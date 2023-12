Al raso. Sin resguardo alguno. Pintado sobre una tapia que apenas si ya sirve para dar sombra. Perfilado entre grietas y desconchones, que coinciden con sus regueros de sangre y la llaga de su costado. Rodeado de los escombros, ladrillos y fragmentos de loza de lo que pudo ser un cortijo axárquico de cierto esplendor construido en una finca donde lo único que quedan en pie son, perfectamente alineados, los olivos que configuran un particular Getsemaní. Cuánta historia en sus troncos retorcidos. Un santuario entre las ruinas donde Dios también está, como en medio de un mundo en descomposición.

Que ya se sabe y los cofrades del Viernes Santo, mejor que nadie: "Donde hay Caridad y donde hay Amor..." El joven, pero ya renombrado, artista malagueño Julio Anaya es el autor de una reproducción pictórica a escala 1:1 del Cristo del Amor, realizada con motivo del centenario de la hermandad victoriana. Una obra que no deja indiferente a nadie: por su formato particular, por el emplazamiento en la que se encuentra, en medio de una aparente nada que, sin embargo, se convierte en un todo ante tanta divinidad, por la delicadeza de unos trazos que estremecen al devoto que va en su búsqueda o al espectador que, simplemente, se lo encuentra en su camino por el campo, por la degradación de los pocos muros que lo rodean y que están llenos de grafitis que sirven de contraste... Porque las heridas de la casa a medio derruir son las mismas que las que soportan tantas personas que buscan en el Cristo del Amor una respuesta. Y la obtienen cuando se postran ante Él en la Victoria, pero también en estas coordenadas precisas donde casi nadie, salvo quizás Julio Anaya, podría imaginárselo.

Del pesebre al monte de los Olivos

“Esa casa a medio derruir me recordaba al pesebre, a las imágenes barrocas y renacentistas que lo representan. Esa referencia al nacimiento de Jesús y, sin embargo, de fondo el campo de olivos que fue el entorno en el que lo arrestaron para crucificarlo, me ofrecía la posibilidad de establecer una relación entre la vida y la muerte que me parecía muy interesante para esta imagen”, explica el pintor en un documental presentado por la cofradía para dar a conocer esta intervención artística.

Un altar en un muro desconchado

Para llegar al lugar hay que, tras abandonar la autovía, recorrer un camino de tierra. Rodear un inmenso olivo por su flanco izquierdo para sortear sus ramas. E ir predispuesto a admirar algo completamente novedoso. Diferente. Distinto. En la quietud de la landa, cuando el atardecer tiñe de ámbar las nubes lenticulares en la zona oriental de la provincia, una pared de lo que pudo ser una alcoba, o puede de la cocina, se convierte en un altar. En una hornacina donde muchos ya acuden a rezar en auténtico peregrinaje. Y depositan a sus pies las mismas teselas, las mismas baldosas o las mismas tejas que antes conformaban la vivienda y que tras años yaciendo desparramados y desordenados sobre la tierra, llenos de polvo, ahora hacen las veces de exvotos con mensajes y oraciones. "Sus heridas me han salvado". "Gracias por ser el Amor que nos une". "Padre bueno del Amor. Bendice nuestras vidas. Gracias. Este es un lugar de paz". "El Amor no pasa nunca"...

Y decenas de estampitas con titulares de Vélez (El Pobre, el Señor de la Humildad, el Cristo del Mar...) o de la capital (el Rocío, el Cautivo, la Virgen del Carmen o de la Victoria...) componen, en los resquicios del ajado tabique, a su alrededor, un particular dosel de cultos.

Una obra que conmueve

"Hastiada está nuestra alma", señala el salmo 123. Julio Anaya se ha distinguido siempre, precisamente, por realizar sus trabajos en lugares abandonados. Recónditos. ¿Pero por qué precisamente aquí? "No tiene explicación", reconoce Álvaro Guardiola, el hermano mayor de la cofradía. En estos sitios Anaya hace todo tipo de trampantojos de grandes cuadros, sacando las valiosas y admiradas obras de arte de los museos en un ejercicio de desacralización. Con ello genera nuevas sensaciones. Nuevas emociones. Y por ello se ha convertido en uno de los creadores contemporáneos más solicitados del momento. Con esta intervención del Cristo del Amor, una delicada imagen dieciochesca que duerme en su cruz, más pequeña del natural y que muchos atribuyen a Fernando Ortiz, ha consolidado su visión creativa. Y logra conmover.