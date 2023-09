José Carlos Garín será el próximo presidente de la Agrupación de Cofradías cuando se celebren las elecciones que tendrán lugar el próximo 2 de octubre. El ex hermano mayor de la Salud y actual vicepresidente primero de la entidad será finalmente el único candidato que concurra a los comicios, toda vez que Cari Ledesma, ex hermana mayor del Amor y vicepresidenta segunda, ha anunciado que abandona la carrera electoral tras no haber podido reunir el mínimo de 14 avales necesarios para poder presentarse al cargo.

Garín hacía este lunes entrega en la Secretaría de la Agrupación de la documentación necesaria: 21 apoyos que le garantizaban, a falta de la confirmación y proclamación por parte de la autoridad eclesiástica, la posibilidad de concurrir a las elecciones. Finalmente lo hará en solitario. Ledesma, por su parte, habría reunido el aval de 12 cofradías y le habrían faltado al menos dos para poder presentarse. Finalmente ha tenido que renunciar a sus aspiraciones. En esta carrera, siete cofradías han optado por no definirse. Rico, Expiración, Cautivo, Calvario, Penas, Dolores del Puente y Esperanza han preferido mantenerse neutrales en el proceso sin apoyar, de momento con su aval, a ninguno de los dos posibles candidatos. Las reuniones y llamadas de última hora no han declinado la balanza y no se han producido cambios. El Rescate, por su parte, que se encuentra intervenida por el Obispado, no ejercerá su voto. Garín siempre presumió de tener, desde el principio, el mismo número de avales. Ledesma, por su parte, ha podido verse defraudada por alguna cofradía con la que podría contar en principio y que, o bien ha optado finalmente por apoyar a su contrincante o bien ha preferido mantenerse al margen. Así se presenta María Santísima Reina de los Cielos para su festividad mañana 12 de septiembre. #cofradiasmlg pic.twitter.com/WT0Hq64gqp — Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga (@cofradiasmalaga) 11 de septiembre de 2023 Cultos a la Reina de los Cielos A las 21.00 horas expira el plazo para poder presentar los avales, aunque Ledesma ya ha hecho pública su abandono. Este martes, con motivo de la festividad del Dulce Nombre de María, la Agrupación celebra cultos en honor a la Virgen Reina de los Cielos, se encuentra expuesta en besamano en San Julián hasta las 19.30 horas. A las 20.00 horas comenzará una función religiosa, en la que se impondrá el escudo de oro de la entidad a Pedro Gallego Sanchís. Será la última eucaristía agrupacionista con Pablo Atencia al frente, ya que dejará su puesto tras ocho años como presidente en dos mandatos y una prórroga para cerrar los actos del Centenario de la Agrupación. José Carlos Garín es pediatra de profesión aunque lleva ya un par de años jubilado. Durante los años de Pablo Atencia ha estado siempre junto al presidente, en segundo plano pero participando de forma muy directa en la gestión de la entidad desde el principio de los últimos mandatos. Durante este tiempo ha podido demostrar sus cualidades. Ha sido hermano mayor de la Salud durante ocho años, hasta 2021. "La Agrupación no está herida ni dividida" Garín ha mostrado su "satisfacción por haber conseguido una ilusión de poder optar a ser presidente" y, del mismo modo, ha querido valorar cómo ha transcurrido esta primera parte del proceso. "Se ha llevado con bastante discreción, respetando las formas y a la institución, poniéndoselo lo más fácil posible a los hermanos mayores, aunque entiendo que les hayamos podido poner en una tesitura compleja", ha explicado. Aunque descarta que la entidad esté tensionada". "La Agrupación está unida y no se ha generado ninguna división interna o herida". "No ha habido roces ni tensión entre nosotros ni entre quienes nos apoyan", ha insistido Garín en declaraciones a La Opinión de Málaga, que lamenta no haber llegado a un acuerdo. Garín reconoce que le espera un trimestre muy intenso de trabajo. "Ya vamos tarde, así que lo primero que haré serán muchas cosas", bromea. Entre los asuntos más inminentes, los presupuestos del próximo ejercicio, gestiones con el Ayuntamiento para coordinar el dispositivo de sillas para la Cabalgata, convocar las reuniones de Horarios e Itinerarios o elegir al pregonero y al pintor de la Semana Santa de 2024. También tendrá que pensar en el equipo humano que tendrá que reunir, de entre los miembros de la junta de gobierno de la Agrupación, para que formen parte de su círculo de colaboradores más cercano, en la propia permanente, aunque algunos nombres ya los tiene definidos.