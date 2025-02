"Todos buscamos el bien común de la Semana Santa hasta que mi hermandad se siente perjudicada"

Dicen los estatutos de la Agrupación, en su artículo 9, apartado d, que entre los fines de la institución supracofrade se encuentran "coordinar, decidir y disponer (...) los horarios e itinerarios en sus salidas procesionales durante la Semana Santa de todas las cofradías y hermandades agrupadas, estableciendo el orden, hora y día en que estas han de realizarse". Se trata, por tanto, de uno de los objetivos fundacionales de la entidad, un fin principal que imbrica con sus orígenes y la necesidad de aunar voluntades. Alberto Stecchini es, desde hace dos años, el presidente de la Comisión de Horarios e Itinerarios, un área clave en el engranaje de San Julián, en la puesta a punto procesional, al menos. El que fuera hermano mayor de la Santa Cruz no solo ejerce de árbitro entre las cofradías sino que, después de este tiempo y de interesantes cambios que podrían servir para resolver problemas históricos, se le adivina una actuación propositiva, lo que también ha derivado en algún que otro conflicto en los que ha tenido que intervenir incluso el Obispado.

Son muchos los que hablan de los horarios e itinerarios de la Semana Santa pero puede que no tantos conozcan cuál es la función de la comisión. ¿Qué función desempeña como presidente?

Realmente, la función es la de coordinar los horarios e itinerarios de las cofradías a su paso por el recorrido oficial, que no haya ningún tipo de incidencia entre unas y otras, y que haya un orden. Y velar por que se cumplan todos los acuerdos a los que han llegado las cofradías en sus reuniones de trabajo.

¿Cómo se desarrollan esas reuniones?

En la comisión contamos con un histórico de lo que se viene haciendo en años anteriores. Después de cada Semana Santa, mantenemos una reunión con cada uno de los días y analizamos lo que ha ocurrido, si los itinerarios se han desarrollado según lo previsto, si ha habido problemas, alguna incidencia que haya provocado retrasos o parones, si hay algo que corregir... En ese caso, damos un tiempo hasta después del verano para que puedan presentarse propuestas de mejora. Si las hay, se estudian por parte de todas las cofradías y se comprueba su viabilidad. Las reuniones vuelven a celebrarse a final del mes de septiembre. O durante el mes de octubre. Si todo ha ido bien, lo normal es que se vuelve a plasmar en el acta lo que se hizo el año anterior, para repetirlo.

A veces es verdad que somos capaces de prestarnos mantos o tronos antes que ceder cinco minutos

¿Son tan tensas como se dice?

En ocasiones sí. Pero lo normal es que los hermanos mayores tengan siempre buena disposición, y eso es de agradecer. No es fácil, porque cada uno está obligado a defender sus intereses, porque luego tienen que saber defender sus posturas ante sus cabildos. Un hermano mayor puede entender que una concesión no tiene la importancia que después sí que pueden darle sus propios hermanos. Por eso unos llegan más lejos y otros menos. Todos buscamos el bien común de la Semana Santa hasta que mi hermandad se siente perjudicada y a veces es verdad que somos capaces de prestarnos mantos o tronos antes que ceder cinco minutos.

¿Ejerce una mera función de árbitro en las disputas o participa en la búsqueda de soluciones?

Al final, todo lo que se decide lo hacen los hermanos mayores de las cofradías tras someterlo a votación. Cierto es que la actitud de la Agrupación tiene que ser propositiva, sobre todo porque todavía, en estos dos años, no he recibido ninguna propuesta de una cofradía en la que esta salga perjudicada. Siempre se busca el propio beneficio. En la comisión invitamos a las hermandades a que sean ellas mismas las que aporten sus alternativas, pero si no las aportan ellas, lo hace la comisión. Pero siempre se somete a estudio y a la consideración de las cofradías y son los hermanos mayores las que la estiman o no.

¿Cuál es el día tradicionalmente más conflictivo de la Semana Santa?

Este es solo mi segundo año en el cargo. En este tiempo, tanto el pasado año como éste, la jornada más complicada de cuadrar ha sido el Lunes Santo. Y después el Jueves Santo. Que el año pasado las cofradías del Miércoles Santo se pusieran de acuerdo para cambiar un orden de paso que no se modificaba desde hacía casi 80 años supuso un espaldarazo a nuestra labor. Además, se aprobó por unanimidad. Fue un ejemplo espectacular de entendimiento y de empatía de unas hermandades con otras. La lluvia hizo que no se pudiera poner en práctica y está por ver si la solución alcanzada es la adecuada. Es verdad que siempre decimos que el papel lo soporta todo, pero la dinámica invita a pensar que este Miércoles Santo es bastante viable. Puede que parezca que todo está cogido con alfileres, pero qué día no lo está. ¿Cómo es posible encajar un Domingo de Ramos con nueve cofradías en la calle de las que siete hacen estación de penitencia en la Catedral, una detrás de otra? Todo es muy complicado, pero después salen las cosas. El Lunes Santo nos ha trastocado mucho la decisión del Cabildo de la Catedral de no autorizar a la Pasión acceder al completo a hacer estación de penitencia. Y el Jueves ha pasado algo parecido con la recuperación de Carretería por varias cofradías.

¿Le ha sorprendido el modo de obrar de la Pasión tras rechazar el acuerdo de las demás cofradías del Lunes para inaugurar la jornada?

