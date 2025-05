Curiosidades y actos de la Gran Procesión en Roma de la Virgen de la Esperanza

Faltan días, más bien horas, para que comience el Jubileo de las Cofradías en Roma. Una ocasión histórica por dos motivos. El primero es el reconocimiento de la religiosidad popular como parte fundamental de la Iglesia Católica. El segundo motivo es la procesión que se va a organizar en los alrededores del Coliseo y el Circo Máximo, donde la Virgen de la Esperanza jugarán un papel protagonista al acudir a Roma con su trono de procesión para participar de este acto. Es una de las tres advocaciones españolas que estarán en este Jubileo, acompañada por el Nazareno de León y el Cristo de la Expiración de Sevilla, El Cachorro. De hecho, tanto la Esperanza como El Cachorro irán en procesión precedidos de sus propios cortejos. Allí se encuentran hermanos de ambas corporaciones para participar en los distintos actos previstos y que comienzan el miércoles 14 de mayo, con la exposición al culto de la Virgen de la Esperanza y el Cristo de la Expiración en San Pedro, en el altar de San José, donde se podrá visitar hasta el 16 de mayo.

¿Qué actos hay previstos?

Con las imágenes expuestas en San Pedro durante tres días, el primer acto será el jueves 15 de mayo a las 15.30 horas con una conferencia de Monseñor Rino Fisichella en la Embajada de España ante la Santa Sede, situada en la plaza de España nº 57 y que sería de acceso libre. Pero uno de los grandes actos del jubileo será a las 17.30 horas, con la entrada por la Puerta Santa para ganar la indulgencia plenaria. Hay 1.500 cofrades de Málaga que se han apuntado a esta entrada en peregrinación, que partirá desde la Plaza Pía en el Castillo de San Angelo a las 17.00 horas.

El viernes 16 de mayo se celebrará una misa a las 10.00 horas con las hermandades del Paso y Esperanza y El Cachorro en la Basílica de San Pedro. Las imágenes estarán expuestas en los días previos en la capilla de San José, de la Basílica de San Pedro, aunque todavía no se ha concretado dónde se realizará la misa.

Esa misma tarde, el viernes a las 17.00 horas, será el acto de bienvenida del jubileo de las cofradías en la Basílica de San Juan de Letrán, con acceso libre para los hermanos, que deben de acudir con medalla corporativa.

El sábado 17 de mayo, a las 14.00 horas, será la salida de la Gran Procesión desde el entorno del Jubileo, con los cortejos de la Virgen de la Esperanza y el Cristo de la Expiración (El Cachorro). El acceso para los participantes será por la Vía Celimontana a partir de las 12.30, para organizar el cortejo y la salida del trono.

Queda por concretar la misa de clausura del Jubileo, que inicialmente sería en la plaza de San Pedro el domingo 18 de mayo a las 10.30 horas, aunque la coincidencia con la misa de inicio del pontificado de León XIV a las 10.00 horas obliga a cambiar la hora y ubicación, que está por confirmar.

¿Cómo será la procesión?

La Gran Procesión prevista por el Dicasterio para la Evangelización, organizadora del Jubileo, contará con una representación de la religiosidad popular de España, Francia, Portugal e Italia. Aunque la Virgen de la Esperanza y el Cristo de la Expiración forman la parte principal de la Gran Procesión, hay otra procesión previa en la que participan seis imágenes devocionales de varios países, entre las que está el Nazareno de León, la tercera imagen devocional que acude desde España. Esta procesión saldrá desde la piazza Celimontana, junto al Coliseo, a partir de las 14.00 horas. El orden de procesión será:

Real e Venerável Irmandade do Santíssimo Sacramento de Mafra (Portugal); Arciconfraternita Vaticana di Sant’Anna de’ Parafrenieri (Italia); Cofradía del Dulce Nombre de Jesus Nazareno de León (España); Priorato Ligure delle Confraternite (Italia); Archiconfrérie de la Sanch de Perpignan (Francia); Confraternita Maria SS. Addolorata di Enna (Italia); Pontificia, Real e Ilustre Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Expiración y Nuestra Madre y Señora del Patrocinio en su Dolor y Gloria de Sevilla (España) Pontificia y Real Archicofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno del Paso y María Santísima de la Esperanza de Malaga (España).

El recorrido de esta procesión será el siguiente: Via Claudia, Via Celio Vibenna, Via di S. Gregorio, Piazza di Porta Capena, Viale Aventino, Via del Circo Massimo, Via dell’Ara Massima di Ercole, Via dei Cerchi y, girando nuovamente por Via di S. Gregorio, Via Celio Vibenna, regresará por Via Claudia al punto de partida.

