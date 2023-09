A falta de pocas horas para que a las 21.00 horas de este martes concluya el plazo para que quienes optan a la presidencia de la Agrupación de Cofradías presenten los avales que les respaldan para que puedan convertirse en candidatos, solo uno de los que se postulaban al inicio del proceso, el ex hermano mayor de la Salud y actual vicepresidente primero de la entidad, José Carlos Garín, ha hecho entrega en la Secretaría de la entidad de la documentación necesaria. 21 apoyos que le garantizan, de momento y a falta de la confirmación y proclamación por parte de la autoridad eclesiástica, la posibilidad de concurrir a las elecciones que tendrán lugar el próximo 2 de octubre.

Cari Ledesma, ex hermana mayor del Amor y vicepresidenta segunda de la Agrupación, que también se perfila como posible candidata, de momento no habría podido reunir los 14 avales mínimos que son necesarios para poder presentarse, según los estatutos de la institución. Tendría 12 y, por tanto, le faltarían dos. Así que sus aspiraciones se complican aunque aún no haya renunciado a sus aspiraciones.

En esta carrera, de momento, hay siete cofradías que han optado por no definirse. Rico, Expiración, Cautivo, Calvario, Penas, Dolores del Puente y Esperanza han preferido mantenerse neutrales en el proceso sin apoyar, de momento con su aval, a ninguno de los dos posibles candidatos, aunque las reuniones de última hora y las llamadas se vienen sucediendo, según ha podido conocer este periódico, dentro de la normalidad que encierra un proceso de estas características.

Garín siempre presumió de tener, desde el principio, el mismo número de avales, que hasta ahora no ha querido hacer públicos, aunque en el seno de la Agrupación se conozcan. Ledesma, por su parte, ha podido verse defraudada por alguna cofradía con la que podría contar en principio y que, o bien ha optado finalmente por apoyar a su contrincante o bien ha preferido mantenerse al margen.

Coincidencia con los cultos a la Reina de los Cielos

En todo caso, a las 21.00 horas expira el plazo para poder presentar los avales, con la particularidad, además, de que este martes, con motivo de la festividad del Dulce Nombre de María, la Agrupación celebra cultos en honor a la Virgen Reina de los Cielos, que se encuentra expuesta en besamano en San Julián de 10.30 a 13.00 horas y de 17.00 a 19.30 horas. A las 20.00 horas comenzará una función religiosa.

La junta de gobierno de la Agrupación de Cofradías aprobó el pasado 1 de septiembre el calendario electoral para las elecciones, en las que se elegirá al próximo presidente de la institución en sustitución de Pablo Atencia, tras ocho años al frente de la entidad en dos mandatos y una prórroga para cerrar los actos del Centenario de la Agrupación.

Las elecciones se celebrarán el 2 de octubre.