La Esperanza estará en las calles de Roma seis horas y media

La Gran Procesión en Roma de la Virgen de la Esperanza con motivo del Jubileo de las Cofradías adelanta su salida. Inicialmente estaba previsto que la cruz guía se pusiera en las calles de la ciudad eterna a las 17.00 horas, sin embargo, tanto el ayuntamiento de la capital italianay el Dicasterio para la Evangelización del Vaticano han acordado que la comitiva que incluye al Cachorro de Sevilla y a la Esperanza malagueña parta a las 14.30 horas, debido fundamentalmente a la ampliación del itinerario que recorrerán los cortejos procesionales de las dos imágenes y que se completará en unas seis horas y media, según los cálculos, con inicio y llegada en el tinglao intalado en la plaza Celimontana, en el entorno del Coliseo.

En un comunicado, la organización ha informado de que a pesar de las "dificultades que entraña por la organización de la próxima elección del nuevo pontífice", las imágenes podrán recibir culto en la basílica de San Pedro del Vaticano desde el miércoles 14 al viernes 16 de mayo. "Gracias a la generosidad del arcipreste de la Basílica de San Pedro, monseñor Mauro Maria Gambetti, y del pro prefecto del Dicasterio para la Evangelización, monseñor Rino Fisichella, ha quedado autorizada la presencia en dicho templo de las imágenes del Santísimo Cristo de la Expiración y de María Santísima de la Esperanza", señala.

La Gran Procesión estará formada por dos cortejos de algo más de 300 hermanos cada uno, del Cachorro, en primer lugar, y de la Esperanza. El itinerario que finalmente se realizará es el siguiente, con un trazado de 3,75 kilómetros: piazza Celimontana, via Claudia, piazza del Colosseo, via Celio Vibenna, via di San Gregorio, piazza di Porta Capena, viale Aventino, via del Circo Massimo, via dell’Ara Massima di Ercole, via dei Cerchi, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, piazza del Colosseo, via Claudia y Piazza Celimontana. La salida de la cruz guía está prevista a las 14.30 horas y la llegada del trono de la Esperanza no se producirá antes de las 22.00 horas.

En la mitad del recorrido se instalará un palco de autoridades; estará situado en la vía del Circo Massimo, a la altura del monumento a Giuseppe Mazzini. A este punto deberá llegar la cabeza hacia las 17.00 horas

La preprocesión

Antes habrá una preprocesión con la participación de otras imágenes devocionales de otros puntos del orbe católico, entre las que desfilará el Nazareno de León. El orden de esta primera procesión, que saldrá a las 14.00 horas, será el siguiente:

Real y Venerable Hermandad del Santísimo Sacramento (Mafra, Portugal)

Cruz Patriarcal que abrirá el cortejo con Crucifijo del siglo XVIII

Archicofradía Vaticana de Santa Ana de los Palafreneros (Ciudad del Vaticano)

Cuadro de Santa Ana con la Virgen (Arturo Viligiardi, 1927)

Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno (León, España)

Jesús Nazareno (siglo XVII)

Priorato Ligur de Cofradías (Génova, Italia)

Dos crucifijos portados de forma vertical (siglo XVIII)

Archicofradía de La Sanch (Perpignan, Francia)

Crucifijo ‘Le Devot Christ’ (siglos XIII-XIV)

Cofradía de Maria Addolorata (Enna, Italia)

Virgen de los Dolores (Luigi Felice, siglo XVIII)

En total, se conformará una comitiva de 1.250 metros de longitud, con un tiempo de paso total de una hora y media, de los que 800 serán ocupados por los cortejos de las dos hermandades andaluzas, que tendrá un tiempo de paso de una hora. Y de forma paralela, otras hermandades, cofradías y confraternidades del mundo católico están convocadas con sus estandartes y cruces procesionales en un segundo cortejo que partirá también el mismo sábado 17 de mayo a las 14.00 horas desde Largo Cavalieri di Colombo, junto a las Termas de

Caracalla.

Estos se dirigirán hasta el interior del Circo Máximo, donde se situarán para recibir a las imágenes del cortejo principal, y lo harán por el siguiente itinerario: viale delle Terma di Caracalla, piazza di Porta Capena, viale Aventino, via del Circo Massimo y via dell’Ara Massima di Ercole.

Público

El público podrá situarse a partir del final de la vía Claudia, ya que el espacio anterior se destinará para organizar comitivas. Un segundo cortejo con estandartes e insignias de cofradías de todo el mundo católico partirá desde las Termas de Caracalla.

Otros cultos y actos del Jubileo

El viernes 16 de mayo, a las 17.00 horas, tendrá lugar en la Basílica de San Juan de Letrán el acto de bienvenida del Jubileo de las Cofradías, con el recibimiento de las autoridades religiosas y el canto del Himno del Jubileo. Durante el acto participarán diversas personas vinculadas al mundo de la religiosidad popular, que contarán sus testimonios, entre ellos, y en representación de todos los cofrades del mundo, intervendrá la Coordinadora nacional de la Gran Procesión, Paloma Saborido.

La celebración contará con el acompañamiento musical del Coro de la diócesis de Roma, dirigido por monseñor Marco Frisina. Todos los cofrades del mundo están invitados a participar luciendo su medalla o insignia corporativa.

Al día siguiente de la procesión, el domingo 18 de mayo, se celebrará la Misa de clausura del Jubileo de las Cofradías en la plaza de San Pedro del Vaticano, que ya podría estar presidida por el nuevo papa recién elegido en el cónclave que ha comenzado este mismo miércoles.

Además de estos actos oficiales del Jubileo, el Comité de la Gran Procesión informa de que la archidiócesis de Sevilla y la diócesis de Málaga celebrarán conjuntamente una Eucaristía el viernes 16 de mayo a las 10.00 horas en la Cátedra de San Pedro de la Basílica vaticana. Oficiarán el arzobispo hispalense, José Ángel Sáiz Meneses y el representante de la diócesis malacitana que sustituirá al obispo Jesús Catalá, que se encuentra en proceso de recuperación de su dolencia que lo mantiene hospitalizado, aunque ya en planta.

El mismo viernes 16, a las 13.00 horas, en la Embajada de España en la Santa Sede habrá una recepción oficial a la que acudirán los miembros del Comité y los patrocinadores de la Gran Procesión: Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Málaga, Ayuntamiento de Sevilla, Diputación de Málaga-Turismo Costa del Sol, Fundación Unicaja y Fundación Cajasol