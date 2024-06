Un nuevo Corpus de trámite lejos de ser la procesión de las procesiones

Cada año se repite la misma historia en una Málaga que no termina de desperezarse con una de sus tradiciones que deberían ser referenciales y que, sin embargo, hace décadas que sufre de apatía. El Corpus Christi ya no es que no despegue, es que cada edición puede que toque fondo. Parece que no es suficiente con los constantes cambios horarios, de la tarde a la mañana, de la mañana a la tarde, para revitalizar una fiesta que, tiempo atrás, sí que gozaba de la solemnidad requerida por la que es, o debería ser, la procesión de procesiones con el Señor Sacramentado, su presencia viva y real, según la fe de los cristianos. Pero como suele ocurrir en estos casos, lo que es de todos termina por ser de nadie. Y la diócesis no atina. O no se esmera. O no le dedica todos los esfuerzos y el tiempo que se merece. O sí, pero no le alcanza. La sensación es que, para la curia, que tendría que ser la principal interesada en recuperar el brillo perdido, el Corpus es solo un trámite.

Es verdad que suprimir la fiesta de ese Jueves que reluce más que el sol restó protagonismo a la celebración. Al menos, al ser festivo, muchos malagueños se preguntaban entonces por qué no tenían que ir a trabajar. Entiéndase, entre otros muchos factores, también este para darse cuenta por qué en ciudades como Toledo, Granada o Sevilla, el Corpus sigue manteniendo su pujanza. Ahora no deja de ser un domingo más. Pero de eso hace ya demasiado tiempo.

Lo mejor, una vez más, lo que es de exclusiva responsabilidad de las cofradías: el altar de la Agrupación en la plaza de la Constitución, sobresaliente, un aparato efímero en el que no faltaba un detalle y que, levantado por la Sagrada Cena, estaba presidido por el Señor y sus doce apóstoles sobre el trono de la Salutación, al que llegó tras una misa solemne en los Mártires con motivo del centenario de la fundación de la hermandad; y la decoración de la carroza del Santísimo, que de nuevo correspondió a la albacería de la archicofradía de los Dolores de San Juan, por encomienda del Cabildo Catedral. Peonías, rosas, calas y lisianthus, todo en color blanco, formaban parte del arreglo floral, en el que también destacaba la presencia de espigas de trigo. Los patronos de la ciudad, el Santo Cristo de la Salud, Santa María de la Victoria, San Ciriaco y Santa Paula figuraban a los pies de Jesús Sacramentado en su custodia, enseres cedidos por otras cofradías y hermandades, como la Expiración, Estudiantes, la Pasión, la Soledad de San Pablo o la Real Hermandad del Rocío, filial de Almonte.

También excelente la actuación de la Banda Sinfónica Virgen de la Trinidad, que tuvo la oportunidad de acompañar a la carroza de Su Divina Majestad en solo tres momentos: a la salida por el Patio de los Naranjos, cuando interpretó el Himno Nacional y ‘La Pilarica’; al paso de Jesús Sacramentado por la plaza de la Constitución, donde sonó el ‘Himno del Santo Grial’, una adaptación que en 1988 Perfecto Artola realizó del canto eucarístico ‘Sacris Solemniis’, y que ha podido ser recuperado para la ocasión; y, a partir de ahí, tras la carroza en el regreso del Santísimo al Primer Templo, con ‘Coronación de Nuestra Señora del Carmen’ o ‘Corpus Christi’ para dar por concluida la breve procesión.

Público en el inicio de la procesión del Corpus. / Gregorio Marrero

Breve, porque el itinerario, una vez más, se vio reducido a su mínima expresión. Hasta el punto de que la cabeza del cortejo prácticamente había llegado a la mitad antes incluso de que hubiera podido salir la carroza. Con cierto retraso salió la cabeza de procesión sobre las 20.05 horas, cuando comenzaron a repicar las campanas de la Catedral. En esta ocasión se optó por repetir la mayor parte del recorrido del año anterior, pero a la inversa, recuperando, al menos, la estrechez de las calles Sánchez Pastor y Santa María. Puerta de las Cadenas, Santa María, Molina Lario, plaza del Obispo, Molina Lario, Sancha de Lara, Larios, plaza de la Constitución, Granada, Sánchez Pastor, Santa María y Patio de los Naranjos. Nueve calles. Nueve, en las que se dispusieron solo seis altares, lejos de aquel Corpus en blanco y negro o, sin ir más lejos, de los de los primeros años del recién estrenado milenio, cuando se incluía el paso por los Mártires y cuando todo invitaba a ser optimistas y pensar que podrían recuperarse los esplendores pretéritos hasta que a alguien de Palacio le dio miedo a perder el control de la celebración y segó de raíz aquellas fructuosas tentativas.

