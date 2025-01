La gran procesión de la Esperanza en Roma discurrirá por el entorno del Circo Máximo

Había 15 propuestas distintas para una salida histórica, pero igualmente compleja, en una ciudad como Roma, con un trazado urbano caótico, tráfico igualmente anárquico y millones de turistas en las calles. Aunque poco a poco se va definiendo el itinerario de la gran procesión de la Virgen de la Esperanza en la Ciudad Eterna con motivo del Jubileo de las Cofradías este próximo 17 de mayo, en la que también participará la imagen del Cristo de la Expiración de Sevilla. La comitiva saldrá de un tinglao desde el Coliseo y se encerrará en otro distinto tras completar un recorrido de poco más de cuatro horas por el entorno de Circo Máximo.

Es decir, no será una procesión de ida y vuelta. El cortejo se dirigirá a una zona no residencial, de amplias avenidas adoquinadas, sin catenarias de tranvías que impidan el paso de los tronos, rodeado de ruinas de la Antigua Roma y alejado del centro neurálgico de la capital italiana para no interferir en su cotidianeidad, por lo que quien quiera ver la procesión tendrá que ir expresamente. El Circo Massimo era un antiguo estadio de carreras de carros que actualmente es un parque público al que se recurre de forma habitual para celebrar conciertos y eventos. Los Rolling Stones tocaron allí delante de 71.527 personas el 22 de junio de 2014 dentro de su gira 14 On Fire, por ejemplo. También se suelen celebrar allí las victorias deportivas de la Selección Italiana de Fútbol o del AS Roma.

Tras la noticia adelantada por La Opinión de Málaga, este mismo lunes el Comité Organizador de esta procesión romana ha hecho público, a través de una nota de prensa, el itinerario ya definitivo y que ha sido consensuado tras distintos encuentros con el Ayuntamiento de Roma y que cuenta con el plácet del Dicasterio para la Evangelización. El recorrido será el siguiente: Piazza del Colosseo, via Celio Vibenna, via di San Gregorio, piazza di Porta Capena, viale Aventino, via del Circo Massimo, via dell’Ara Massimo di Ercole y entrada en el Circo Máximo.

Ante el Papa este miércoles

Este martes, una delegación de la archicofradía y de la hermandad trianera se desplazará a Roma para mantener distintas reuniones en un viaje en el que también serán recibidos por el Papa Francisco en su audiencia de los miércoles. Según ha podido saber este periódico, a la expedición se sumaría el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, representantes de la Agrupación de Cofradías y del Consejo de Sevilla, el delegado de Cofradías de Málaga y los patrocinadores. La celebración cuenta con la colaboración de la Junta de Andalucía, así como del Ayuntamiento de Málaga, Ayuntamiento de Sevilla, Diputación de Málaga-Turismo Costa del Sol, Fundación Unicaja y Fundación Cajasol. También estaría presente Paloma Saborido, delegada por el Dicasterio para la Evangelización para la Gran Procesión de Roma.

En este viaje, serán igualmente recibidos en la Embajada de España ante la Santa Sede por Isabel Celaá.

En estas reuniones, los cofrades confían en poder obtener progresos y conocer el lugar donde las imágenes estarán expuestas al culto en el interior de la Basílica de San Pedro. La idea es que ambas estén en veneración el jueves 15 y viernes 16 de mayo para que los peregrinos puedan cruzar la Puerta Santa y rezar ante los titulares en una oportunidad histórica y que, en palabras del hermano mayor de la Esperanza, Sergio Morales, en una entrevista publicada por este diario el pasado mes de mayo, "es hasta más importante que la procesión".

Encuentro en Málaga

La comisión de la gran procesión de Roma ha celebrado este sábado una nueva reunión de coordinación que se hizo coincidir con un encuentro jubilar diocesano de hermandades y cofradías en la Casa de Espiritualidad San Manuel González, al que asistió el obispo, Jesús Catalá, y en el que se desarrollaron distintas mesas redondas en las que participaron como ponentes, entre otros, el propio Morales y el hermano mayor del Cachorro, José Luis Aldea, así como Saborido.

Al finalizar esta jornada, tuvo lugar en la casa hermandad de la Esperanza una convivencia entre los equipos de las dos corporaciones. Los cofrades del Cachorro pudieron visitar la basílica, rezar ante los sagrados titulares, recorrer las instalaciones, admirar de cerca los tronos y otras piezas del patrimonio de la archicofradía y disfrutar de un almuerzo.