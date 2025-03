Las primeras procesiones de vísperas toman los barrios este tercer fin de semana de la Cuaresma

La Cuaresma es tiempo de reflexión, de ayuno y abstinencia, de conversión, de penitencia, de que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda... de preparación, en definitiva, para la celebración del misterio Pascual de Cristo. Y también de no agrupadas. En estos días, estas instituciones, ya sean grupos parroquiales o asociaciones de fieles, que en su mayoría se asientan en barrios que, por qué no, con el tiempo sueñan con reclamar un sitio en la nómina oficial agrupacional, aprovechan para celebrar sus procesiones por el entorno de sus feligresías. Y ponen a los primeros nazarenos en la calle. En este tercer fin de semana cuaresmal, El Tarajal y Huelin inauguran las vísperas de Málaga.

Cautivo de las Misericordias

Este sábado, 22 de marzo, a partir de las 18.00 horas, saldrá la procesión del Cautivo de las Misericoridas desde la parroquia de la Visitación, en el lejano Tarajal, en el extrarradio, un barrio obrero surgido en la década de 1960 juntos a las industrias de la zona. Donde Intelhorce o el Amoniaco. La imagen de Juan Manuel Montaño, datada en 2015, titular del Grupo Parroquial de Nuestra Señora de las Mercedes, que también realiza su salida cada mes de septiembre, irá acompañado por un cortejo de penitentes que se revisten de túnica blanca y capirote y escapulario burdeos.

El recorrido de la comitiva será el siguiente: parroquia de la Visitación de María, Guadalquivirejo, Conejito, Aljaima, Tarajal, Salino, Nereida, Nemoroso, Chaparral, Guadalquivirejo y a su templo, al que llegará en torno a las 21.00 horas.

El acompañamiento musical corresponderá a la agrupación Virgen de la Encarnación, de Almuñécar.

La imagen sale sobre un trono de orfebrería plateada, de seis varales, iluminado por cuatro arbotantes en las esquinas, y destaca la presencia de un olivo.

Salida procesional de Lágrimas del Carmen en Huelin en 2022. / Eduardo Nieto

Lágrimas del Carmen

La Virgen de las Lágrimas del Carmen, por su parte, saldrá el domingo 23 de marzo a las 17.00 horas. Lo hará por segunda vez desde la parroquia del Santo Ángel, tras el cambio de sede canónica en 2023. De hecho, la salida de ese año, sirvió para hacer el traslado desde San Patricio, templo donde recibía culto desde 2015,

Obra de Israel Cornejo (2009), la imagen irá acompañada por la banda de música del Rincón de la Victoria y completará el siguiente recorrido: parroquia del Santo Ángel, Ayala Góngora, Ferrán Núñez, avenida Ingeniero José María Garnica, Donoso Cortés, Góngora, Ferrán Núñez, Ferrocarril del Puerto, Ayala, Ferrocarril del Puerto, Ferrán Núñez Orfila, parque de Huelin, Pintor de la Fuente Grima, Capulino Jáuregui, Amadeo Vives, Maestro Alonso, Maestro Chapí, Cómico Riquelme, Orfila, Ayala y a su templo.

El encierro tendrá lugar sobre las 22.00 horas.

Los nazarenos de este grupo parroquial se revisten de hábito carmelita, con predominio de los colores marrón y blanco, en túnica, capirote y escapulario.