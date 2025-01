"Las dos partes han quedado ya olvidadas y ahora solo hay una por el Rescate y sus hermanos"

Daniel Gil asume una gran responsabilidad al frente de la hermandad del Rescate tras año y medio de intervención episcopal. Después de este arduo periodo de trabajo de pacificación y sosiego por parte del comisario, Pedro Ramírez, y su equipo, en el que las aguas parece que han vuelto a su cauce, este 11 de diciembre se celebraba por fin el cabildo de elecciones con la concurrencia de una única candidatura integrada fundamentalmente por hermanos jóvenes y encabezada por Gil, que se ha criado en esa casa hermandad. Tras jurar anoche su cargo, tiene ahora cuatro año por delante para terminar de cicatrizar heridas, para demostrar que el desencuentro fue puntual, que las partes en que en su día se dividió la hermandad ya no existen y para retomar distintos proyectos que en su día quedaron pendientes, devolviendo el Rescate a sus hermanos y recuperando el patrimonio perdido en este tiempo.

Sin querer ahondar en lo ocurrido en el seno de la hermandad, ¿qué sensación, como cofrade, le ha dejado el conflicto que llevó al Obispado a decretar su intervención?

Me dejó una sensación de gran contrariedad, porque entonces no entendía que muchos hermanos no quisieran admitir el resultado de las urnas y dieran un paso al lado. Luego entendí también que estaban en su derecho a reclamar, porque en el fondo, un cofrade lo que quiere es seguir sirviendo a su hermandad. Todo esto ha cambiado. A día de hoy todo el mundo está muy por la labor de sacar la hermandad adelante. Si nos separamos en dos grupos, ahora, sobre todo los más jóvenes, hemos sido capaces de pasar página y de poner el foco en la hermandad y en los sagrados titulares. Y en los hermanos, que tienen el derecho a recuperar su autogobierno. Queremos devolver la cofradía a sus hermanos, y responder a las expectativas de todos los cofrades de Málaga, que también quieren ver al Rescate ocupando el lugar que le corresponde y que esté dónde merece.

¿Cree que los hermanos del Rescate han aprendido?

Se ha aprendido. Todos. Pero sobre todo los que hemos apostado por este cambio, que quizás configuramos una nueva generación de cofrades. Todos somos de dentro y la mayoría casi que hemos nacido en la hermandad, como es mi caso. Así que procuraremos no caer en los mismos errores.

¿Cómo ha sido este año y medio de comisariado de Pedro Ramírez y su equipo? ¿Cuál ha sido su papel en este tiempo?

He estado desde el primer momento en primera línea con ellos. Han hecho un trabajo fabuloso todos, desde el primero al último, intentando que todos volviéramos a hablarnos. Muy centrados en la necesidad de que dialogáramos y tuviéramos la capacidad de perdonar. Porque ha habido muchas situaciones que, tras haberlas hablado, las hemos entendido y nos hemos dado cuenta de que mantener ciertas actitudes no nos llevaba a nada. El comisario episcopal ha sido crucial en esta intervención para que nos volvamos a unir y a estar por la hermandad. Siempre estaré inmensamente agradecido a Pedro Ramírez y a todo el equipo, porque en ningún momento han sentido la tentación de tirar la toalla con nadie. Siempre han estado al pie del cañón y hablando con todo el mundo.

¿Cómo ve el futuro?

Soy muy optimista en este caso. Veo un futuro muy bueno. Después de todo, aparte de ser hermanos de la misma hermandad, todos los que formamos parte de este proyecto somos amigos desde hace muchísimos años. Hemos vivido mucho, tanto dentro como fuera de la hermandad. Y venimos todos con muchas ganas de hacer cosas y de devolver a la hermandad a lugar donde se merece. Todos ansiamos la normalidad. Volvamos a estar juntos y queremos seguir viviendo momentos tan emotivos como los que siempre hemos disfrutado. Todos estamos al cien por cien con el corazón abierto. Las dos partes han quedado ya olvidadas y ahora solo hay una por el Rescate y sus hermanos.

¿Cómo se gestó su candidatura?

Tras varias reuniones con Pedro Ramírez y con Juan Diego Bustos (ya nuevo primer teniente hermano mayor). En su momento apoyamos a candidaturas distintas, pero desde el primer momento estuvimos involucrados en el trabajo de la gestora. Estuvimos hablando y llegamos al acuerdo de que yo podía ser quien encabezara la candidatura. De alguna manera podría entenderse que me había ya postulado, porque mi interés estaba en sacar la situación adelante y desbloquear la situación. Eso sí, siempre que contara con el beneplácito de un número mayoritario de personas. Y así fue. Así ha surgido una candidatura única, la mejor posible, integrada por hermanos jóvenes que han nacido en el seno de la hermandad, que han trabajado mucho y que la conocen perfectamente. Así que fue relativamente fácil porque todo cuadró y tanto la permanente como la junta de gobierno es conjunta y están todas las personas que quieren estar. Y hay mucha juventud.

¿De quién se ha rodeado?

