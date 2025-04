Juanma Moreno regresa en familia a sus orígenes como hombre de trono en la Semana Santa de Málaga

El Miércoles Santo mostrará entre sus múltiples estampas el regreso en familia del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a sus orígenes como hombre de trono en la Semana Santa de Málaga. En la antesala de su regreso a los varales como portador del Cristo de la Exaltación de Fusionadas, Moreno confesó que asumía su enésima participación como cofrade en el Miércoles Santo malagueño -el año pasado no tenía previsto venir y la lluvia impidió la salida de Fusionadas- "con un punto de nerviosismo y con emoción". Y lo dijo sin perder de vista la participación como nazarenos de sus tres hijos. "Estoy muy emocionado porque salen conmigo también mis tres hijos y, además de mis tres hijos mi mujer también, con lo cual la familia al completo estaremos ahí con nuestras túnicas negras paseando por las calles".

Incluso, el presidente andaluz se atrevió a especular con un tono distendido sobre su futuro en el mundo cofrade malagueño: "A mí me hace mucha ilusión porque no creo que aguante muchos años más debajo del varal tantas horas, estoy esperando a ver si mi hijo me coge el relevo y ya puedo pasar yo a otras funciones dentro de la cofradía".

"Al final, llevo desde los 17 años debajo del Cristo de la Exaltación, vinculado a la cofradía fusionada de San Juan, y es un momento de emoción porque me reencuentro con hermanos, con compañeros, con amigos que están en la hermandad", subrayó.

Asimismo, Moreno expresó que "esas horas" en las que está bajo el trono por las calles de Málaga le sirven "para pensar". "Tengo pocos momentos de soledad y, aunque hay mucha gente, ahí debajo del trono siempre te da tiempo a pensar, a reflexionar, a valorar el año y también incluso para ver la ciudad desde otra óptica", afirmó.

Juanma Moreno, en su visita a la Real Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Santo Sepulcro y Nuestra Señora de la Soledad. / Efe

"Cuidar la tradición"

Durante las declaraciones realizadas con motivo de su visita matinal a sendas cofradías de la Semana Santa de Málaga (Sepulcro y El Rico), el presidente de la Junta también interactuó con su condición de malagueño: "Para mí, es un motivo de mucha satisfacción y orgullo estar en Málaga, en mi provincia, estar además en la Semana Santa de Málaga dónde esta tarde hago estación de penitencia, sobre todo quiero recalcar la importancia que tiene la Semana Santa en toda Andalucía porque no solo es un acto de devoción y de fe, sino que además es una parte muy importante de su identidad cultural y social, y supone uno de los grandes atractivos económicos para nuestra comunidad, genera cientos de miles de puestos de trabajo".

Y, este punto, el presidente andaluz abogó por "cuidar y proteger esta tradición" entre todos "independientemente de la fe que cada uno profese, independientemente de la motivación que uno tenga".

"A lo largo y ancho de Andalucía, desde pueblos muy pequeñitos hasta las grandes ciudades, hay personas que de manera anónima y desinteresada ponen lo mejor de ellos mismos para que estas tradiciones, a medida que pasan los siglos, sigan manteniéndose intactas", insistió.

Juanma Moreno, en su visita a la Cofradía de Nuestro Padre Jesús El Rico y María Santísima del Amor. / L.O.

Previsiones turísticas

Moreno también recordó que "las previsiones desde el punto de vista turístico son francamente buenas". "Hay tres provincias que ya están en el 90% de ocupación, la de Málaga, la de Sevilla y la de Jaén, que se ha destapado como uno de los destinos más importantes en turismo de interior y lleva ya varios años consolidándose", añadió antes de encomendarse a las previsiones meteorológicas positivas.

"El cielo se nos ha abierto ya por fin, después de varios días complicados, prácticamente en toda Andalucía; aunque vamos a compartir sol y nube, nos dicen desde Aemet que, a partir de este Miércoles Santo y prácticamente hasta el sábado, no debería de haber ningún tipo de incidencia, más allá de lluvias en alguna una zona y no parece que puedan afectar a la Semana Santa, y lo normal con estas previsiones es que no solo suba el turismo en esas tres provincias, sino en el conjunto de Andalucía, aproximándose al 80%", enfatizó el presidente andaluz.