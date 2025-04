Ferrary pregona la Semana Santa de la fe en su vertiente más eclesial

"Estoy aquí porque creo en el poder evangelizador de las cofradías y soy testigo de los milagros que la piedad popular realiza". Toda una declaración de intenciones de José Ferrary, pregonero de la Semana Santa de Málaga de 2025, "un malagueño común, un sacerdote de entre tantos, una persona de fe y enamorado de su tierra", como él mismo se definió ante el atril. El deán de la Catedral quiso lanzar en su pregón un mensaje de unidad entre los cofrades como columna vertebral de un fenómeno poliédrico que se asienta en la tradición, en la cultura y en la herencia recibida, con claves sociológicas y artísticas e ingentes repercusiones económicas, pero que ha de asentarse en la fe para hacerse visible y para garantizar su supervivencia en un mundo cambiante.

Las cofradías pueden ser muchas cosas, pero sin fe no serían nada. O serían otra cosa. Por este motivo, y aunque entre líneas, reivindicó con énfasis una Semana Santa más eclesial, hablando de las hermandades como parte de la Iglesia, "que es nuestra Madre". Y compartió con el auditorio su visión cofrade más íntima, la que la vivencia le ha permitido atesorar desde su casa en la plaza de la Constitución, donde veía cómo se montaban los tronos de Estudiantes en el viejo tinglao, y por lo que se hizo hermano de la cofradía, o desde los siete años, cuando se puso por primera vez un capirote para acompañar al Cristo de la Buena Muerte el Jueves Santo.

"Quiero hablaros de aquello que ya sabéis, aunque os lo presente desde mi experiencia", insistió en un pregón en el que la exaltación a las cofradías ocupó el 90% del texto, aunque intercalando en discretas pinceladas un mensaje bien dirigido a quienes conforman las hermandades y, en ellas, hacen la Semana Santa. "En la Iglesia he amado a las cofradías que me han ayudado a percibir cómo la fe adquiere un realismo extraordinario en el único protagonista: Dios Padre. En las cofradías se muestra una luz que alumbra el corazón del ser humano cuando anunciamos mediante el testimonio público de nuestra fe que Cristo nos libera y nos ama", insistió.

Recuerdo al pregonero anterior

Tras la salutación protocolaria a las autoridades asistentes y un primer canto a la ciudad que le vio nacer y a la que confesó su amor, Ferrary no quiso perder un instante para tener un emocionado recuerdo a su antecesor en el cargo, el malogrado Augusto Pansard, que este sábado tenía que haberle presentado como pregonero del año anterior. En su lugar fue el periodista Santiago Souvirón, que ya pregonó la Semana Santa de 2018.

Si bien reconoció que hay tantas semanas santas como cofrades y tantas razones como personas involucradas en ella, para Ferrary la argamasa que hace que las hermandades permanezcan unidas es la fe en Jesucristo. "Basta con que tengamos fe para que nuestra Semana Santa siga haciendo visible el milagro del amor, y siga rejuveneciéndose con las nuevas generaciones fieles a nuestro carisma, valorando a quienes nos enseñaron y arropando a los que nos antecedieron", dijo. Es la misma fe la que hace que "desde el más rico al más pobre, el profesor de universidad y quien no tiene estudios" se reúnan convocados por la misma llamada del Señor en lo que el pregonero calificó de "diversa unidad". Y ahí reside, precisamente, uno de los principales valores de las hermandes, capaces de igual y homogeneizar y de que todos se sietan y se hagan llamar hermanos.

