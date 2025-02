El líquido anticera: ese enemigo, cada vez menos invisible, de las cofradías

Antiestético, corrosivo y peligroso... el Ayuntamiento de Málaga, Limasam y la empresa que lo suministra insisten en seguir utilizando en la cabeza de procesión de cada cortejo un producto que permite la retirada de la cera de los cirios que cae sobre el pavimento de las calles con más facilidad y ahorrando gastos. Un líquido que se ha convertido en enemigo, cada vez menos invisible, de las cofradías. Desde el principio, su uso ha sido criticado por los cofrades y por el público en general, pero el empeño municipal permanece inmutable. Habrá líquido anticera también en 2025, pese a que su uso fue especialmente conflictivo y dramático el año pasado.

Pero puede que la fórmula cambie. Durante los primeros días del mes de enero el Consistorio ha realizado distintos ensayos sobre el pavimento de la calle Larios en los que también ha participado un equipo del departamento de Química Inorgánica, Cristalografía y Mineralogía de la Facultad de Ciencias de la UMA, junto a los propios técnicos de Limasam y de Laboratorios AB, la empresa vitoriana que se encarga de suministrar el producto. Lo que buscaban era una fórmula que evitara los patinazos. Sin embargo, no se han obtenido, de momento, los resultados esperados. Teresa Porras, la concejala responsable del ramo, insiste en que continúan trabajando con tres líneas de investigación abiertas para tratar de buscar una solución. La primera, de la mano de la empresa alavesa que sirve el compuesto; la segunda con otra empresa privada especializada; y la tercera, con la propia Universidad de Málaga. "No estamos parados, todo lo contrario", asegura la edil, quien insiste en que el líquido no es el causante de los resbalones, sino el pavimento de las calles peatonales del Centro, que ya de por sí es resbaladizo cuando llueve, aunque no tenga el compuesto antivela. "Si llevamos un calzado adecuado no debes deslizarte", dice Porras, quien insiste en recomendar a las cofradías el uso de una especie de cucurucho en los cirios de los nazarenos para que la cera quede en el cartón y no caiga al suelo.

"Si llevamos un calzado adecuado no debes deslizarte", dice Teresa Porras, quien insiste en recomendar a las cofradías el uso de una especie de cucurucho en los cirios de los nazarenos para que la cera quede en el cartón y no caiga al suelo

Si a la cuestionable porosidad del suelo del Centro se le añade el líquido, la posibilidad de resbalones se multiplica, aunque los responsables de su aplicación se resistan a creerlo. Más aún si llueve. La Semana Santa de 2024 se registraron dos percances que trascendieron a la opinión pública. El primero fue el Martes Santo. La cofradía de la Estrella discurría por la calle Larios cuando comenzó a chispear. Ese poco agua, al entrar en contacto con el producto, creó una película aún más resbaladiza. El hermano mayor de la hermandad, Rafael Retana, que ejercía de jefe de procesión, se encontraba en la sección de la Virgen, que acababa de pasar por la Tribuna Principal, y se dirigía al trono del Cristo, que iba a entrar en Martínez. Había acelerado el paso pero en ningún momento iba corriendo. No tropezó ni dio ningún traspiés, según su propio testimonio. "La caída fue muy fuerte y la muñeca golpeó directamente sobre el pavimento. No pude ni poner las manos para amortiguarla", dijo a este periódico a las pocas horas del accidente, que le obligó a abandonar la comitiva e ir a urgencias del Hospital Regional.

El resultado fue la fractura por varios sitios de su muñeca izquierda, por lo que tuvo que ser sometido semanas después a una intervención quirúrgica y a cinco meses de rehabilitación que, sin embargo, no han permitido que recupere la movilidad total de la articulación y tenga limitaciones. "Me han quedado secuelas", dice ahora el hermano mayor de la Estrella. En su momento tuvo ofrecimientos de varios abogados hermanos de la cofradía para emprender acciones legales contra el Ayuntamiento. Retana no precisa si se han producido avances en este sentido. Pero insiste, como entonces, en que es necesario replantarse el uso del líquido anticera "porque está sobradamente demostrado que es peligroso".