Además de el de la Agrupación en la plaza de la Constitución, en la calle Larios se levantaron los de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Gloria, presidido este año por la carreta con el simpecao de la Hermandad del Rocío de La Caleta, que este año cumple 35 de su fundación, y que llegó por la mañana también acompañado por la Trinidad Sinfónica; el de la hermandad del Descendimiento, con una imagen de Santo Domingo de Guzmán; el del grupo parroquial de la Virgen del Sol, de San Lázaro, con un San Francisco de Paula; y el del grupo parroquial de Verdad y Sagrario, de San José Obrero, de Carranque, con su sagrada titular mariana, que también llegó por la mañana en procesión. Y en Molina Lario, junto a los Jardines de la Iglesia del Sagrario, la hermandad de Viñeros dispuso el suyo, con la imagen de San Lorenzo, bendecida el pasado año, obra de Juan Vega, y que fue trasladado desde su templo este mismo domingo.

Orden del cortejo

La procesión de este año siguió un esquema parecido al de los últimos. La salida vespertina tenía como objetivo esquivar las horas neurálgicas de más calor de por la mañana. Cinco policías locales a caballo iban en cabeza y detrás, el sempiterno líquido anticera (para evitar que se resbalaran los equinos, no así las personas), en una nueva muestra de falta de empatía municipal, pese a que las 41 cofradías agrupadas se han llegado ya a plantar hasta por carta. Imperdonable también la falta de previsión para despejar Santa María de terrazas.

Abría la banda de cornetas y tambores de los Bomberos, delante de la cruz alzada. En la comitiva participaron una amplia representación de los distintos movimientos eclesiales. Niños de Primera Comunión (y todos sus familiares), las cofradías de Gloria y de Pasión, agrupadas o no, las sacramentales las últimas, las únicas que podían llevar velas, la Agrupación de las Glorias y la de Cofradías de Semana Santa, la hermandad de los Patronos, de la Victoria, los arciprestazgos representados por grupos de fieles, Ayuda a la Iglesia Necesitada, la Adoración Nocturna femenina y masculina, y los niños Seises y monaguillos de la Escolanía Santa María de la Victoria, justo delante de la Banda Municipal y el Coro de la Catedral. Y tras el pabellón basilical, los presbíteros, con sus cánticos: seminaristas y el clero malagueño. Tras la carroza, precedida por los acólitos turiferarios desplegando nubes de incienso, y escoltada por hachetas de la Esperanza portadas por hermanos mayores, se situaba el obispo, Jesús Catalá, junto al dean José Ferrary y el resto de canónigos, esta vez sin hábito coral. Y el palio de respeto, también sustentado por hermanos mayores.

En la calle Larios, una solitaria primera fila y muchísimos claros presenciaban el paso de la procesión. “Dios está aquí, venid adoradores”, dice el Himno Eucarístico. Pero la convocatoria, la invitación, tampoco fue masiva en la calle, aunque sí que era más nutrida al paso del Santísimo Sacramento o cuando se detenía ante los distintos altares, sobre todo en la plaza de la Constitución, donde además de la Sinfónica, actuó la coral polifónica de la Virgen de la Paz.

Misa en la Catedral previa al inicio de la procesión del Corpus. / Gregorio Marrero

Misa estacional en la Catedral

Antes de que se organizara la salida de la procesión, tuvo lugar en una abarrotada Catedral (de hecho se tuvo que limitar el acceso por exceso de aforo) una solemne misa estacional presidida por el prelado, acompañado por el clero malagueño. En su homilía, Catalá destacó que la del Corpus es la fiesta que “nos recuerda la presencia real de Jesús en medio de nosotros; animándonos a compartir, a abrir camino a la esperanza y a estar cerca de quienes sufren”. También se encargó de enfatizar que en esta solemnidad litúrgica se celebra además el ‘Día de la Caridad’; “es decir, la llamada a poner sobre el altar nuestros panes, para que los necesitados experimenten el amor cristiano”.

El Primer Templo se llenó para esta ceremonia, mientras la custodia aguardaba a recibir al Señor en su viril situada ante la Puerta del Sol. “Hoy se nos invita a la adoración eucarística, a rendir nuestra mente y nuestro corazón ante el misterio del amor de Cristo, velado bajo la cortina de las especies sacramentales. Vemos pan material, bajo cuya forma se oculta la presencia real y sacramental del Señor”, insistió el obispo, que este próximo mes de diciembre elevará, por cuestiones de edad, su renuncia del episcopado malacitano al Santo Padre, que tendrá que nombrar sucesor. Aunque los tiempos de la Iglesia ya se sabe… y seguramente no habrá sido este el último Corpus de don Jesús.