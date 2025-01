Martín Mena reproduce su cosmos pictórico en torno a la Virgen del Rocío para anunciar la Semana Santa

Da igual que la primera luna llena de la próxima primavera no se asome al cielo de Málaga hasta el 13 de abril. Poco importa que la de este año sea una celebración tardía y que la Cuaresma no se precipite tras el paso de la última carroza de la Cabalgata, sin dejar apenas tiempo a que murgas y comparsas dediquen sus más bellas coplas a la ciudad y lancen también sus dardos de gracia y sátira contra todo poder gubernamental o fáctico. Tanto da que la ceniza de las palmas y ramos no lleguen a la frente del fiel hasta ya entrado el mes de marzo, que la Agrupación, sin dejar tiempo al tiempo, pero fiel a la tradición y la costumbre, y respetuosa con el rito, ya ha puesto nerviosos a los cofrades recordando que, en realidad, la Semana Santa puede que esté a la vuelta de la esquina. Y que ésta ya tiene cartel: en este 2025, con la Virgen del Rocío.

Juan Miguel Martín Mena ha recurrido a esta importante devoción mariana, que inexplicablemente nunca había protagonizado el cartel oficial de la Semana Santa, a la que ha incluido en su particular cosmos pictórico, para convocar, para atraer, para llamar, para seducir, para anunciar, en suma, que la celebración pasionista ya ha dado su penúltima vuelta al reloj de arena y que, grano a grano, día a día, se aproxima de manera inexorable. Llegará y pasará. Pero no será igual que la anterior ni tampoco que la que estaría por llegar. Menos de cien días quedan.

Martín Mena está en constante evolución artística. Y por tanto, no deja de sorprender. Su línea, con un estilo figurativo inconfundible, mantiene una constante y ascendente línea de innovación. El cartel de la Semana Santa de Málaga de 2025, realizado en técnica mixta sobre papel de algodón encolado a una tabla de 80 x 120 centímetros, combina materiales como café, sal, grafito, acuarela, acrílico y bolígrafo, que aportan texturas y matices que enriquecen la composición y contribuyen a su narrativa visual.

Cartel anunciador de la Semana Santa de Málaga 2025, obra de Juan Miguel Martín Mena. / Agrupación de Cofradías

El cartel

Técnicamente es una obra impecable que cuenta con una estructura geométrica que se articula en torno a tres grandes figuras que sirven, a su vez, para equilibrar los distintos planos de atención. En el centro se sitúa la Virgen del Rocío, el corazón de la composición, desprovista de su clásico halo de estrellas y representada en un aureo triángulo ascendente que remite a lo sagrado y que dialoga con otros elementos clave, como son el horizonte del mar, que conecta lo celestial con lo terrenal, y la verticalidad de la torre de la Catedral, que actúa como un retablo natural que enmarca a la Novia de Málaga.

La paleta de colores sí que difiere en suma de la que acostumbra Martín Mena o al menos de la empleada en otros carteles como los de la Semana Santa de Córdoba en el año 2021, el de la Semana Santa de Almería en 2022 o el del Centenario de la Coronación Canónica de la Virgen del Rocío de Almonte. Aquí quiere reflejar la esencia del paisaje de Málaga a base de tonos tostados: tierra, ocre, azul, gris... y también el blanco y el dorado del palio que cada Martes Santo cobija a la Virgen del Rocío y que denotan fervor y ese carácter letífico en la Pasión tan propio de su cofradía. Toda una atmósfera creada a base de veladuras y mezclas cromáticas que casi se puede respirar. Un cartel lleno de luz. Y dentro de estas gamas suaves, un clavel rojo en el centro del centro, en perfecta verticalidad, que destaca "como un punto focal vibrante que simboliza la pasión y conecta emocionalmente con el público, representando al cofrade malagueño y su amor por la Semana Santa", según explicó el propio autor en su intervención. Se trata de un recurso visual que ya empleó Martín Mena en 2020 en el cartel realizado por la cofradía del Cautivo y que vendría a simbolizar la ofrenda que los malagueños hacen al Señor de Málaga cada Sábado de Pasión en su traslado, además de ser una técnica que aporta un contraste publicitario que enriquece la obra al equilibrar la sobriedad de los tonos predominantes.