Juan Diego Bustos es muy importante en este proyecto. Vamos a ser un complemento el uno del otro. Desde el principio, Pedro Ramírez se puso en contacto con nosotros y nos reunió varias veces y estuvimos siempre de acuerdo en hacer lo necesario para olvidarnos de lo que había pasado. Él y yo siempre hemos tenido muy buena relación y hemos trabajado codo con codo. Ha sido muy fácil, por tanto, ponernos de acuerdo. Y con el resto de la permanente igual, porque son personas que han ocupado cargos de responsabilidad con anterioridad. Elena, María José, Carmen, Alfonso, Irene... Hemos vivido todos mucho el día a día de la hermandad y todos son muy válidos. Y no dejamos de pensar en el Rescate. Además, creo que es importante destacar la presencia de cuatro mujeres en la permanente, porque poco a poco van ganando su terreno en las cofradías y es importante. Nuestra hermandad va a contar por vez primera en su historia con una fiscal, una tesorera y una teniente hermana mayor.

¿Quedan heridas por cicatrizar?

Algunas quedan. Pero a esas personas que aún puedan sentirse agraviadas o dolidas, intentaremos darles tiempo. Es verdad que no todo el mundo ha sufrido en la misma medida. Pero estoy seguro de que todos volverán al seno de la hermandad, porque han estado siempre, desde que eran muy jóvenes.

¿Por qué del Rescate?

Mi padre nació en la calle Agua. Y yo también. Nací el 9 de enero de 1981 y se me dio de alta como hermanos en marzo del mismo año. Así que estoy a punto de cumplir 44 años en la hermandad. Me he criado allí, entre los tronos en la antigua casa hermandad, que ahora pertenece a la Humildad, cuando las túnicas estaban colgadas en unas barras debajo de los tonos porque no había más sitio... He vivido los sábados por la tarde cuando se iba a la cofradía a limpiar y arreglar cosas. Así me hice cofrade. Siempre en la albacería, que es lo que mi padre me ha enseñado. Es lo que yo he vivido. También lo que más me ha llamado la atención. Además, he estado trabajando diez años en el taller de orfebrería de Cristóbal Martos y allí me he formado muchísimo sobre el montaje, desmontaje, restauración y plateado de enseres. Los arbotantes, barras de palio, ciriales, bastones... que tiene la hermandad se hicieron en mi etapa en el taller.

¿Qué será lo más inmediato?

¿Qué será lo más inmediato?

Recuperar el patrimonio humano que la cofradía se ha dejado atrás durante este año y medio. Es nuestra principal inquietud: que todos vuelvan a su casa, la que ha sido desde siempre y vuelvan a sentirse útiles y queridos. Desde el primero al último. Todo lo demás es secundario. Y, teniendo en cuenta la fecha en que estamos, encauzar la Cuaresma y retomar proyectos pendientes.

¿Cuáles serían esos proyectos que piensan afrontar?

Principalmente, las cartelas del trono del Cristo, que están a medio hacer. Solo tenemos las tres delanteras y faltan las nueve restantes. Es un proyecto que comenzó el escultor Manuel Martín Nieto, quien también nos restauró el grupo escultórico. Vino de la mano de una gran amistad con el hermano mayor de los Panaderos de Sevilla, Ángel Corpas, que nos puso en contacto. Pero entre la pandemia, una lesión que sufrió en una mano, las elecciones, la intervención... se quedó pendiente de culminar. Intentaremos tras la Semana Santa recuperar este proyecto, en principio, con el mismo autor, y si no fuera posible, ya veríamos otras alternativas. Quizás en Málaga. En estos cuatro años queremos recuperar el vínculo que teníamos con la Fundación Corinto, para seguir ayudando a las familias más necesitadas del barrio. Nuestro vocal de Caridad tiene bastantes ideas en mente, de hecho. Y no quiero olvidarme de la restauración de la imagen de la Virgen de Gracia. Ya teníamos toda la documentación preparada a expensas de dejarla en el Obispado. Se encuentra muy deteriorada, sobre todo a nivel estructural y algo de policromía. Es necesario que se le sustituya el candelero, que data de 1982, cuando intervino en ella Luis Álvarez Duarte. Beatriz Prado hace años que le hizo una pequeña limpieza y ahora habría que someterla a una restauración integral.

¿Cómo será el Rescate en la calle?

¿Cómo será el Rescate en la calle?

No veremos muchos cambios. Este Martes Santo renovamos el acompañamiento musical, así que tras el trono del Cristo seguirá la agrupación San Lorenzo Mártir, con la que vamos de lujo y tenemos un buen número de marchas propias compuestas por Salvador Quero, que formará parte de nuestra junta de gobierno. Y en la cabeza repetirá la banda de cornetas y tambores de la Vera+Cruz de Almogía y tras el trono de la Virgen de Gracia la banda de música de la misma hermandad. Al repertorio de la Virgen sí que queremos darle una vuelta. Llevamos años vagando sobre el estilo que tiene que llevar y hay que pensar de dónde venimos y a dónde tenemos que volver. Que el Faro de la Victoria se ve desde abajo pero parece que nunca se llega. El hombre de trono viene a sufrir, pero también a disfrutar. Nuestro trono es muy alto para lo cuadrado que es y cuando cae, cae. Además de por el propio carácter de la cofradía, queremos conferir a la cruceta un carácter más alegre.

¿Los cultos se seguirán celebrando en el salón de tronos o tanto los del Cristo como los de la Virgen tendrán lugar en la Victoria?

Eso va a cambiar totalmente y los cultos tanto del Señor como de la Virgen van a ser en el Santuario, que es nuestra parroquia y nuestra sede canónica. Allí pertenecemos, como el resto de hermandades del barrio. Nuestros cultos y misas deben ser en el templo. Así que también habría traslado con la Virgen, como con el Cristo en Cuaresma, en septiembre u octubre, porque tenemos que evitar la coincidencia con la festividad de la Virgen de la Merced.

