El origen de la Misa del Alba del Cautivo: ¿Cuándo se celebra este año?

Amanece el Sábado de Pasión y en la plaza de San Pablo ya no se cabe. Aún no ha amanecido. Las sensaciones, aunque se repiten, no son las mismas. Ningún año. La Misa del Alba es uno de los principales actos de la Semana Santa de Málaga. De los más icónicos y emblemáticos, que supone un simbólico arranque de estos días de penitencia que transforman la ciudad y a sus habitantes. La cofradía del Cautivo vuelve a organizar esta eucaristía al aire libre en la plaza de San Pablo este Sábado de Pasión, 12 de abril, a partir de las 7.00 horas. Tendrá lugar justo antes del multitudinario traslado de las imagenes de Jesús Cautivo y de la Virgen de la Trinidad hasta su casa hermandad, a partir de las 8.00 horas, previa estación en el Hospital Civil, donde rendirán visita a los enfermos que allí están ingresados. Pero, ¿por qué y desde cuándo tiene lugar esta eucaristía previa a la salida procesional de la cofradía?

Origen de la Misa del Alba

La cofradía del Cautivo se funda el 16 de abril de 1934 como hermandad de Gloria en torno a una imagen mariana adquirida en un anticuario de la calle Álvarez que fue bendecida bajo la advocación de Nuestra Señora de la Trinidad. Después de la Guerra Civil, tras sufrir muchas vicisitudes que estuvieron a punto de comprometer la supervivencia de la sagrada titular, los cofrades fundadores deciden reformar los estatutos, convertir la corporación en cofradía de Pasión y encargar a José Martín Simón, escultor de Granada, la imagen de un Cristo: Jesús Cautivo, que salió por primera vez en procesión el Lunes Santo de 1940.

Aquellos primeros cofrades del Cautivo lo tenían claro. Con todas las dificultades del mundo, seguramente, en una coyuntura histórica ciertamente limitada, se inventaron la Misa del Alba porque no entendían la estación de penitencia sin el sacrificio eucarístico anterior. Las misas de nazarenos que hoy tienen lugar y que sirven de preparación para la procesión ya la celebraban en el Cautivo en 1942. Y se hacían al amanacer del mismo Lunes Santo, previo a la estación de penitencia. Prácticamente desde el primer momento se convirtió en un acto referencial de la Semana Santa de Málaga, al que asistían cientos de personas que llenaban el templo.

En 1942 también fue el primer traslado de Jesús Cautivo y de la Virgen de la Trinidad, en andas independientes, desde la iglesia de San Pablo hasta sus tronos procesionales.

Desde el año 1998, la Misa del Alba se lleva a cabo al aire libre, en la plaza de San Pablo, por lo que la asistencia de fieles también se multiplica.

Jesús Cautivo y la Virgen de la Trinidad salen a la puerta de San Pablo. / Álex Zea

Traslado de día

No es hasta la Semana Santa de 2010 cuando, tras el acuerdo del cabildo general de hermanos celebrado el 29 de junio anterior, esta eucaristía de campaña comienza a celebrarse en la mañana del Sábado de Pasión. Con ello, la hermandad lograba tener más tiempo para preparar la salida penitencial del Lunes Santo, pero también facilitaba que fueran más devotos los que pudieran participar en la celebración, así como en el traslado, ya que se trata de una jornada no laborable.

En la historia reciente de la corporación quedan las ediciones de 2020 y de 2021. En el primer caso, en pleno estado de alarma por la crisis sanitaria de la Covid-19 y con la población confinada en sus casas, tuvo lugar a puerta cerrada en el interior de la iglesia. Una sencilla ceremonia ante la capilla de la hermandad que fue retransmitida por televisión. Y en 2021, aún sin haber recuperado la normalidad, en las vísperas de otra Semana Santa sin procesiones, la cofradía pudo celebrar la eucaristía siguiendo unas estrictas normas de seguridad, con aforo limitado, y rindiendo homenaje a los sanitarios y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por su trabajo activo durante la pandemia, así como a los representantes del barrio de la Trinidad.

Horario e itinerario del traslado

Este año 2025 el obispo de la diócesis de Málaga, Jesús Catalá, volverá a presidir la ceremonia en la que participarán, en respetuoso silencio, miles de fieles llegados de todos los rincones de la provincia e incluso de fuera. Estará auxiliado por una decena de sacerdotes concelebrantes, entre ellos, el párroco de San Pablo y director espiritual de la hermandad, José Manuel Llamas.

La parte musical de la ceremonia corresponderá al Coro de la Catedral de Málaga, dirigido por Antonio del Pino, que actuará también de organista, acompañado por la soprano Lourdes Martín-Leiva, el tenor Luis María Pacetti y un grupo de cámara de la Banda Sinfónica Virgen de la Trinidad, dirigido por Narciso Pérez Espinosa.

A su conclusión, tendrá lugar el traslado de Jesús Cautivo y la Virgen de la Trinidad, a la casa hermandad, con estación en el Hospital Civil.

Inicio del traslado tras la Misa del Alba. / Álex Zea

Una vez las andas se encuentren en el patio del hospital, se realizará un acto litúrgico encabezado por el director espiritual, imposición de la medalla corporativa a los enfermos y la interpretación de saetas, con la participación del ganador del Concurso Nacional de Saetas organizado por la Peña Trinitaria.

Recorrido

La salida del traslado tendrá lugar a partir e las 8.00 horas y seguirá el siguiente itinerario: plaza de San Pablo, Jara, Jaboneros, Don Juan de Austria, avenida Gálvez Ginachero, Plaza del Hospital Civil (estación con los enfermos en el recinto hospitalario), avenida de Barcelona, La Regente, Sevilla (estación ante el centro de Salud Jesús Cautivo), Trinidad y plaza de Jesús Cautivo, donde llegará a las 13.00 horas.

El acompañamiento musical corresponderá a la banda de cornetas y tambores de Jesús Cautivo Banda Sinfónica Virgen de la Trinidad, desde la salida hasta el Hospital Civil, y la Banda Sinfónica Virgen de la Trinidad, , desde el centro sanitario hasta el encierro. Ambas formaciones pertenecen a la hermandad.

Ofrendas florales preparadas para el Cautivo en su traslado. / Álex Zea

Ofrendas florales

La cofradía solicita un año más la colaboración de los devotos que quieran ofrecer sus claveles al Cautivo y a la Virgen de la Trinidad durante el traslado, para que atiendan las recomendaciones de los numerosos hermanos responsables que rodean las andas y que sean ellos los encargados de depositar estos ramos a los pies de las imágenes. La hermandad ruega que no se arrojen las flores desde ventanas o balcones, para evitar daños indeseados que puedan perjudicar a las imágenes sagradas.