La presentación del cartel tuvo lugar este jueves en el Cine Albéniz de Málaga. / Álex Zea

Conceptualmente se trata de una obra que despliega un rico universo simbólico que invita a reflexionar sobre la fe, la tradición y la identidad malagueña. De ahí que la Virgen parezca emerger desde el horizonte marino como "un faro de luz y esperanza, simbolizando la acogedora esencia de la ciudad". Aparece escoltada por dos velas con cera rizada, que se transforman en biznagas, en un claro guiño a la ciudad, que a su vez representan la vida que renace, en contraste con el sacrificio que se recuerda en la Pasión, encapsulando el contraste único entre la solemnidad y la alegría que caracteriza esta celebración.

En el plano central, tras el clavel, aparece un elemento que bien podría servir de dosel blanco, o puede que sea el paño de la Verónica, pues parece partir de las manos de la Virgen que también manipula el rosario intercesor, con nacaradas cuentas, o incluso un “cartel dentro del cartel”, según palabras del propio Martín Mena, que lo deja con todo abierto la interpretación del espectador. Sobre este espacio se proyecta de forma inmaterial, aunque no tan definida como la imagen protagonista, la silueta del Cristo de la Redención, eje de la Pasión, que conecta el sacrificio de Cristo con la fe de los cofrades malagueños.

Tipografía

La tipografía modernista introduce dinamismo y refuerza el equilibrio entre tradición y modernidad. Aparece en el plano superior del cuadro. 'MÁLAGA', en alta, con un pétalo rojo a modo de tilde, y 'Semana Santa 2025', leyenda que sirve para datar la obra. Mientras, la torre de la Catedral, representada como una silueta tenue en el fondo, une el cielo y la tierra, estabiliza la composición y simboliza el equilibrio espiritual y terrenal propio de la ciudad.

"En conjunto, la obra celebra la Semana Santa y captura la esencia de Málaga, una ciudad que vive su fe entre contrastes: la solemnidad de la Pasión y la alegría de la primavera, la apertura del mar y la estabilidad de la tierra, la tradición que perdura y la modernidad que la enriquece. Es un homenaje a su identidad, a su gente y a su forma única de vivir el amor, el sacrificio y la esperanza", destacó Martín Mena durante su intervención después de que el cartel fuera presentado por el investigador cofrade Enrique Guevara.

Lleno en el cine Albéniz para asistir a este acto que contó con la presentadora Raquel Espejo, recientemente nombrada archivera de la Agrupación, como maestra de ceremonias y que se inició con la intervención del presidente de la Agrupación de Cofradías, José Carlos Garín, quien calificó el cartel como "el primer estandarte de esta Semana Santa 2025" a partir de cuya presentación los segunderos del reloj parecen acelerarse.

Garín tuvo palabras de recuerdo para los cofrades fallecidos en el último año y recordó que los cofrades, como creyentes, en su día a día han de "pedir, agradecer, ofrecer y escuchar". Y por ello, entre otras cosas, pidió "unidad y coherencia en el mundo cofrade", así como "humildad" y ausencia de protagonismos personales. Del mismo modo, pidió "Salud, y Esperanza, especialmente en este año jubilar, en el que Nuestra Esperanza del Perchel visitara el corazón la cristiandad", refiriéndose así a la próxima gran procesión en Roma con motivo del jubileo de las cofradías del próximo 17 de mayo.

