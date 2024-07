Procesión de la Virgen de la Paz: una alfombra de sal, siete petaladas y mucha música

La Virgen de la Paz saldrá en procesión extraordinaria este sábado. Y no es sólo extraordinaria por el hecho de hacerlo fuera de su día (Jueves Santo), ni por el motivo (centenario de la hermandad de la Sagrada Cena). Es extraordinaria por el enorme esfuerzo que ha hecho la hermandad para que así lo sea. No es sólo una procesión, es toda una fiesta en la calle en la que se celebra la historia de la hermandad, la devoción y el hecho cofrade en su máximo esplendor. Las calles del itinerario, desde la casa hermandad del Rocío -desde donde saldrá la Virgen de la Paz- hasta su casa hermandad es una sucesión de petaladas, actuaciones musicales y una alfombra de sal que cubrirá gran parte de la calle Larios. Todo por una devoción. Y detrás, no sólo la cofradía de la Cena, sino muchos voluntarios de otras hermandades y cofradías que se han unido esta celebració. Han conseguido que la palabra 'hermandad' no sea sólo un título, sino un presente en movimiento.

La salida de esta procesión extraordinaria será desde la casa hermandad del Rocío, donde se encuentra la Virgen de la Paz desde la noche del jueves tras un sonado traslado a la Basílica de la Victoria el pasado domingo, volviendo así a los orígenes de la cofradía por su centenario. Tras una semana celebrándose allí los cultos, llega el momento de volver a la casa hermandad. Será a partir de las 19.00 horas de este sábado en su trono habitual, que será portado por más de 300 hombres de trono en dos turnos.

El recorrido se ha planteado como una oración de alabanza a la Virgen. Hay siete petaladas previstas en su itinerario: en la casa hermandad del Monte Calvario, en la capilla del Rescate, en la casa hermandad del Santo Sepulcro (donde se montará un altar), Cister, Strachan y la gran petalada en la calle Especerías, desde los balcones de La Opinión de Málaga, El encierro terminará con una petalada a la Virgen a su entrada a la casa hermandad. Siete cofradías, además de la propia hermandad, el grupo joven de la Cena y la Banda de Música de la Paz estám detrás de estas petaladas, que crearán una alfombra perfumada al paso de la Virgen de la Paz.

Diseño de la alfombra de sal de la hermandad de la Cena para la Virgen de la Paz en la procesión triunfal del centenario. / L.. O.

Alfombra de sal

No será la única alfombra que pise la Virgen de la Paz en su itinerario. La hermandad ha dispuesto montar una gran alfombra de sal en la calle Larios, que ocupe el tramo desde la esquina con la calle Strachan hasta la plaza de la Constitución. Una idea que la cofradía del Rocío lleva varios años experimentando en Lagunillas durante su salida de Pentecostés y que la hermandad de la Cena ha trasladado al Centro y con unas dimensiones espectaculares.

La alfombra estará realizada con sal gorda y coloreada, para formar un dibujo sobre el que pasará el trono de la Virgen. Para ello contará con voluntarios de otras cofradías, a los que la Sagrada Cena ha hecho un llamamiento para colaborar en su montaje.

Cantes y bailes

Malagueñas, sevillanas, bulerías, una marcha cantada e, incluso, una coral polifónica, pondrán las notas musicales y los bailes a esta procesión en siete puntos del recorrido, a lo que habrá que añadir la música de la Banda de la Paz, que acompaña al trono, siendo una de las formaciones de mayor solvencia y calidad de la Semana Santa de Málaga.

La Coral Polifónica María Santísima de la Paz actuará en la salida de la Virgen desde la casa hermandad del Rocío. Le seguirán las malagueñas cantadas y bailadas a la Virgen por la Asociación Cultural Marisol Egea en la plaza del Santuario; y a la altura de la sede de la Federación de Peñas (calle Victoria) estará Laura Cebrián y la Asociación de Coros y Danza de Mijas. Habrá sevillanas por Miguel Ángel Fernández en la casa hermandad de El Rico y en la plaza de la Constitución por Eduardo Díaz, organizada esta por el grupo joven de la hermandad. Ya en la parte final del recorrido le tocará el turno a la marcha cantada 'Danos tu paz' en Cisneros y Fajardo y las bulerías para recibir a la Virgen de la Paz en su encierro por Miguel Ángel Fernández, con una petalada final.

Recorrido de la procesión triunfal de la Virgen de la Paz el sábado 13 de julio. / L. O.

Itinerario

El recorrido de esta procesión de regreso a Santo Domingo el 13 de julio será por Párroco Ruiz Furest, Puerto Parejo, Cristo de la Epidemia, Gordón, Fernando el Católico, San Patricio, Compás de la Victoria, plaza de la Victoria, Victoria, Alcazabilla, plaza de la Aduana, Císter, San Agustín, Duque de la Victoria, plaza del Siglo, Molina Lario, plaza del Obispo, Molina Lario, Strachan, Larios, plaza de la Constitución, Especerías, Cisneros, Fajardo y Compañía, y encierro en la casa hermandad (1.30 horas).

El exorno floral del trono de la Virgen de la Paz estará compuesto por rosas rosa, orquídeas blanca, bouvardia rosa, lisianthus blanco, alelhí, helecho coral celeste, y solidago azul.

Para la procesión estrenará una toca de sobremanto, bendecida esta semana, con diseño de Álvaro Abril y ejecutada por José Miguel Pagés Portillo y Rosario Jurado Fernández en el taller de bordados de la hermandad.