Los laterales de los recorridos se habilitarán para el paso de la Gran Procesión y que pueda ser vista libremente a lo largo de todo el recorrido.

¿Hay una segunda procesión?

Sí, habrá una segunda procesión que saldrá desde otro punto y se encontrarán en el Circo Máximo. En esta segunda procesión participan las cofradías que han querido unirse a este Jubileo y que podrán acudir con sus estandartes o guiones corporativos. En este caso no habrá imágenes devocionales, sino una representación de las corporaciones que se han incorporado de Italia, Europa y todo el mundo.

Esta segunda procesión se reunirà en Largo Cavalieri di Colombo e iniciará su recorrido a la misma hora que la Gran Procesión, a las 14.00 horas. El recorrido previsto para este segundo cortejo es el siguiente: Viale delle Terme di Caracalla, Viale Aventino, Via del Circo Massimo y Via dell’Ara Massima di Ercole, concluyendo dentro del Circo Máximo, desde donde los cofrades podrán presenciar el paso de la Gran Procesión por esa zona.

¿Qué acompañamiento musical irá en la procesión?

La Virgen de la Esperanza llevará para la procesión a su Banda de Música habitual, que se desplaza a Roma para procesionar tras el trono de la Virgen. Para esta ocasión tiene previsto sólo interpretar marchas malagueñas. El Cristo de la Expiración (El Cachorro) irá acompañado por una banda confeccionada para la ocasión, en la que se han unido a la Banda Municipal de La Puebla y Sociedad Filarmónica de Nuestra Señora de la Oliva, de Salteras.

¿Cuándo llega la imagen de la Virgen de la Esperanza a Roma?

El trono está ya montado y con el manto puesto en un 'tinglao' en la piazza Celimontana, a la espera de la llegada de la Virgen de la Esperanza. La imagen llega este martes 13 de mayo por la noche, en un camión que partió de Málaga y pasó por Sevilla el pasado 11 de mayo para llevar en el mismo transporte a la imagen de El Cachorro. El camión, habilitado para el transporte de obras de arte, embarcó en un ferry en Barcelona y desembarcó en el puerto de Ostia, para dirigirse a Roma.

Una vez en Roma, la imagen de la Virgen de la Esperanza y de El Cachorro serán trasladadas a la Basílica de San Pedro, donde estarán expuestas al culto hasta el 16 de mayo, cuando se celebre una misa a las 10.00 horas, previa a la presentación de las imágenes esa misma tarde en San Juan de Letrán.

El Nazareno de León salió en la madrugada del lunes pasado en dirección a Roma, a donde llegará también este 13 de mayo, después de embarcar el lunes por la noche en el ferry de Barcelona hacia Roma. En el camión iba tanto la imagen del nazareno como el trono, además de 15 hermanos para ayudar al traslado.

El Nazareno de León

Esta imagen es la más popular de la ciudad castellana y cuenta con un gran valor artístico. Originaria del siglo XVII, fue restaurada en 2015 por Juan Manuel Miñarro, que le talló un nuevo cuerpo. Procesiona en el antiguo paso de San Gonzalo, de Sevilla, y saldrá en procesión por Roma acompañado por un cortejo con hermanos vestidos con túnica negra, cíngulo y guantes negros. Eso sí, irán sin capillo.

Los hermanos que llevan el paso se llaman braceros y se organizarán en dos turnos para la Gran Procesión, que irán 'pujando', que es como denominan a llevar el paso. El Seise, reminiscencia de los 'seises' del Corpus, es como se llama al mayordomo de paso, y el Bracero Mayor, que es quien decidirá el cambio de turno.

El acompañamiento musical corresponderá a la Agrupación Musical Dulce Nombre de Jesús, formada en 2005 y con sus 100 componentes portando la túnica y cíngulo de la indumentaria de los nazarenos y, en Semana Santa, capillo a través del que tocan los instrumentos.

¿Habrá misa de clausura del Jubileo?

Sí y no. Habrá una misa en la plaza de San Pedro, pero no será la prevista para clausurar el Jubileo, sino de inicio del pontificado de León XIV, que se ha programado a la misma hora y se ha decidido unificar la misa con la inicialmente planeada por el Jubileo.

Ropa diseñada por Álvaro Moreno para El Cachorro. / L. O.

Vestimenta de marca

La hermandad de El Cachorro ha llegado a un acuerdo con la marca de ropa Álvaro Moreno para que sea esta empresa la que diseñe y confeccione la ropa que llevarán los costaleros, acólitos, priostes, diputados y auxiliares durante la Gran Procesión. Estas prendas han sido especialmente diseñada para este acontecimiento y serán donadas por la empresa.