El Amor sublima su centenario y establece el primer hito de su porvenir

Cristo se pone en el lugar del hombre y por el hombre, entrega su vida. Eso sí que es Amor. Una oblación intemporal, además, que mantiene su vigencia en un mundo cada vez más secularizado que, sin embargo, con cada procesión, se sigue deteniendo ante la cruz. Málaga se transforma cada Semana Santa y recupera buena parte de su naturaleza. Y con cada extraordinaria con plena justificación, como es el caso de un centenario, ocurre lo mismo. Aunque solo sea por un instante, al paso de un Cristo o su Madre doliente. La cofradía del Amor ha sublimado el canon cofrade y ha establecido el primer hito histórico de su porvenir, por otros cien años más de fructífera historia cofrade, pastoral y de servicio a la comunidad.

La mañana luminosa fue especialmente intensa en la Catedral con una solemne Misa Estacional para conmemorar este centenario y que casi alcanzó las dos horas de duración. La cofradía quiso que la eucaristía, núcleo de la vida de todo cristiano, fuera, por supuesto también, centro de la conmemoración. Y no escatimó para que la ceremonia estuviera a la altura de tan sobresaliente efemérides. Es más, uno de los principales estrenos de este año plagado de novedades fue la 'Misa para el Amor', una obra musical firmada por Francisco Javier Moreno. Una composición deliciosa, vibrante y emocionante, llena de matices, que volvió a poner en evidencia que, como las cofradías, o al menos algunas, pocas instituciones cuidan al máximo los detalles de cualquiera de sus celebraciones y dan prioridad a lo importante frente a lo complementario. Mención especial al 'Aleluya', sencillamente sublime. O la procesión de entrada, un 'Himno al Amor' inspirado en la carta de San Pablo a los Corintios: "Si no tengo Amor..."

Francisco Cantos, ex hermano mayor, durante la Primera Lectura. / Julio Salcedo

Más de 80 voces se juntaron a medio centenar de músicos, en una interpretación magistral, en el interior del coro del Primer Templo, para cantar esta Misa, en cuyo 'Ofertorio' se distinguía a la perfección la melodía de la marcha 'Cristo del Amor', también de Moreno, que actuó como director de la Joven Orquesta Provincial de Málaga y la Coral Ubi Caritas, los coros Triarte y Santa Cecilia y una escolanía infantil. Del mismo modo, participaron, como voces solitas, la soprano Laura Sánchez, el tenor Pedro Barrientos, la mezzosoprano Ruth Delgado y el propio Francisco Javier Moreno, como bajo. Espectacular, sin duda, puso la piel de gallina a los presentes y a los que pudieron participar de la eucaristía a través de la televisión u otras plataformas digitales.

El obispo de Málaga fue el oficiante de esta Misa con la que la cofradía quiso dar gracias a Dios por su historia centenaria y que previamente, durante la monición de entrada, fue repasada por Federico Fernández Basurte, antiguo hermano mayor, quien hizo especial hincapié en la vinculación existente con los Maristas y los Agustinos, así como en la creación de la Fundación Corinto, de la que los cofrades del Amor fueron ideólogos.

Homilía del obispo

Junto a una veintena de sacerdotes concelebrantes, entre los que se encontraban, Raúl Berzosa, obispo emérito de Ciudad Rodrigo, o el dean de la Catedral y el delegado de Cofradías de la diócesis, el obispo, revestido quizás con las mejores casulla y mitra del acerbo catedralicio, al menos de confección contemporánea, quiso centrarse en la necesaria acción de gracias por este anivesario. "El Señor nos ha permitido ser fieles a su Amor en estos cien años", dijo el prelado, quien recordó que el mandamiento del Amor "es la norma más importante de conducta que a su ejemplo Cristo nos ha ofrecido". "El mandamiento nuevo, que os améis los unos a otros como yo lo he hecho con vosotros, que he dado mi vida, hasta la última gota de sangre", dijo Catalá durante su sermón. "Cuánto cambiaría nuestra sociedad si se aplicara la palabra Amor a lo que realmente es, no a lo sucedáneo", concluyó el obispo, que confundió las advocaciones marianas de la corporación y se dirigió como Virgen de la Caridad a la dolorosa que procesiona a los pies del Cristo y conforma el misterio del Stabat Mater.

Jesús Catalá presidió la cereminia litúrgica. / Julio Salcedo

El trono permanecía en la Puerta del Sol, escoltado por cuatro enormes hachones y dos centros de flores blancas sobre columnatas clásicas doradas. Desprovisto de varales y con unos vistosos faldones en granate con aplicaciones bordadas. El arreglo floral era el mismo que iba a lucir por la noche: rosas rojas, rosas de pitimini, también en rojo, orquídeas burdeos, astroemeria rojas, calas, conejito burdeos, orquídeas teja, ruscu tejado, tulipán rojo, bromelia, jatropga firecrack, astilbe cereza, hypericum y clavel chino rojo.

Autoridades asistentes a la ceremonia, junto al hermano mayor. / Julio Salcedo

Asistentes a la ceremonia

Entre los asistentes a la misa se encontraba el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, sentado junto al hermano mayor del Amor, Álvaro Guardiola, como el resto de cofrades, de clásico chaqué. Igualmente abudaban las mantillas entre las señoras. Presentes, del mismo modo, el consejero de Turismo de la Junta, Arturo Bernal, o la consejera de Economía, Carolina España, entre otras autoridades. También acudieron a la ecuaristía los hermanos mayores o representantes de la mayoría de las cofradías de Pasión que forman parte de la Agrupación.

Durante la misa, el obispo bendijo el nuevo Banderín del Centenario, diseñado por Curro Claros y con ejecución de Orfebrería Sanlúcar y del taller de bordados de la propia hermandad.

Francisco Javier Moreno dirige a la orquesta y los coros que han actuado en la misa. / Julio Salcedo

Procesión de la tarde

Por la tarde, el Cristo del Amor regresará a su barrio de la Victoria en procesión extraordinaria desde la SICB. A partir de las 17.45 horas, por el largo y serpenteante itinerario: Patio de los Naranjos, Santa María, Molina Lario, plaza del Obispo, Molina Lario, Strachan, Larios, Mesón de Vélez, Antonio Baena Gómez, Martínez, Puerta del Mar, plaza de Félix Sáenz, Nueva, Especería, Cisneros, Fajardo, Compañía, Puerta Nueva, Carretería, Tribuna de los Pobres, Carretería, Dos Aceras, plaza Montaño, Montaño, Madre de Dios, plaza de la Merced, plaza María Guerrero, Victoria, Compás de la Victoria, San Patricio, Fernando el Católico y casa hermandad, con encierro previsto a la 1.00 horas. La comitiva discurrirá ante las casas hermandad de la Sagrada Cena, la iglesia de la Aurora y Divina Providencia, sede canónica de Viñeros, Sangre, Rocío La Caleta, Rico, Capilla del Agua (Rescate), San Lázaro (Rocío) y Monte Calvario.

En esta ocasión, tras el trono formará la banda de cornetas y tambores de la Esperanza, que también cuenta con un estreno musical para la ocasión: la marcha 'Un solo corazón', de Alfonso López Cortés, que sonará por primera vez en Santa María.