Occidente debe su progreso y la fuente de su pensamiento al hecho religioso cristiano. Occidente nace en una cultura cristiana, eso es indudable, como indudable es que nunca debemos renunciar ni a lo que somos, ni a nuestras raíces, ni a nuestra fe

El cristianismo en Occidente

Y fue más allá cuando consideró que son las cofradías los cimientos de la raíz cristiana en Andalucía. "Occidente debe su progreso y la fuente de su pensamiento al hecho religioso cristiano. Occidente nace en una cultura cristiana, eso es indudable, como indudable es que nunca debemos renunciar ni a lo que somos, ni a nuestras raíces, ni a nuestra fe", defendió el pregonero ahora que desde amplios sectores se denosta el testamento recibido y se puede ver comprometido, cuando no amenazado, por la implantación de otras culturas y costumbres importadas y la sustitución paulatina de las propias.

Defendió a los distintos actores de la celebración, tanto a los que trabajan en su hermandad durante todo el año como a los que aparecen una vez solo, el día de la salida, y ya hasta la que viene. "Málaga, Andalucía, necesita de sus cofradías, que son populares y no populistas; que son del pueblo y para el pueblo. Los cofrades malagueños luchamos para que no se entienda la Semana Santa ni como una expresión cultural, ni como una anticuada y mortecina expresión de la fe, ni como una expresión religiosa desfasada. Málaga necesita de sus cofradías y de su Iglesia para mostrar que la fe no se diluye, sino que está viva y que el seguimiento a Cristo no se frena, sino que progresa; necesita de personas, cofrades y creyentes, que hagan efectiva la caridad y el amor al prójimo. Y necesitará del 'capillita' con su capacidad de aportar un contrapunto estético como del 'cuaresmero' o ese 'temporal discontinuo' que complementará las muchas actividades de las cofradías durante la Cuaresma", reivindicó. Porque gracias a todos se da testimonio de la Resurrcción del Señor, "que es lo único que verdaramente importa", sentenció.

Un regalo del cielo

Para Ferary, las cofradías se forjan desde la caridad y desde el perdón y en un momento de su intervención, llegó a plantear una definición del cofrade. "Ser cofrade no es una elección, sino un regalo que viene del cielo, para compartir un don que no tiene precio (...) siente un escalofrío cada vez que se viste de nazareno para ser uno más entre iguales (...) y no sabe explicar aquello que siente porque, ese sentimiento, carece de traducción verbal".

Entre el canto a las cofradías, Prendimiento, Estrella o, sobre todo, Rocío (con el piano de Fran Criado de fondo y los sones de 'Puerta del Cielo') fueron quizás de las más sentidas, palabras que le salieron "de dentro". Pero por ejemplo, también se detuvo en exaltar con intensidad, por ejemplo, a Viñeros, con la que no perdió la ocasión de lanzar un aviso a navegantes, ya que la sacramental fue "pionera en la entrada a la Catedral y, siempre comprensiva con ella". Y es que el pregonero tuvo la visión de conceder cuota de protagonismo, sin orden aparente, a advocaciones que de forma tradicional pasan más inadvertidas en el Cervantes. Y fue ecuánime en los tiempos. Pero son tantas las cofradías que este aspecto quizás pudo condicionarle y limitarle en la exposición de motivos a la hora de expresar una visión más completa de la Semana Santa en un pregón cuya primera versión era, desde luego, más extensa.

"Si anhelamos ese último aliento de Cristo es porque sabemos que con Él viene vida nueva. Por eso aspiramos a subir a la escalera, para abrazar su cuerpo y depositarlo en el regazo de su Madre que lo acompañará al sepulcro donde descansará en una losa llamada Esperanza. Pero, sobre todo, proclamamos que, si al mundo tanta sinrazón no le dice nada, para nosotros malagueños y cofrades, todo esto habla a gritos de Resurrección y de Vida", señaló.

