conoce popularmente. María Salomé, la de Cleofás y Magdalena. La primera y la segunda se suelen confundir en algunos casos, pero parece más o menos claro que eran personas diferentes. La primera era viuda y madre de San Juan Evangelista y de Santiago el Mayor. Está entre las personas más cercanas a Jesús y así continuó durante la Pasión. Fue una de las mujeres que compraron los perfumes para ungir el cuerpo de Jesús y estuvo presente en la tumba de Jesús junto a la Virgen María y anunciaron la Resurrección.

La importancia de la mujer

Junto a María Salomé suele aparece María la de Cleofás, la esposa de Cleofás, que parece ser que acompañó a Jesús a Emaús tras la Resurrección.

Leyendas posteriores sitúan a esta mujer con Santiago en España y que murió en Ciudad Rodrigo, aunque no hay constancias claras. Otras historias la sitúan en Francia, donde fue enterrada en la desembocadura del Ródano.

María Magdalena es un personaje que va mucho más allá de su fama de libertina. Su nombre proviene de la ciudad de la que era originaria, Magdala, en Judea. Hermana de Lázaro, se le representa con el pelo suelto propio de las mujeres solteras y vestida sin manto, resaltando su pasado. Su valor simbólico es enorme por representar la fuerza de la redención y del perdón.

La Santa Mujer Verónica es otra de las imágenes que aparecen en los grupos escultóricos. La Salutación es quien lleva esta imagen, aunque su nombre no hace referencia a la persona, sino al acontecimiento místico que supuso que se imprimiera el rostro de Jesús en el sudario ofrecido por una mujer para secar el rostro del Hijo de Dios camino del Calvario. Es un nombre de origen griego que, por extensión, sirve también para designar a la mujer.

En los últimos años se ha recuperado otro personaje femenino con un cierto papel valiente en los Evangelios, aunque mucho de lo que ha llegado a nuestros días está más cercano a los textos apócrifos y la tradición que al relato de la Pasión. Esa es Claudia Prócula, glosada por primera vez en un pregón de Semana Santa por Rafael Pérez Pallarés en 2013, fue la esposa del procurador Poncio Pilatos. En realidad no aparece nombrada en los Evangelios, aunque San Mateo recoge una mención a su intercesión. Según San Mateo, le envió un mensaje a su esposo diciéndole: «No te mezcles en el asunto de este justo, porque hoy, por su causa, tuve un sueño que me hizo sufrir mucho». Su papel está recogido en el misterio de la Humildad y la tradición la considera una santa, por interceder por Jesús cuando todos lo acusaban o se inhibían, como su marido.

Dos personajes clave en la Pasión

Simón de Cirene y San Dimas, el Buen Ladrón, son dos personajes clave en la Pasión de Jesús, en cuanto mandan el mensaje del perdón y la salvación con toda claridad. La redención con eje de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús se observa claramente en el caso de San Dimás. Crucificado como Jesús en el Monte Calvario, representa la antítesis de Gestas. Sólo hay que echar un vistazo al grupo escultórico del Cristo del Perdón, de Dolores del Puente. Gestas está mirando al lado contrario de Jesús, el odio y el cinismo, incluso en sus instantes finales, se reflejan en su rostro. Es irreductible en su camino hacia la condena final. Su corazón es incapaz de dar el paso humilde que muestra San Dimas. Es el ejemplo de que el perdón llega a quien lo pide con sinceridad, incluso cuando le queda poco de vida. Mientras haya un hálito y buena disposición, hay esperanza. Su rostro es diferente al de Gestas: amable, suplicante, dulce pese al sufrimiento. Casi siempre es imberbe y joven, mirando con actitud dialogante a Jesús. Es quizás el último en llegar, pues se entiende que ha sido crucificado por sus malas acciones, pero el primero en recibir el perdón.

Y por otro lado está Simón de Cirene (El Cireneo). Hombre de campo, discreto y tranquilo. Estuvo en el sitio equivocado (o quizás adecuado) en el momento más inesperado. Fue la muleta de un Jesús desfallecido, roto, camino del Calvario. Sin rechistar, sin protestar. No hay datos sobre su vida, aunque la tradición le considera santo por el hecho de ayudar a Jesús. El caso es que mientras que otros miraban ajenos, huían, insultaban... él ayudó. Empujado por los romanos, pero podía haber huido o negarse. Incluso no poner esfuerzo. Pero ayudó.

