El Judas Iscariote de la Cena estrenará este Jueves Santo una túnica bordada

La hermandad de la Sagrada Cena presenta este año un estreno que no suele ser habitual para revestir a un apóstol que, si bien desempeñó un papel clave en la Pasión de Cristo, lo hizo desde la cobardía y la traición, según los Evangelios. La imagen de Judas Iscariote que se sitúa en el extremo del Cenáculo malagueño irá con bordados. En concreto, con una nueva túnica que ha sido confeccionada por el taller de Rosario Jurado, siguiendo el diseño de Juanjo Galiano, en el que predominan los cardos y las espinas en hilo de plata y sedas sobre terciopelo de color ocre.

En su cuenta personal de X, el propio Galiano reconoce que no es habitual esta representación del que era tesorero del grupo de discípulos más cercanos a Jesús. "No es una idea que llegue a convencerme del todo", llega a admitir. El proyectista explica las claves de su diseño, que intenta reforzar desde un punto de vista iconográfico lo que significó Judas en las últimas horas de vida del Señor.

San Mateo explica de manera detallada cómo se produjo el relato desde la Última Cena hasta el suicidio del apóstol, que era considerado como una persona astuta, ambiciosa y bien dotada para los negocios. Basándose en ello, Galiano ha dibujado una túnica en la que se quiere enfatizar "la contradicción de la apariencia y la realidad".

Representación visual de la falsa virtud

"El bordado en sí (independientemente de los motivos que represente) es un signo de riqueza y majestad sobre Cristo, el bordado en oro habla de su carácter de Rey, y de igual manera sobre la Virgen. El hecho de que Judas revista una túnica bordada puede hablar de la riqueza y el estatus que este buscaba traicionando a Cristo a cambio de 30 monedas. Este símbolo además es distinguible del aplicado a Cristo o a cualquier Santo puesto que no tiene oro (material que sí tiene significante de divinidad o santidad). Por lo que el bordado en Judas se convierte en una representación visual de su falsa virtud, a la vez que lo señala al distinguirse en materiales del resto de ropajes de los personajes de la Sagrada Cena que sus lucen túnicas y mantolines bordadas en oro", explica el diseñador.

Los cardos y espinos que se reparten por el pecho, bocamangas y la parte baja de la túnica no solo harían alusión al sufrimiento y la condena a los que Judas vendió al Señor "sino también a la propia condena que él sufrió sobre su conciencia y la maldad que le consumió hasta acabar con su propia vida de manera voluntaria, fruto del arrepentimiento", añade Galiano en su didáctico hilo.

"Esto se ve reforzado por la soga que cierra la ornamentación en la parte inferior del diseño: un recuerdo de la fatalidad inevitable de su traición, así como de su arrepentimiento", señala. En concreto, esta cuerda, que también sirve para ceñir la túnica a la cintura de la imagen, está confeccionada con yute y conformada por nudos.

El color amarillo

La elección del terciopelo de color amarillo como soporte tampoco es casual, ya que este color se emplea de forma tradicional y simbólica para representar la traición entre los pintores clásicos. El hilo de plata quiere representar igualmente las 30 monedas que recibió por vender a Cristo. "Este símbolo no solo añade un referente bíblico sino que genera una lectura crítica a la apreciación de los bienes materiales por encima de los espirituales, demostrando una vez más que el deseo por lo terrenal corrompe el alma y destruye la integridad espiritual", explica Galiano, que es técnico superior en Artes plásticas y diseño y estudiante de Bellas Artes en la Universidad de Sevilla.

"Con esta justificación no quiero sentar cátedra sobre que sea más o menos correcto revestir de bordado a un personaje que además de no ser santo es icono de la traición, la codicia y la avaricia. Simplemente pretendo justificar los iconos que aparecen en esta ornamentación y arrojar luz sobre la historia bíblica que narran. Además de compartir mi propio debate Interno sobre si es acertado o no, que un personaje ajeno a la santidad pero relacionado con la pasión de Cristo luzca símbolos que acompañen y refuercen iconográficamente su papel en en ella", concluye el diseñador.