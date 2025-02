Horarios e itinerarios del Vía Crucis de la Agrupación de Cofradías con el Señor de la Cena

El Señor de la Sagrada Cena presidirá este próximo 7 de marzo el vía crucis de la Agrupación de Cofradías en la Catedral. En el Primer Templo de la diócesis tendrá lugar el rezo y meditación de las catorce las estaciones, en un ejercicio que sirve cada año para dar por inaugurada la Cuaresma procesional en Málaga. Será una jornada histórica para la hermandad, que acaba de conmemorar su primer centenario fundacional durante 2024 y que en este año celebra también el primer siglo de su primera salida procesional.

La imagen, obra de Luis Álvarez Duarte, nunca antes había participado en este vía crucis, aunque sí lo hizo en la magna 'Camino de la Gloria' celebrada el 30 de octubre de 2021, dentro de los actos del centenario de la Agrupación.

Será la segunda vez que el Señor de la Cena acceda a la Catedral puesto que ya lo hizo un día del Corpus para presidir el altar en el atrio de la Encarnación. Fue con motivo del del 125º aniversario de la sección malagueña de la Adoración Nocturna, en 2008.

Traslado previo el Miércoles de Ceniza

Con motivo del vía crucis, la imagen será trasladada el Miércoles de Ceniza, 5 de marzo, desde su sede canónica de Santo Domingo hasta la iglesia de San Julián, desde donde los estatutos de la institución especifican que ha de partir la procesión hasta el Primer Templo. Este primer traslado tendrá lugar a las 20.30 horas, con el siguiente itinerario: plaza Fray Alonso de Santo Tomás, Pasillo de Santo Domingo, puente de Santo Domingo, Pasillo de Santa Isabel, plaza Camas, Camas, Cisneros, Fajardo, Compañía, Pozos Dulces, plaza Virgen de las Penas, Arco de la Cabeza, Muro de las Catalinas, Nosquera y llegada a San Julián.

El acompañamiento musical del Señor corresponderá a la Coral Polifónica 'María Santísima de la Paz'.

El vía crucis será el primer viernes de Cuaresma a las 20.00 horas en la Catedral, a la que llegará el Señor de la Cena en una procesión que partirá desde la sede de la Agrupación a las 19.15 horas, completando el siguiente recorrido: Nosquera, Comedias, Santa Lucía, Granada, plaza del Siglo, Duque de la Victoria, Císter y Patio de los Naranjos. También irá acompañado por las voces de la coral de la propia corporación.

Portada del directorio litúrgico del vía crucis en la Catedral, dibujada por Rafael López Taza. / L. O.

Como cada año, la Agrupación edita un libreto con el directorio litúrgico del vía crucis. En esta ocasión, la portada es un dibujo a rotulador de punta fina del rostro del Señor de la Cena, que ha sido realizado por el hermano mayor de la corporación, Rafael López Taza. "Es un regalo, muy personal, muy mío, para mis hermanos y cofrades, que siempre me han apoyado y confiado en mí", explica. "Un regalo de despedida", añade el hermano mayor, que en julio dejará de serlo tras haber permanecido en el cargo desde 2008 y durante las últimas cuatro mayordomías. "Hacía 27 años que no me ponía a dibujar en serio, aunque conservo miles de bocetos en carpetas. Pero en serio como ahora, hacía mucho", subraya. La cofradía también editará estampas, con el mismo dibujo.

Desde la Catedral hasta Santo Domingo

Tras el acto, que será presidido por el obispo, Jesús Catalá, la imagen regresará a Santo Domingo, esta vez con el acompañamiento musical de la agrupación musical de la Virgen de la Estrella de Dos Hermanas. El itinerario de regreso será: Patio de los Naranjos, Císter, San Agustín, Echegaray, Granada, plaza del Siglo, plaza del Carbón, Granada, plaza de la Constitución, Especería, Nueva, plaza de Félix Sáenz, Sebastián Souvirón, plaza de Arriola, Pasillo de Atocha, puente de la Esperanza, Pasillo de Santo Domingo y plaza Fray Alonso de Santo Tomás, hasta su templo.

El Cristo de la Cena irá sobre su trono de traslado, aunque sufrirá algunas modificaciones, como la incorporación de faroles en lugar de los arbotantes que suele utilizar en sus salidas de reglas con motivo de la solemnidad del Corpus Christi. Lucirá su túnica bordada en oro sobre terciopelo de color morado, estrenada el pasado año 2023 y realizada, siguiendo el diseño de Antonio Rodríguez, por los alumnos del taller de bordados de la propia hermandad.