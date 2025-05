La Gran Procesión de Roma: un reto logístico y a contrarreloj sin precedentes

El mismo Viernes Santo, a las pocas horas de que se encerrara la procesión a las claras del alba, los albaceas de la Esperanza ya comenzaron a desmontar el trono de la Virgen para preparar su traslado a Roma de cara a la Gran Procesión que tendrá lugar el 17 de mayo dentro de los actos previstos en el Jubileo de las Cofradías. Durante la madrugada de este lunes han salido los tres primeros trailers con todas las piezas que conforman esta gran obra que en su día diseñara Adrián Risueño y tallara Andrés Cabello Requena y que es un monumento barroco, todo un espectáculo itinerante de apabullantes dimensiones, acertadas proporciones y vibrante escenografía que se paseará en pocos días por las calles de la ciudad eterna en un itinerario por el entorno del Circo Máximo que también recorrerá el Cachorro de Sevilla. Aunque el trabajo ha sido arduo, seguramente queda aún el grueso de un reto logístico sin precedentes. Y además a contrarreloj.

"Esto es una locura, algo impensable", reconoce Tadeo Furest, albacea general de la Esperanza, que el jueves viajará a Roma en compañía de otros 25 hermanos para seguir manos a la obra. Será la primera delegación en llegar a la capital italiana. Las distintas piezas del trono, el cajillo, varales, barras de palio, arbotantes, capillas, y el palio de Fernández y Enríquez de Brenes, que finalmente será el que cubra a la Virgen en esta procesión jubilar, han sido cuidadosamente guardados en cajas enumeradas y hechas a medida. Además, estas han sido envueltas con papel de protección para que no exista ningún tipo de riesgo de que el patrimonio pueda sufrir daños. "Todo está inventariado, tengo listas con todo lo que contiene cada caja, el modo de carga y de descarga, todo ordenado y además tenemos localizados en el entorno toda una serie de mercerías, ferreterías, copisterías y toda una serie de infraestructura de servicios por si surgen imprevistos, que los habrá", explica Furest. Además, la albacería de la Esperanza desplazará igualemente grupos de soldar, de cortar, taladros y todo tipo de respuestos.

La Archicofradía del Paso y la Esperanza ultima los preparativos del traslado para el Jubileo en Roma / Álex Zea

Enseres

También viajan los enseres que saldrán en la procesión: el guión, estandarte pontificio, la bandera pontificia que estrenará la archicofradía, el estandarte de la Virgen y la sección basilical, junto a los ciriales y dalmáticas. Se queda en Málaga la cruz guía y el frente de la procesión. Eso lo aporta el Cachorro, ya que el Cristo figurará en primer lugar.

Todas estas cajas ya están de viaje. La empresa de transporte DVS las lleva hasta Valencia por carretera. Desde el puerto valenciano partirá un ferry hasta Civitavecchia. Este desplazamiento durará unos seis días. Todo el material llegará directamente hasta el tinglao junto al Coliseo desde donde partirá la procesión. "Creemos que entre mañana y pasado comenzarán a instalar la carpa", sostiene el albacea general de la Esperanza.

A partir de ahí, el equipo de albacería, al que se le unirán más manos en días posteriores, contará con seis días para tenerlo todo a punto de cara a la procesión. "El sábado por la mañana la Virgen tiene que estar en su trono con las últimas piezas de candelería fundida". Las flores correrán a cargo de Floristería Pinsapo, cuyos floristas también se desplazarán a Roma para arreglar el trono y desplazarán las flores, azucenas blancas, en un camión frigorífico.

También tienen que preparar la exposición al culto de la Virgen en la Basílica de San Pedro, en la capilla de San José. "Será algo muy sencillo, porque el entorno es arquitectónicamente espectacular y no requiere de ningún otro aparato cultual que tape o distorsione", explica Furest.

La procesión comenzará a las 17.00 horas del día 17 de mayo desde la Piazza Celimontana, mismo punto en el que concluirá, previo paso por el resto de lugares: via Claudia, piazza del Colosseo, via Celio Vibenna, via di San Gregorio, piazza di Porta Capena, viale Aventino, via del Circo Massimo, via dell’Ara Massimo di Ercole y via dei Cerchi.

