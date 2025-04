La Archicofradía del Paso y Esperanza no cesa su actividad. Tras procesionar por las calles de Málaga durante el Jueves Santo, apenas hubo unas horas de descanso antes de comenzar con la preparación del otro gran acontecimiento que afrontan la Virgen de la Esperanza este año, el Jubileo. La procesión por las calles de Roma prevista para el día 17 de mayo conlleva una intensa preparación para que quede atado hasta el más mínimo detalle, pues se trata de una experiencia inolvidable para los devotos de esta agrupación.

El Viernes Santo comenzó a desmontarse el trono. Desde entonces, los cofrades acuden todos los días a las 17 horas y están "hasta que el cuerpo aguante", según cuentan ellos mismos. Aunque las tardes son la franja habitual de actividad en el Salón de Tronos, tanto por la mañana como por la noche se juntan grupos a los que el horario se lo permite para adelantar trabajo. Tanto miembros de otras cofradías, como personas que no pertenecen al mundo cofrade se han acercado a lo largo de estos días para ayudar en la medida de lo posible.

Falta de espacio en el Salón de Tronos

A pesar del gran trabajo que supone desmontar el trono, la buena organización ha permitido a la cofradía avanzar con rapidez. De hecho, no se ha terminado antes por falta de espacio en el Salón de Tronos, que a pesar de ser amplio, se quedó sin hueco debido al lugar que ocupan las cajas y los enseres que faltan por guardarse. A esto, hay que sumar el espacio ocupado por el trono de Jesús Nazareno del Paso, que ha sido trasladado a la Casa Hermandad de Mena, con el fin de liberar espacio para concluir las actividades de desmontaje este fin de semana.

La Archicofradía del Paso y la Esperanza ultima los preparativos del traslado para el Jubileo en Roma / Álex Zea

Los enseres y el ajuar de la Virgen se han guardado en cajas enumeradas y hechas a medida del encaje de cada pieza. Además, estas han sido envueltas con papel de protección para que no exista ningún tipo de riesgo de que el patrimonio pueda ser dañado. Una vez todas las cajas estén cerradas y organizadas, DVS, la empresa que se encargará del transporte tanto de la talla como del trono, realizará una revisión exhaustiva que culminará con el sello y montaje de las cajas a un camión que transportará los objetos hasta Valencia, desde donde partirá un ferry de camino a Italia en un desplazamiento que oscilará entre los 5 y 6 días de duración.

Por su parte, la Virgen de la Esperanza irá hasta Roma vía convoy, en un proceso de mayor calado que contará con una expedición distinta, acompañada por dispositivos de seguridad, para evitar cualquier posible altercado. En ambos casos, tanto con las piezas del trono como con la talla, los traslados se realizarán los primeros días de mayo, aunque se espera que el viaje por carretera concluya unos días más tarde que el viaje en ferry.

Una vez allí, las piezas serán desembaladas para realizar el montaje del trono y ubicarlo en el espacio concedido por la Santa Sede de cara al 17 de mayo, día de la procesión.

Los cofrades preparan el traslado del trono de Jesús Nazareno del Paso a la Casa Hermandad de Mena / Alex Zea

Diseños especiales para el Jubileo

Desde la cofradía no han querido perder la oportunidad de conmemorar la ocasión con la venta de un diseño limitado de camisetas que llevan inscrito en el pecho el mensaje ‘CIAO ROMA’, en conmemoración al paso de la Virgen de la Esperanza por la capital italiana. El éxito de estos diseños ha sido tal que muchos de los fieles que se han acercado a comprarlas en los últimos días, no han podido hacerlo al haber agotado existencias.

Entre los diseños realizados para esta colección destaca una camiseta que tiene en la espalda el dibujo de un Seat 600, clásico coche de las familias españolas en los años 60 y 70 del siglo pasado, que porta en la baca varias cajas y maletas llenas con los enseres de la cofradía y algunos de los adornos de la Virgen.

Los fieles que acompañarán a la Virgen de la Esperanza en Roma

Un total de 524 hombres y mujeres serán los encargados de sacar en procesión a la Virgen de la Esperanza por las calles de Roma el sábado 17 de mayo. Lo harán divididos en dos turnos de 262 portadores. Al cortejo procesional se sumarán alrededor de 300 velas, a las que hay que añadir las insignias. Al margen de los miembros de la cofradía, se espera una gran presencia de fieles malagueños pertenecientes a diversas hermandades en Roma durante esos días. La nota negativa la ponen los cofrades de la Esperanza que no podrán acudir por motivos personales o profesionales, aunque algunos harán todo lo que está en su mano para no perderse una cita tan especial: "Mi hija tiene un examen ese viernes, pero lo termina y coge un vuelo para Roma", comentaba una señora que se acercaba a la Sala de Tronos a comprar obsequios de la Virgen.

La Banda de Música de la Archicofradía del Paso y la Esperanza, compuesta por 120 músicos, también acompañará el recorrido procesional. La cruceta de marchas que se interpretarán ese día ya está perfilada, aunque faltan unos detalles por perfilar. La decoración del trono no sufrirá alteraciones, estará compuesta por los mismose elementos que luce en Málaga todos los Jueves Santos.

Trono de la Virgen de la Esperanza desmontado casi al completo / Alex Zea

El recorrido que se realizará tiene una extensión de 3,75 kilómetros. Para realizarlo de forma completa se calcula una duración en torno a las 7 horas. La procesión comenzará a las 17 horas del día 17 de mayo desde la Piazza Celimontana, mismo punto en el que concluirá, previo paso por el resto de lugares: via Claudia, piazza del Colosseo, via Celio Vibenna, via di San Gregorio, piazza di Porta Capena, viale Aventino, via del Circo Massimo, via dell’Ara Massimo di Ercole y via dei Cerchi.

Antes, desde el 13 de mayo, la Virgen de la Esperanza estará en la Basílica de San Pedro para que todos los fieles que quieran, acudan a mostrarle su respeto y su amor mediante el besamanos que se prolongará durante los días previos a procesionar. La talla malagueña también estará presente en la misa ofrecida por el nuevo Papa, que estará recién elegido, la mañana del domingo 18 de mayo en la plaza de San Pedro, acto que pone fin al Jubileo.

Montaje y previsión de actos para la vuelta

Una vez concluido el Jubileo, los hermanos de la Archicofradía del Paso y la Esperanza tendrán que quedarse en Roma para volver a desmontar el trono, aunque con mucha más prisa con la que lo han hecho para el traslado de ida. "En dos días hay que recogerlo todo", cuenta Tadeo Furest, albacea general de la cofradía.

Tadeo Furest, albacea general de la cofradía, hace inventario del los enseres / Alex Zea

En su vuelta, la Virgen estará presenta en la Catedral de Málaga hasta el 24 de mayo. Día en el que volverá a procesionar para instalarse de forma permanente en la Basílica del Dulce Nombre de Jesús Nazareno del Paso y María Santísima de la Esperanza, el lugar habitual al que los devotos acuden a contemplarla.