Otra caída el Viernes Santo

El segundo incidente de envergadura se produjo el Viernes Santo, una jornada presidida también por la inestabilidad meteorológica. Marta Jiménez, secretaria de Dolores de San Juan, ocupaba el cargo de mayordomo de tramo en la sección del Cristo de la Redención. La lluvia hizo acto de presencia con la archicofradía en el recorrido oficial. En la plaza de la Constitución, un resbalón por culpa de la aplicación del líquido anticera acabó con ella en el suelo. El fuerte golpe le provocó severos daños en el coxis que la dejaron casi sin capacidad de movimiento. Un año después, todavía sufre las consecuencias físicas y psicológica de aquel accidente. "La caída fue tremenda, lo pudo ver todo el mundo. Incluso me hicieron fotos", explica Jiménez, quien prefiere no hacer más declaraciones mientras continúe abierto el proceso judicial.

Son solo dos ejemplos con nombre y apellidos de los numerosos percances, la mayoría anónimos, que se registran a diario en Semana Santa. Mientras, las quejas se reproducen.

Operarios de Limasa vierten líquido anticera en una calle. / Arciniega

Nuevo componente desde 2017

Limasam viene utilizando este nuevo componente desde la Cuaresma de 2017. El producto, que el Ayuntamiento garantizaba que era antideslizante, permite la retirada al cien por cien de la cera sólo con un baldeo normal, sin tener que recurrir a una técnica de limpieza específica. Desde entonces también es diferente su sistema de aplicación. Al contrario de lo que sucedía con anterioridad, cuando el producto debía ser aplicado al menos tres horas antes de la procesión y debía secarse sin ser pisado durante al menos una hora para evitar resbalones, el nuevo procedimiento plantea su aplicación minutos antes del paso del cortejo.

Una pareja de operarios de Limasam va avanzando al mismo ritmo que la cabeza de procesión a escasos metros de la cruz guía (algo que tampoco gusta a los cofrades porque entra en colisión con su celo estético). Uno de ellos va rociando el líquido antiadherente, mientras el segundo empuja un carro con un depósito y una bomba eléctrica.

El Ayuntamiento presumía de las ventajas de este método y destacaba que con él se lograban tres mejoras: por un lado la gota de cera caía sobre el producto recién aplicado y húmedo (pero no resbaladizo, según decían) por lo que su eficacia en antiadherencia era máxima; por otro lado, al acompañar al desfile procesional desde su salida, el tratamiento anticera aseguraba la cobertura completa de las calles peatonales de todo el itinerario; y por último, al ir justamente detrás de la pareja de la Policía Local, no era necesario realizar ningún corte de tránsito peatonal pues la vía estaba ya cortada por la propia procesión.

En términos meramente económicos, el Ayuntamiento se ahorra casi 36.000 euros cada Semana Santa, ya que el año anterior a la implantación de este nuevo sistema, según la información facilitada en su día, Limasam había dispuesto de ocho equipos de limpieza para desarrollar esta tarea, con un coste diario de 5.133 euros. "No pierdo la confianza en que de aquí al Domingo de Ramos podamos encontrar esa fórmula que se adhiera al suelo y que no resbale, y que además, no dañe la solería", explica Porras, quien confirma este ahorro municipal aproximado.

Alternativas y reuniones

La pasada Cuaresma tuvo lugar una reunión en la sede de la Agrupación de Cofradías para valorar alternativas, pero algunos hermanos mayores, consultados por La Opinión de Málaga, mostraron su indignación por el tono de ese encuentro, en el que solo quedó claro que el Consistorio, en ningún caso, se planteaba dejar de utilizar este producto. En su lugar, proponía opciones como recortar el largo de túnicas y capas, que se ven cada año dañadas por la acción corrosiva del producto, o emplear un cucurucho en los cirios, como ahora vuelve a aconsejar la edil. Además, los responsables de la empresa negaban en todo momento que el líquido fuera resbaladizo.

