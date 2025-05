Así avanzan los trabajos de montaje del tinglao de donde saldrá la Esperanza en Roma

Al menos hasta hace unos años antes de la proliferación de las casas hermandad, el montaje de los tinglaos anunciaban la inminencia de la Semana Santa. Como entonces en Málaga, estos días en Roma ya se trabaja para levantar la carpa de donde el próximo 17 de mayo saldrá el paso del Cachorro y el trono de la Virgen de la Esperanza, lo cual da una idea de que la Gran Procesión está ya a la vuelta de la esquina tras muchos meses de preparativos.

Operarios del Ayuntamiento de la capital italiana levantan esta enorme estructura en la plaza de Celimontana, de donde saldrá la comitiva procesional a partir de las 14.30 horas. El andamiaje, que ocupa la mayor parte de este extenso espacio público, mide 30 metros de largo, por 15 metros de ancho y 10 metros de alto.

Los trabajos comenzaron este miércoles 7 de mayo y si nada lo impide, concluirán durante la jornada de este viernes.

Albacería de la Esperanza

A partir de ahí, los 25 primeros hermanos de la albacería de la Esperanza desplazados ya a Roma (que llegaron este mismo jueves y vivieron en primera persona la fumata blanca y la salida del nuevo papa León XIV desde el balcón de San Pedro en un momento histórico que tampoco olvidarán) comenzarán las arduas labores de montaje del trono de la Esperanza, que salió desmontado el pasado lunes desde la casa hermandad en cajas perfectamente ordenadas y numeradas, en dirección al puerto de Valencia y desde allí, por mar, hasta Civitavechia.

La Virgen de la Esperanza, por su parte, llegará a Roma el martes 13 de mayo por tierra en un convoy junto al Cachorro de Sevilla y con todas las medidas de seguiridad disponibles.

Durante los días 14, 15 y 16 de mayo, ambos titulares estarán expuestos al culto en la basílica de San Pedro del Vaticano, antes de ser trasladados de manera privada hasta la carpa de donde saldrán el sábado. Para entonces, el trono tiene que estar totalmente montado, con la Esperanza entronizada, con el adorno floral puesto por Pinsapo y las últimas piezas de la candelería fundida.

Un reto logístico y a contrarreloj sin precedentes, para que la Virgen recorra las calles previstas en el itinerario, por el entorno del Coliseo y el Circo Máximo: piazza Celimontana, via Claudia, piazza del Colosseo, via Celio Vibenna, via di San Gregorio, piazza di Porta Capena, viale Aventino, via del Circo Massimo, via dell’Ara Massima di Ercole, via dei Cerchi, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, piazza del Colosseo, via Claudia y Piazza Celimontana. La salida de la cruz guía está prevista a las 14.30 horas y la llegada del trono de la Esperanza no se producirá antes de las 22.00 horas.