Por supuesto esperaba que la archicofradía fuera agotando todos los recursos conforme a reglamento. Es decir, entiendo que lleguen hasta el final en sus alegaciones y están en su derecho de hacerlo. No sé si me ha sorprendido. En realidad, prefiero no valorarlo.

¿Por qué es tan complicada la Semana Santa de Málaga?

Entre otras cosas, porque el diámetro del Centro, lo que conocemos como 'la almendra' tiene un radio de solo 700 metros y en ese espacio hay que meter a muchas cofradías. Las calles son las que son. Los tronos son muy grandes y no caben por todas. Los cortejos cada vez son también más amplios... Es lo que tenemos de siempre. En realidad, no hay nada nuevo.

La velocidad de las cofradías en el recorrido oficial ha descendido. Con el anterior, una cofradía recorría una media de doce metros por minuto. Ahora es algo más de nueve metros

¿No cree que las cofradías han evolucionado en esa concepción un tanto añeja de desfile procesional, que le hacía ralentizar su tiempo de desplazamiento?

Pues al contrario de lo que podamos pensar, la velocidad de las cofradías en el recorrido oficial ha descendido. Con el anterior, una cofradía recorría una media de doce metros por minuto. Ahora es algo más de nueve metros. Los cortejos van más despacio por el recorrido oficial. ¿Por qué? Puede que porque ahora haya cinco curvas, cuando antes solo había dos. Lo cierto es que las cofradías, en general, nos piden más tiempo de desplazamiento y en vez de dos horas para completar el itinerario entre la Tribuna y la Catedral estamos dando dos horas y cinco minutos. El tiempo de paso es distinto y varía en función del número de tronos y de nazarenos. Estamos llegando por fin a ser coherentes en estos tiempos, aunque aún hay casos de cofradías que utilizan más tiempo de la cuenta y otras que necesitarían algo más, en función del número de participantes en sus comitivas.

¿El nuevo recorrido oficial ha solucionado problemas o ha creado otros añadidos?

Indudablemente, a las cofradías que no vienen del norte de la ciudad le ha generado muchos cambios de itinerario que ha costado asimilar. Pero como siempre que se produce un cambio de calado, se solucionan unos problemas, en algunos casos históricos, y se crean otros. Pero a estas alturas, considero que todas las cofradías tenemos más que asumido el nuevo recorrido oficial y este tablero.

¿No cree que el recorrido se ha visto perjudicado porque, de forma paralela, el celo policial ha hecho que se multiplique la presencia de vallas y aforamientos?

No soy capaz de valorar si hay más celo que antes. Es verdad que una cofradía se pone en la calle y está expuesta. Siempre digo que llevo la chaqueta de la Agrupación, pero muchas veces me pongo en los zapatos de la policía. Una de las razones fundamentales para cambiar el recorrido oficial fue la de aumentar la seguridad. Es verdad que en Semana Santa llegan a la ciudad refuerzos de fuera que no nos conocen y que lleven a cabo actuaciones que puedan parecernos desproporcionadas. En todo caso, la policía aconseja, y nosotros tenemos que adecuarnos a esas recomendaciones intentando que sean lo menos lesivas para los intereses de las cofradías. Lo que sí tengo que defender es que la comunicación es constante y permanente con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

¿Y no genera cierta frustración debatir durante horas un itinerario que después es desaconsejado por la policía y haya que cambiarlo?

Es verdad que muchas veces los cofrades no tenemos la seguridad como el primero de nuestros items a la hora de llegar a acuerdos, porque pensamos que no hay ningún problema. En el caso del Jueves Santo, este año, la Esperanza ha tenido que prescindir del Pasillo de Santa Isabel, pero este acuerdo del cabildo es posterior a la primera propuesta de la archicofradía que se envió a la Policía para su consideración.

¿Sigue habiendo una tendencia por encerrarse cada vez antes?

Es una tendencia que no es nueva. Las cofradías prefieren salir antes y encerrarse más pronto. No sé por qué, pero sí que todo hace indicar que es que la sociedad de hoy invita a ello. Además, no es lo mismo un Lunes Santo que un Viernes Santo, porque el primero es laborable y además, al día siguiente hay que trabajar.

Tengo soluciones que están en mi cabeza, pero que muchos entenderían que podría ser una locura

¿Asumen las cofradías de buen grado las sanciones que se le imponen si se demuestra que han provocado algún retraso?

Existe un reglamento que hay que cumplir. Eso lo conocen todas. Si se registra alguna incidencia que provoca algún retraso en una jornada en concreto, la comisión de Horarios e Itinerarios eleva a la permanente de la Agrupación una propuesta de sanción. Después de oída a la cofradía y estudiadas las alegaciones que presente, se admite o no la propuesta. Hay ocasiones, la mayoría, que la cofradía no es responsable. En todo caso, todas las cofradías disponen de mecanismos de defensa.

¿Tiene en su cabeza una Semana Santa ideal que no puede ponerse en práctica por derechos adquiridos u otras circunstancias?

Sí tengo muchas cosas en la cabeza que propondría, aunque muchas veces lo que uno entiende que es lo ideal no significa necesariamente que sea la mejor propuesta. Tengo soluciones que están en mi cabeza, pero que muchos entenderían que podría ser una locura. Hay cosas que, sencillamente, no se pueden tocar, aunque la imaginación te diga lo contrario. Pero gracias a Dios ya no hay grandes problemas, ni tampoco hay grandes disgustados.