¿Se ha producido algún avance en este último año? La Agrupación de Cofradías, de manera oficial, y con la firma de los 41 hermanos mayores, envió al finalizar la última Semana Santa un documento al Ayuntamiento en el que expresaba el descontento generalizado con este producto, que provoca patinazos y manchas irreversibles en los hábitos. Al principio, el Consistorio llegó a compensar económicamente a las cofradías que acreditaban, con informes de sus tintorerías, que los daños ocasionados por el líquido en sus túnicas no se podían limpiar. Llegó a dar 8.000 euros a cada corporación perjudicada en concepto de indemnización. Pero ya ni eso. El gasto en la renovación de equipos recae en las propias hermandades.

La Agrupación recibe "centenares" de quejas verbales, reconoce su presidente, José Carlos Garín. Alguna también por escrito. "Pero la gente tiene más o menos claro que no es nuestra responsabilidad y que no es de nuestra competencia", señala. Por ello, la institución da respuesta a estas demandas indicando a los interesados dónde pueden dirigirse para elevar sus reclamaciones.

Garín insiste en que los cofrades, "como ciudadanos, entendemos la necesidad de buscar un sistema de limpieza que sea efectivo y ahorre costes para la ciudad. Ahí el Ayuntamiento nos va a tener siempre a su lado, apoyando", agrega el presidente. Quien, sin embargo, reclama mejores soluciones porque el líquido puede ser efectivo para facilitar la limpieza del pavimento, pero los efectos colaterales siguen siendo numerosos.

También hay muchos nazarenos que han dejado de salir descalzos en señal de promesa por temor a que el producto pueda incluir componentes tóxicos que perjudiquen a la piel.

"El interés de la ciudad es también nuestro interés"

"La vigencia de la carta remitida en su día sigue siendo la misma, puesto que no se ha hallado una solución satisfactoria y los problemas siguen existiendo", explica Garín, quien reitera que "estamos a favor de lo que sea bueno para la ciudad. Somos ciudadanos y el interés de la ciudad es el nuestro también", agrega el presidente de la Agrupación, si bien admite que no conoce ninguna otra ciudad donde se aplique un producto parecido. "Hasta donde yo sé no se utiliza. La razón que nos da el Ayuntamiento es que, debido al tipo de pavimento, la retirada de la cera es mucho más compleja, por su nivel de absorción".

Estamos a favor de la búsqueda de un producto que, con las mismas bondades para facilitar el ahorro en la limpieza, evite los problemas sobreañadidos que tanto molestan a las cofradías José Carlos Garín — Presidente de la Agrupación de Cofradías

"Estamos a favor de la búsqueda de un producto que, con las mismas bondades para facilitar el ahorro en la limpieza, evite los problemas sobreañadidos que tanto molestan a las cofradías", sostiene José Carlos Garín, quien recibió respuesta de la concejala Teresa Porras. "Me contestó que iba a hablar con la Universidad".

Y en ello están. Con la Universidad, con la empresa que fabrica el producto y con otra compañía privada, especializada, investigando y haciendo pruebas, según asegura Porras, quien descarta recuperar otros sistemas de limpieza empleados con anterioridad, como las campanas calientes de alta presión. "Este líquido nos permite actuar con más rapidez y diligencia. No podemos tener manchado el piso de cera durante meses, como hacen en otros sitios, porque nuestro suelo no es de adoquines, como en otras ciudades. Además, si dejamos que se derrita al sol, la calle sí que se convertiría en una pista de patinaje. Sería muy peligroso. Hay que retirar la cera todos los días y aunque contamos con cuatro campanas calientes de alta presión, que seguimos usando en algunas zonas, es un procedimiento mucho más lento", asegura Teresa Porras, quien precisa que la empresa que fabrica este líquido le asegura que solo en Málaga están teniendo problemas de deslizamiento, "y es por el suelo", concluye.