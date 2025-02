Así es el Cristo de Ánimas, tercer titular recuperado por la Misericordia, que no saldrá "por ahora"

Aparecía desde siempre en el título de la hermandad. Y, de hecho, existió siempre, hasta 1931, cuando la iglesia del Carmen fue brutalmente asaltada. A partir de este sábado, cuando se produzca la bendición de la imagen, la Misericordia volverá a contar con tres titulares. Por lo pronto, este viernes ha presentado el nuevo Cristo de Ánimas, talla de José María Leal, "mi obra más malagueña", según reconoce. Un Crucificado muerto, pero que no se desploma en el madero. Con una enorme unción y que ya pide calle. De hecho, pese a que en un principio la idea de la corporación era únicamente destinarlo al culto interno en la capilla, ya se adivinan deseos de que la imagen pueda incorporarse, quizás más pronto que tarde, a la nómina del Jueves Santo.

"Por ahora", dice Agustín Soler, el hermano mayor, se quedará en la capilla. Pero con ese "por ahora" se dejan abiertas todas las posibilidades. "Nosotros hemos hecho el trabajo de encargarlo y bendecirlo. En el futuro ya se verá. Tendrán que decidirlo los hermanos y la Autoridad Eclesiástica", añade. A Leal, sin duda, le gustaría verlo salir en Semana Santa. El escultor reconoce que se ha "vaciado". "He apostado por otras cosas completamente distintas en mi producción con este Cristo, porque iba a estar junto a dos imágenes devocionalmente muy fuertes, sobre todo el Señor de la Misericordia. Por eso, desde el principio de nuestras conversaciones, antes incluso de que se produjera el encargo, teníamos claro que tenía que tener pellizco, que invitara a la oración. Y ese ha sido el gran reto", reconoce el autor.

"Este Cristo de Ánimas es una declaración de amor a la ciudad de Málaga por lo que ha supuesto en mi carrera, mi vida y mi obra", expresa Leal, quien señala que para su concepción ha tenido muy presente la imaginería de Alonso de Mena y, en concreto, el Cristo de la Victoria de la Catedral, "lo que respira esa imagen para mí, con ampuloso paño de pureza, brazos y piernas estilizadas... aunque no tiene nada que ver".

Cristo "muy romántico"

Se trata de un Crucificado de gran envergadura. Mide 1,87 metros. Es un Cristo devoto, muy romántico. No es doliente, ni doloroso. Es un Cristo guapo, bello, que incluso parece estar dormido y sonreírle a la muerte. "Estoy muy contento, era un desafío importante marcar diferencias con el Cristo de la Victoria de la hermandad de Santa Cruz y creo que lo he conseguido. La cabeza se enmarca dentro de mi registro, pero la policromía es distinta, los párpados están más agachados. Es una imagen elegante", resume. Los dedos índices señalan al cielo. Y un jilguero, ave que introdujo también en la corona de espinas del Cristo de la Victoria, va en el crucero de la cruz, como simbología de la Resurrección, que entronca con la propia advocación de la imagen.

El hermano mayor destaca precisamente el rostro de la imagen como centro de atención y reclamo devocional. "Los ojos entreabiertos, la ligera sonrisa de la boca, porque aunque está muerto, sabe lo que va a ocurrir al tercer día", argumenta.

Se sostiene a la cruz con cuatro clavos para poder retomar el culto a las Cinco Llagas. No luce potencias, sino un nimbo que ha realizado en orfebrería dorada Joaquín Ossorio en el que aparecen inscritas, en latín, las letanías del 'Anima Christi': confórtame, sálvame, santifícame... En su testa, una corona con 70 espinas, "el mismo número de mujeres que portan las andas de traslado de la Virgen del Gran Poder". El paño que cubre su desnudez tiene una tonalidad especial, tostada, y se amarra a la cintura con un bandoleta estofada, haciendo así un guiño a Navas Parejo y al Chiquito. "Vengo de la escuela buizenca, que tiene mucho peso y entidad, pero este Cristo tiene muchas similitudes con lo que Málaga bebe, para que no desentonara con las otras imágenes".

Cristo que parece antiguo

"No es un Cristo que parezca hecho hoy. Rezuma antiguo", explica el imaginero, quien reconoce que el momento en que la imagen salió de su taller de la calle Pedro Miguel, muy cerca de la plaza de Montesión, fue duro y emocionante. "Me costó trabajo desprenderme de él, es como si me arrancaran un cacho de alma, pero ahora es verdad que necesito un respiro, porque he terminado exhausto. Me he volcado con esta imagen, sobre todo a nivel de policromía".

La cofradía actual es consecuencia de la fusión de tres hermandades diferentes: la de la Misericordia, fundada el 10 de abril de 1864, y las de Nuestro Padre Jesús de la Buena Muerte y Ánimas (hermandad distinta de la actual congregación de Mena, con sede en Santo Domingo), y la de Nuestra Señora de los Dolores, posteriormente advocada como Gran Poder.

El Cristo de Ánimas, tercer titular de la Misericordia, obra de José María Leal. / L. O.

Historia

Con esta imagen se "completa el círculo y recupera la historia", en palabras de Agustín Soler. Aunque en principio no iba a salir en procesión, "los hermanos que lo han visto están deseando verlo por Ancha del Carmen", asegura José María Leal, quien considera que daría a la entidad un punto de recogimiento, dentro de que se trata de una cofradía populosa.

Es ya la tercera imagen titular de Leal Bernáldez ejecuta para Málaga capital, tras el Cristo de la Victoria y el Nazareno de la Salud, del grupo parroquial del Santo Ángel. Además, ha hecho trabajos para la Pollinica. "Todo esto me ha permitido tener un conocimiento de Málaga y su Semana Santa, a la que respeto muchísimo. Estoy muy agradecido", concluye.

Actos de presentación y bendición

Paloma Saborido ha sido la encargada de presentar el Crucificado en su sede canónica del Carmen, expuesto en el presbiterio bajo. Este sábado será la bendición solemne, durante una ceremonia litúrgica presidida por el arzobispo emérito de Pamplona Francisco Pérez González, a partir de las 20.00 horas y con el acompañamiento musical de la Coral Virgen del Mar, de Torremolinos. Concelebrarán el director espiritual de la Misericordia, así como dos representantes de la Orden de los Claretianos y de la Comunidad de San Juan de Dios, padrinos de la imagen.

Durante toda la jornada del domingo, en el horario de la parroquia, el Cristo estará en devoto besapié.