La imagen también estará presente en la misa ofrecida por el nuevo Papa, que estará recién elegido, la mañana del domingo 18 de mayo en la plaza de San Pedro, acto que pondrá fin al Jubileo.

Una panda de verdiales ante la Virgen de la Esperanza antes de peregrinar a Roma / Gonzalo León

Traslado de la Virgen

La Virgen de la Esperanza, por su parte, que durante todo el fin de semana ha permanecido en besamanos extraordinario y ha recibido la visita de centenares de devotos que, tras aguardar pacientes colas, se han puesto cara a cara con la imagen para despedirse de ella antes de su peregrinación, ya ha sido retirada del culto. Este domingo no pudo tener una despedida más malagueña y hasta recibió las muestras de fervor de una panda de verdiales, la de Jotrón y Lomillas, de estilo Montes, con su alcaldesa Belén Romero al frente, que llegó a la basílica desde la ermita de las Tres Cruces para actuar ante la Virgen antes de su peregrinación. Además de sus cantes y bailes, ofrecieron a la Virgen un centro de flores y un broche en forma de típico sombrero de verdiales, que la imagen lució en su manto. Fue una iniciativa de la propia archicofradía materializada gracias a la gestión del cofrade Pepelu Ramos, experto en la Fiesta.

El traslado de la imagen será más complejo. DVS ha ejecutado ex profeso una caja que se ajusta a perfectamente a sus dimensiones y que respetan las condiciones de humedad, temperatura, vibraciones, amortiguación, aislantes que una escultura de tanto valor artístico y devocional precisa. La caja viajará lacrada y con un juego de candados y llaves especiales. Al contrario que los enseres, la imagen, como el ajuar que lucirá en Roma tanto en su veneración en San Pedro del Vaticano como en la procesión (la archicofradía lleva dos coronas, la de Félix Granda de la coronación canónica y la de Casielles) viajarán por carretera exclusivamente vía convoy, junto a la imagen del Cristo de la Expiración de Sevilla, durante cuatro jornadas por España, Francia e Italia. Irá acompañada por dispositivos de seguridad, para evitar cualquier posible altercado. Además, un archicofrade de la junta de gobierno completará el viaje junto a la Virgen.

Los miembros de la banda de música, unas 120 personas, viajarán el día antes de la procesión, pero sus instrumentos también irán por carretera y saldrá con suficiente antelación. Los hombres de trono, 262 en cada uno de los dos turnos, y los 300 hermanos que irán con vela, viajarán de forma particular.

"A pesar de todo este trabajo, el tiempo va a pasar volando. En el punto en el que estamos todavía no tenemos ganas de que llegue. Queremos seguir disfrutando, esto no lo vamos a olvidar en la vida", asegura Tadeo Furest, a pesar de que el cansancio comienza a hacer mella tras juntar dos 'Cuaresmas' consecutivas.

Cuando termine la procesión, los albaceas de la Esperanza solo contarán con tres días para desmontar todo y volver a cargar los enseres para que regresen a Málaga en un más difícil todavía.

Regreso a Málaga

La Virgen de la Esperanza volverá a reencontrarse con los malagueños el jueves 22 de mayo en la Catedral de Málaga, donde estará expuesta a la veneración durante el viernes 23 y el sábado 24, celebrándose misa todos los días a las 18.30 horas, y el día 24, precisamente en el trono de María Auxiliadora, regresará a su basílica en procesión extraordinaria a partir de las 20.00 horas, siguiendo el siguiente itinerario: Patio de los Naranjos, San Agustín, plaza de Jesús Castellanos, Granada, plaza del Siglo, plaza del Carbón, plaza de Marcelo Spínola, Granada, plaza de la Constitución, Especería, Nueva, Plaza de Félix Saenz, Sagasta, plaza de Arriola, Atarazanas, Prim, puente de la Esperanza, Hilera y plaza de Lola Carrera.