Jubileo de la Esperanza

Como no podía ser de otra manera, Ferrary recordó que la Iglesia se encuentra inmersa en este 2025 en la celebración del Jubileo de la Esperanza y agrupó en este capítulo a las cofradías que rinden culto a imágenes bajo esta denominación: Salud, Nueva Esperanza y la Esperanza, que en mayo saldrá en procesión por las calles de Roma: "Se abrirán las puertas de Roma y, ante Ella, se rendirán los romanos y el mundo. Se movilizará Málaga entera para seguirla. Se llenarán las calles en la ciudad eterna. Orgullosas lucirán las siete colinas y brillará el Vaticano, porque la Esperanza está en Roma. El Jubileo será motivo de oraciones y conversiones. Será el tiempo para «peregrinar en la esperanza» y se respirará un aire limpio y fresco de levante que llevará aromas de jazmín. Será Málaga en Roma, y Roma será más alegre porque allí estará Málaga con su Esperanza".

Y Málaga vibra, se siente legionaria y entregada a ese Cristo que muere con esa «buena muerte» porque buena es la semilla de salvación

Para Estudiantes y para Mena, las cofradías de su infancia y juventud, también tuvo el pregonero una especial dedicatoria por razones obvias. "Hermanos y amigos todos, ¡dejadme que lo diga!, dejadme que pueda compartir lo que comencé a vivir hace 45 años, nazareno y portador del Coronado de Espinas. Dejadme que revele cual fue mi escuela cofrade con aquellos momentos en la albacería", dijo de la cofradía del Santo Cristo; "Y Málaga vibra, se siente legionaria y entregada a ese Cristo que muere con esa «buena muerte» porque buena es la semilla de la salvación", dijo de la de Santo Domingo, mientras sonaba un solo de oboe de 'Pasa la Soledad', de Molero. En su discurso realizó una encendida defensa de la misión del Ejército, ahora que tanto se debate sobre las renovadas alianzas internacionales y la necesidad de incrementar o no la inversión en Defensa.

Descendimiento, Mediadora, Piedad, Sentencia... Al Cautivo y a la Trinidad también le dedicó bellas palabras, sobre todo cuando ahondó en el reencuentro anual, cada Sábado de Pasión, de las imágenes con su barrio, "un hermoso prólogo de la Semana Santa, puro milagro de la aurora", dijo mientras se escuchaban las notas de 'Alma de la Trinidad'. El repaso a las cofradías terminó con el Sepulcro y con Servitas, que "viste de negro la tierra y aunque la pena más profunda quiera desvelar que hasta la muerte ha muerto, ya se percibe un brote verde naciendo de un abandonado leño".

Porque el final de este repaso, como la propia Pasión y Muerte, culminó con la Resurrección, esa que se encargan de proclamar también los cofrades en cortejo multicolor cuando llega la Pascua. Y aquí, el pregonero, el sacerdote, hizo una oportuna y coherente revisión de las distintas sedes canónicas donde estas erigidas canónicamente todas las cofradías, para compartir el gozo y la alegría de la victoria definitiva de Cristo sobre la muerte: "Es domingo y la luz ya brilla alta y fuerte. El cortejo cofrade ha iluminado cada rincón del corazón malagueño y nos ha conducido en una semana hasta la Resurrección. Ese día el Buen Pastor reluce de triunfo y mira a su madre Pastora Coronada que goza de felicidad, mientras que San Dámaso relee emocionado las Escrituras que hablan de resurrección y vida, acompañado de su Madre Milagrosa. Hasta el Molinillo llegan los ecos de la Victoria que se siente orgullosa de un nombre que también relata la Victoria de Cristo Resucitado, mientras que San Lázaro amanece emocionado con un blanco Rocío que alegra vida. ¿Y San Pablo?, qué decir de quien se sabe trinitario y hoy salta en el gozo porque se han cumplido las promesas del Padre, en el Hijo Resucitado con el regalo del Espíritu. Y, feliz, observa como su vecina la Amargura brilla en su barrio con la luz del cirio pascual prendido en el corazón de sus fieles. Es entonces cuando llega el Santo Domingo perchelero viviendo la fiesta de la esperanza ya cumplida", terminó el pregonero, con un clásico "He dicho".