Otros fieles

José de Arimatea es un sacerdote judío que pertenecía al sanedrín de Jerusalén y que fue quien consiguió el permiso de Pilatos para enterrar a Jesús tras su muerte en la Cruz y antes de que comenzara la fiesta del Shabbat, lo que hubiera obligado a dejarlo clavado en la cruz por la prohibición de realizar ninguna actividad física.

Se le representa con la cabeza tapada por una capucha, que simboliza su alto rango. Además, suele llevar un documento –Monte Calvario–, que simboliza el permiso de Pilatos para enterrar el cuerpo de Jesús, ya sea desclavándolo de la cruz o transportándolo.

Nicodemo suele acompañar a José de Arimatea, como aparece en el Descendimiento, Monte Calvario y Santo Traslado. Aunque se le representa como de una menor categoría social, Nicodemo era un fariseo que pertenecía al sanedrín de Jerusalén y era respetado por sus conocimientos. Defendió a Jesús ante otros sacerdotes judíos cuando fue apresado y estaba señalado como seguidor de Jesús desde mucho antes. Estuvo con José de Arimatea desclavando el cuerpo de la cruz y transportándolo a la tumba.

Hay un personaje que es el pastor Estéfanus, aunque no es judío, sino malagueño. Es como se conoce al tercer hombre que aparecía en el antiguo misterio del Santo Traslado transportando el cuerpo de Jesús y que no tiene referencias evangélicas o históricas. Eso sí, el cariño que ha atesorado, pese a ser más simbólico que real, le ha permitido ser recuperado cuando se reformuló el grupo del Santo Traslado, conservando su posición.

Por cierto, que este nuevo grupo es, junto al Misterio de la Sagrada Mortaja y el del Descendimiento, de los más completos y reúnen a los últimos fieles de Jesús. Eso secundarios que muestran que la humildad y la valentía van de la mano.

¿Quién es quién en los tronos malagueños?

María Magdalena

Sangre (Naranjo Beltrán, 2022)

Hermana de Lázaro, su nombre proviene de Magdala, una pequeña población. Prototipo de la lujuria, simboliza la redención. Se le representa con el pelo largo.

María Salomé

Monte Calvario (Juan Manuel García Palomo, 1993)

Era la esposa de Zebedeo y la madre de Santiago el Mayor y San Juan Evangelista. Es una de las mujeres que estuvo en el Calvario y compró los aromas para ungir el cuerpo.

María la de Cleofás

Santo Traslado (Israel Cornejo, 2011)

Esposa de Cleofás, quien se identifica con el que acompañó al Señor a Emaús después de la Resurrección. Se la ha identificado como hermana de María, aunque no está claro.

Santa Mujer Verónica

Salutación (Antonio J. Dubé de Luque, 1990)

El nombre es una derivación del griego veraikon, que significa «verdadera imagen». El nombre no se refiere a quien portaba el sudario, sino al sudario mismo.

Claudia Prócula

Humildad (Elías Rodríguez Picón, 2012)

Esposa del procurador Poncio Pilatos, en realidad no aparece nombrada en los Evangelios, aunque San Mateo recoge una mención a su intercesión.

San Juan Evangelista

Humildad (Luis Álvarez Duarte, 1986)

Era el discípulo predilecto de Jesús, joven y brillante. Es representado casi como un adolescente, con una barba apenas incipiente o escasa, para remarcar su juventud.

San Dimas

Dolores del Puente (Suso de Marcos, 2000)

Dimas, el Buen Ladrón casi siempre es imberbe y joven, mirando con actitud dialogante. Al contrario que Gestas, que aparece barbudo, con el rostro vuelto al Redentor.

Cireneo

Pasión (Darío Fernández, 2010)

San Simón de Cirene o El Cirineo fue, según los Evangelios, la persona que ayuda a cargar con la cruz de Jesús hasta el Gólgota. Se dice que «venía del campo».

José de Arimatea

Monte Calvario (Juan Manuel García Palomo, 1995)

José de Arimatea es un sacerdote judío del sanedrín de Jerusalén y que fue quien consiguió el permiso de Pilatos para enterrar a Jesús. Suele ir con la cabeza cubierta.

Nicodemo

Descendimiento (Luis Ortega León (1986-87))

De menor rango que José de Arimatea, por lo que no se le cubre la cabeza, era un fariseo del sanedrín de Jerusalén. Defendió a Jesús ante otros sacerdotes judíos.