Presentación de Enrique Guevara

"Llega el tiempo de la luz y de las sombras con la mirada puesta en la llama de un pabilo. Llega el momento de la Málaga soñada y pintada en un cuadro de Semana Santa. Porque Málaga es continua víspera del tiempo de la Pasión. Un tiempo donde la ciudad estalla en luz, aromas, sentimientos, rito y tradición", destacó durante su presentación Enrique Guevara, que ahondó en el sentido de la liturgia que cada año representa la presentación del cartel de cada Semana Santa y cómo, a partir de entonces, los acontecimientos se suceden sin solución de continuidad.

"Viene Málaga perfumada de solemnidad, exaltación y recogimiento", de la mano de un cartel que, según su presentador, "codicia una Málaga en la impaciencia íntima de su corazón, que se prepara para estrenarlo todo, para convertirse, nuevamente, en puerto y puerta de la eternidad, para celebrar el paso del Señor, para ser la ciudad de un Dios que baja con los brazos en cruz para abrazar ruegos y súplicas para tomar posesión de su reino terrenal".

Sobre el cartel, Guevara quiso destacar que se trata de una obra que "nos habla de Resurrección, del sentido de nuestra Semana Santa, del puente que hemos de cruzar irremediablemente y que nos desembocará en la vorágine que nos envolverá día a día hasta confluir en la explosión que nos ha de llevar a la gloria".

Asistentes

El acto de presentación del cartel es un acontecimiento cultural y social de primer orden al que asisten la mayoría de las autoridades y otros representantes de la sociedad. La nómina de personalidades fue, un año más sobresaliente. Desde la consejera de Economía de la Junta, que también tomó la palabra, junto al presidente de la Diputación, o el alcalde, que cerró el acto, hasta distintos representantes civiles, militares y eclesiásticos, como el delegado de Cofradías, Salvador Guerrero, el deán de la Catedral y próximo pregonero, José Ferrary, los presidentes de la Confederación Empresarios de Andalucía y de la Cámara de Comercio o representantes de la Policía Local y Nacional, así como distintos representantes del Consistorio y de otras administraciones públicas.

El director general de Fundación Unicaja, Sergio Corral, entidad patrocinadora, también subió al escenario para destacar cómo la Semana Santa es "una de las expresiones más emotivas y genuinas de España y Europa". El cartel estará expuesto a partir de esta mismo viernes para su contemplación y admiración en el Centro Cultural Fundación Unicaja en la plaza del Obispo, en horario de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y sábados de 10.00 a 14.00 horas.

Ronda de intervenciones

Francisco Salado puso énfasis en "la sabiduría, el sentimiento y el buen gusto por el arte religioso, sin renunciar a su condición de cartelista”, puesta de manifiesto por Martín Mena en este trabajo. "Es una obra maestra", subrayó.

En su intervención, la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz de la Junta de Andalucía, Carolina España, destacó por su parte que la Semana Santa no solo es cultura, historia y fe, "sino también un movimiento económico y social que genera riqueza y empleo, y que posiciona a Málaga y a Andalucía como referentes de calidad y excelencia”. “Este cartel es un motivo de orgullo y celebración. Una muestra inequívoca de lo que somos capaces de hacer juntos en Andalucía”, añadió. "En esta tierra se mezclan los tiempos y los meses casi se solapan a la hora de poner de relieve nuestra cultura", añadió España, quien puso el énfasis en la urgencia que el malagueño tiene por ser feliz, parafraseando a Alejandro Dumas.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, fue el encargado de poner fin a la ronda de intervenciones. El regidor, alabó el discurso "redondo" de Guevara así como la creación artística que Martín Mena ha regalado a la ciudad, que "sintetiza muy bien la Semana Santa de Málaga".

"La aportación de Cristo a la historia de la Humanidad hacen que ésta sea mejor", dijo De la Torre para poner de relevancia la labor evangelizadora y caritativa que realizan las cofradías durante todo el año, y a las que calificó como "piezas esenciales en la articulación de la ciudad".