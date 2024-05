Capuchinos es cum laude en la Gloria y ayer sábado concedió a su Patrona su penúltima venia antes de su coronación canónica el próximo mes de octubre. La Divina Pastora, desde siempre y como siempre, supo congregar en su torno a su fiel redil en su procesión de cada mes de mayo, envuelta este año, eso sí, en un clima de júbilo y gozo especial, de gran expectación, hacia lo que está por venir y que ya es inminente. Algo verdaderamente extraordinario.

Un momento de la procesión. | EDUARDO NIETO / ignacio a castillo. málaga

La iconografía de la Madre del Buen Pastor es, quizás, la más destacada aportación andaluza a la larga lista de representaciones de la Virgen María que se veneran en el orbe, ahora que todos los ojos se dirigen a Roma y al Jubileo de las Cofradías que protagonizarán el año que viene la Virgen de la Esperanza y el Cachorro, como representantes de la religiosidad popular en todo el mundo. Y a Montes de Oca, para rematar, no le pudo quedar una obra más hermosa que la Pastora malagueña que durante 300 siglos ha sido testigo del desarrollo de su barrio. De su extensión, de su crecimiento, y también de su atenuación, por partes, aunque en sus rincones aún se respire vecindad mayoritaria. Y cercanía. Y atesore la personalidad que, entre otras cosas, le aportan sus más importantes devociones letíficas. Y es que en ningún otro lugar de Málaga se sabe apreciar con tanta admiración el maternal cometido de la Virgen, cuando el Divino Infante aún no levanta dos palmos del suelo.

Divina Pastora: penúltima venia de Capuchinos hasta la coronación / ignacio a castillo. málaga

Y ahí iba el Niño, sobre el risco, el Cordero de Dios junto al rebaño. Rodeado de flores variadas, en tonos malvas y rosas, con eminente presencia de rosas y margaritas de botón. Ella, presidía. A la sombra de un copioso árbol reinventado, más duradero que el tradicional granado que solía cobijar a la imagen, compuesto por hojas de boj, al que este año, además, se le ha mejorado la corteza del tronco. Con el halo de los gozos y el cayado que recibió como regalo de sus hermanos con motivo del 250 aniversario fundacional de la congregación, obra de Montenegro, la Pastora portaba un escudo del Málaga CF que pendía de su muñeca. Al fin y al cabo, es la Patrona del Deporte y a Ella se encomienda el club en cada inicio de temporada. Más aún cuando ésta llega a su término y todavía quedan opciones de ascenso a través del playoff. Y en su pecho, en el sobrepelliz, muy cerca del corazón, una medalla en plata de María Auxiliadora, con motivo del 125 aniversario de su archicofradía. Un año, sin duda, muy significativo en Capuchinos, donde no existen rivalidades marianas, sino que el fervor es compartido.

¿Cómo iba la Divina Pastora?

La Virgen, que salía sobre su trono de madera tallada y dorada, lucía su manto bordado sobre damasco celestre, obra de Sebastián Marchante. Su vestidor, Jesús Hinojosa, que lleva décadas cumpliendo con este honorable cometido, eligió para la ocasión una saya de raso rojo con bordados antiguos, pasados también por Marchante en su tiempo. Era la primera vez que lucía en la procesión este terno combinado. Sobre su cabeza, su tradicional pamela. Que a partir de octubre ya podrá combinar este atributo con la corona que ha realizado Montenegro para su reconocimiento canónico el 5 de octubre en la Catedral. Y como remate, en la parte posterior de su testa, una peina de estreno regalo de un grupo de hermanos del Dulce Nombre.

Otro estreno destacado fue la restauración y puesta en valor de la cruz alzada que sirve de guía del cortejo, que estuvo integrado por un centenar de congregantes. Se trata de una obra antigua que ha vuelto a ser dorada por Alberto Berdugo y que venía escoltada por dos nuevos faroles de platería al estilo antequerano, tan propio de las corporaciones rosarianas.

La banda de música del Maestro Eloy García, de la Archicofradía de la Expiración, volvió a ser la encargada de acompañar al trono. Volvía a llegar en pasacalles a la plaza de Capuchinos con el tradicional ‘Málaga la Bombonera’. Y cuando el trono completaba la compleja maniobra de salida por el estreno dintel de su parroquia, atacó un año más el Himno de Andalucía para continuar con todo un clásico del mayo pastoreño: ‘Divina Pastora’ de Francisco Javier Moreno.

La Divina Pastora recorre las calles de Capuchinos en su procesión de alabanza, la primera del tiempo de gloria. / Eduardo Nieto / LMA

Los primeros pasos por el interior de los jardines donde se alza el Triunfo a la Inmaculada Concepción los dio con el ‘Himno de Coronación de la Esperanza’. Artola no no puede faltar nunca en ninguna buena cruceta que se precie, más allá, incluso, del carisma de la hermandad en la calle. Un repertorio en el que tampoco se obviaron las marchas propias, la de Gándara, Santiago Otero o Sergio Bueno. Porque durante todo el itinerario, la Pastora no dejó de recibir las cálidas muestras de cariño y veneración de los vecinos. Con especial atención, como siempre, en la calle Daoiz, con petaladas, lanzamiento de aleluyas y sevillanas, promovidas por la Juventud Pastoreña, y donde sonó ‘De Capuchinos al cielo’. Pero lo mejor estaba por llegar. En Tizo, otra vez en esta recóndita calle del Molinillo, donde los vecinos llevaban días preparándose. Decorando la vía con guirnaldas y papelillos y pancartas de fachada a fachada remomorando la bendita fecha del 5 de octubre. Allí, la devoción volvía a desbordarse en forma de petaladas que parecían no tener fin, vítores, gritos de guapa, guapa y la marcha ‘Reina y Madre de Capuchinos’, tan de Ella, para afrontar un punto y seguido hasta el encierro, tras ascender por la cuesta como broche de oro a esta penúltima procesión histórica e inolvidable.