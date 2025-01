Crucifixión aprueba redimensionar y acabar el actual trono del Cristo mientras se pueda acometer el nuevo

Crucifixión da un paso intermedio, pero muy necesario. El cabildo de la hermandad, reunido en la noche de este jueves, ha aprobado por aclamación acometer una reforma del actual trono del Cristo. La cofradía ha llegado al acuerdo con el tallista malagueño Manuel Toledano para que lleve a cabo una reformulación de las dimensiones de las andas que en su día ejecutó su padre y que desde hace 30 años salen en procesión cada Lunes Santo y que es "excesivamente grande" para el Crucificado, según explica el hermano mayor, Francisco González Lorente. Del mismo modo, se concluirán los trabajos de orfebrería y otros elementos que incluía el diseño original, además de introducir varios puntos de luz en la parte superior. Seguirá siendo, no obstante, un trono provisional, ya que Crucifixión no renuncia al diseño, obra también de Toledano, que los hermanos aprobaron en 2020 y que constituía un sinuoso y complejo monumento funerario.

El proyecto gira en torno al Cristo de la Crucifixión, donde concluyen las líneas de fuga de un conjunto procesional de carácter piramidal y ascendente, de formas bulbosas, con constantes entrantes y salientes, que será realizado en madera tallada y barnizada y en el que intervendrán distintos artistas malagueños. "Toledano quiere que sea su obra cumbre", asegura González Lorente. Cuando el proyecto fue presentado en la Agrupación de Cofradías la hermandad no se ponía plazos. Cinco años después tampoco se los plantea. "Esperamos con los ojos brillosos a que llegue, pero de momento no puede ser", asegura el hermano mayor, quien señala que no se trata de una cuestión económica, sino de capacidad del taller de Toledano. "Se trata de una donación por parte de una familia que no sabemos de quién se trata. Pero el problema principal estriba en la falta de tiempo del artista. Por eso hemos llegado a esta solución, de acuerdo con Toledano. Esto depende del tiempo que Manolo tenga para hacer el trono, que pretende que sea una obra maestra y que esperamos con los brazos abiertos", insiste.

¿Qué se va a hacer en el trono?

Por este motivo, y con la premisa de que el proyecto del nuevo tiene que seguir adelante, mientra esto ocurre, Crucifixión quiere dignificar la puesta en escena de su sagrado titular. De momento para 2026 estrechará el ancho del trono en 40 centrímetros y reducirá el largo en 60 centímetros para ajustar las proporciones. Estos trabajos de ebanistería serán realizados por Manuel Molina, mientras que la mesa será modificada por Hijos de Antonio Cabra. Se la incorporarán, aunque más adelante, el resto de atributos que contemplaba el diseño y que en estas tres décadas no se ha podido acometer. Es decir, se añadirán ángeles, tondos y cartelas. La imaginería corresponderá a Alejandro Paneque mientras que de la orfebrería se hará cargo Cristóbal Angulo. "Las terminaciones en lugar de en plata, serán en bronce. Y además, sumaremos en la parte superior diversos juegos de tulipas y unas ánforas a los lados", resume González Lorente, quien señala que estos últimos trabajos "dependerán de la capacidad económica de la cofradía y de las donaciones que reciba". "El cabildo fue un éxito. Se aprobó por unanimidad. Muchos hermanos se emocionaron porque por fin vamos a terminar este trono. Muchos quieren colaborar. Y Manuel Toledano también está encantado porque no le gusta cómo sale el Cristo ahora y porque se va a terminar un trabajo de su padre".

"Cuando pueda estar el nuevo, daremos una salida a este", sostiene el hermano mayor de Crucifixión, quien también pospone a muy largo plazo la ejecución del grupo escultórico que en su día ideó Elías Rodríguez Picón. "Tampoco nos queremos olvidar del misterio, pero se hará cuando venga el trono nuevo. Ahora mismo es una utopía para la corporación, porque económicamente está muy limitada por culpa del pago de la hipoteca de la casa hermandad", reconoce.