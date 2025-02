El malagueño Joaquín Salcedo sienta cátedra en el bordado en Sevilla

Joaquín Salcedo ya estaba consagrado en Málaga como uno de los principales exponentes del bordado de la ciudad, gracias a una amplia y fructífera trayectoria artística que le ha permitido desarrollar su arte en la práctica totalidad de las cofradías malagueñas. Con todo, hace tres años inició una aventura que le hizo trasladar su taller desde la calle Gigantes, a la hispalense calle Baños. Hizo las maletas y se mudó a Sevilla, donde el mundo cofrade, si bien tenía referencias de sus trabajos, no le conocían en profundidad. Fue como partir de cero, pero en este tiempo, ya está sabiendo hacerse un hueco que se ha ampliado de forma extraordinaria con la ejecución de la nueva túnica del Señor del Soberano Poder de San Gonzalo, presentada este viernes en el Ayuntamiento sevillano, y con la que Salcedo ha sentado cátedra.

"Este encargo ha significado mucho para mí", reconoce el bordador. "Estoy muy agradecido porque no es fácil llegar a Sevilla y que una hermandad como la de San Gonzalo apueste por mí. Además, ha sido un disfrute el cariño que en todo momento me ha dado toda la junta de gobierno, tratándome como uno más de ellos. Me siento muy halagado", ha explicado Salcedo.

La obra, diseñada por Javier Sánchez de los Reyes, destacadísimo proyectista autor del futuro manto de la Virgen de la Esperanza, es de una gran riqueza ornamental. "Aunque nos conocíamos, es la primera vez que he trabajado con Javier y ha sido fantástico. Él también tenía muchas ganas de que me hiciera cargo de alguno de sus proyectos porque quería comprobar cómo interpretaría su dibujo y lo trasladaría del papel al bastidor. Sabía que yo podía llevarme el bordado a donde quisiera y él quería verlo", añade.

Una obra muy "entretenida"

De estilo bizantino oriental, la túnica está bordada directamente sobre el tejido soporte, en tisú de plata fina. Destaca el uso de la hojilla y la cartulina, como técnicas recurrentes en un trabajo en el que se han usado todos los tipos de puntadas posible para enriquecer el resultado final, desde punta de breva, cartulinas listadas, canutillos, escamados de lentejuelas... "Un derroche. Es una obra muy entretenida", señala Salcedo, quien explica que ha estado trabajando en ella durante los últimos nueve meses, "levantándome a las seis y media de la mañana y terminando a las diez de la noche, dando igual que fueran fines de semana o días festivos". "Al ser un bordado directo es mucho más complicado, sobre todo para dar volumen a algunas piezas", añade el bordador, quien confía en que, aunque ya afronta otros importantes encargos, esta túnica pueda abrirle muchas puertas.

Joaquín Salcedo ha bordado las piezas directamente sobre el tejido de tisú de plata. / Joaquín Salcedo.

¿Saldrá el Lunes Santo?

De hecho, el impacto y la trascendencia ha sido tal, que se ha generado una corriente favorable a que el Cristo de Ortegra Bru, que este año conmemora el 50 aniversario de su bendición, pueda salir con ella el próximo Lunes Santo. Para eso sería necesaria una dispensa a las reglas de la corporación por parte del Arzobispado, ya que estas precisan que la imagen ha de salir con túnica morada, y la confeccionada por Salcedo es blanca. "De blanco salió precisamente en su primera procesión", recuerda el artista.

La presentación contó el viernes con la presencia de representantes de la corporación municipal hispalense, con el alcalde José Luis Sanz a la cabeza, y miembros de la hermandad, quienes destacan el valor artístico de la pieza. "En la cofradía están muy contentos con el resultado final de la obra y, también, con cómo le sienta a la imagen. Para ello hicimos un patrón previo y no hubo que corregir absolutamente nada", comenta ilusionado Joaquín Salcedo.

Detalle de la cenefa inferior de la túnica, con el medallón con la leyenda 'Ego sum Christi, Filius Dei'. / Joaquín Salcedo

La túnica aparece bordada en la zona del pecho, las dos mangas, la espalda y la falda, tanto en la parte anterior como posterior. En la delantera, destaca una cenefa con decoración circular que se entremezcla con cruces y un significativo medallón con la leyenda en latín 'Ego sum Christus, Filius Dei' (Yo soy Cristo, el Hijo de Dios), que alude directamente a la advocación de la imagen, que representa el interrogatorio en el Sanedrín ante Caifás, sumo pontífice.

Salcedo y su equipo de cinco personas, trabajan también en la saya de coronación de la Virgen del Rocío, de la hermandad de la Rendención, para este próximo mes de julio, así como en la recuperación de una primitiva saya de la hermandad de las Aguas, que se perdió en el incendio de San Jacinto, cuando esta cofradía tenía su sede canónica en este templo trianero. "Estoy muy ilusoinado por recuperar una pieza histórica de Sevilla", concluye.