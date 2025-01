El Obispado también tumba el recurso de la Pasión, que tendrá que abrir el Lunes Santo

Capítulo final. El Obispado de Málaga también ha tumbado el recurso de la Pasión, que había presentado en última instancia tras haber sido desestimadas sus alegaciones por la asamblea de la Agrupación celebrada el pasado 16 de diciembre. Era la última esperanza de la archicofradía para evitar que se hiciera efectivo el acuerdo de las hermandades del Lunes Santo y que la sitúa como la primera de la jornada, a su pesar. Así que, tras esta nueva negativa, esta vez episcopal, la de los Mártires no tendrá más remedio que aceptar lo aprobado en su día en la comisión de Horarios e Itinerarios y ratificado posteriormente por la junta de gobierno y los delegados.

Las cofradías del Lunes Santo celebraron hasta tres reuniones para llegar a un consenso que fue ratificado por cinco de las seis cofradías. Dado que existían muchas dudas sobre la viabilidad de que pudieran salir adelante los horarios firmados para la Semana Santa de 2024, que no pudieron ponerse en práctica debido a la lluvia (solo hicieron su salida Gitanos y Estudiantes), por mandato de las propias cofradías, la comisión de Horarios e Itinerarios planteó hasta tres propuestas distintas. El objetivo era evitar un más que probable foco de conflicto en el entorno de Duque de la Victoria, Echegaray y Granada entre la Pasión y Gitanos, de ahí que se llegara a proponer la permuta de posiciones entre ambas.

Estaciones de penitencia

Esta situación se debe a la decisión del Cabildo de la Catedral de homogeneizar el modelo de estación de penitencia de todas las cofradías, ya que hasta ahora la Pasión accedía al Primer Templo al completo, rodeando el trascoro. Desde 2024, sin embargo, todas tienen que cumplir las mismas reglas y entrar por la Puerta del Sol y salir por la Puerta del Patio de los Naranjos tras recorrer el crucero. Hasta entonces, Gitanos aprovechaba para adelantar a la Pasión mientras estaba en el interior de la Catedral.

De las tres propuestas que se pusieron encima de la mesa, las cofradías eligieron la que la Pasión había rechazado de primera hora, en defensa de sus intereses. Esta situación no fue bien digerida por la Pasión, que no solo no firmó el acta en señal de desaprobación, sino que llegó incluso a hacer público un comunicado en el mostraba su rechazo frontal, acusaba al resto de corporaciones de actuar sin "espíritu de hermandad" y señalaba que se encontraba en "evidente situación de desamparo".

Argumentos del Obispado

Con estos mismos argumentos se habría dirigido al Obispado de Málaga en su recurso de súplica. Tras su análisis pormenorizado, Palacio ha dado por zanjado el asunto y ha emitido un decreto, que firma el obispo Jesús Catalá, en lo que hace un recorrido por la cronología de los acontecimientos.

En el documento se da la razón al procedimiento puesto en marcha por la Agrupación de Cofradías y las respuestas ofrecidas en cada momento a los recursos de amparo presentados en su día por la corporación afectada, que fueron elevados tanto a la junta como a la asamblea agrupacional, rechazados en ambos órganos de gobierno. Considera además que si no se ha podido alcanzar la unanimidad, sí al menos el acuerdo se obtuvo por una amplia mayoría cualificada. El decreto también sostiene que la Pasión no habría visto vulnerados sus derechos, como sostenía entre sus planteamientos. Y del mismo modo, rechaza los argumentos de "absoluta indefensión" aportados por la archicofradía, dado que todo el proceso se habría desarrollado siguiendo los cauces legales establecidos, solo que sin haber logrado la respuesta deseada, hasta agotar todas las vías disponibles, incluido el recurso de súplica ante la Autoridad Eclesiástica.

Por estos motivos, según ha podido saber La Opinión de Málaga, el Obispado ha decidido desestimar las alegaciones de la Pasión. Algo que podría preverse, dado que, en caso de que hubiera sido aceptado, las otras cinco cofradías del Lunes Santo se encontrarían con el mismo derecho a presentar recursos propios a esta decisión que corregiría el acuerdo mayoritario.