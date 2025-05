La Esperanza no estará en la misa de clausura del Jubileo al coincidir con la de entronización de León XIV

La misa con la que el nuevo papa León XIV iniciará su pontificado coincidirá finalmente con la eucaristía que iba a celebrarse para clausurar el Jubileo de las Cofradías, que tiene lugar en Roma durante este fin de semana. Este hecho obligará a que ni la imagen de la Virgen de la Esperanza de Málaga ni la del Cachorro de Sevilla puedan finalmente estar presentes en la ceremonia religiosa, como se contaba al principio en el programa de actividaes aprobado por el dicasterio para la Evangelización que presentó en su día Paloma Saborido, coordinadora nacional de la Gran Procesión de este 17 de mayo. Así que el 18 de mayo, a las 10.00 horas, se celebrará la misa de entronización que servirá a su vez para dar por concluido este jubileo cofrade pero, dada la excepcionalidad de este encuentro, sin la Esperanza ni el Cachorro.

El Vaticano ha suspendido este martes la misa propia para celebrar el final del Jubileo de las Cofradías al coincidir con la celebración eucarística del inicio del pontificado de León XIV. La eucaristía de clausura del Jubileo de las Cofradías estaba fijada en un primer momento para las 10.30 horas en el interior de la Basílica de San Pedro. Tras la muerte de Francisco, sus funerales, la convocatoria del cónclave y la fumata blanca de este jueves, la Santa Sede había fijado la celebración papal solo media hora antes. Así que, finalmente, la misa jubilar propia ha tenido que ser suspendida.

Fuentes de la organización explican que la misa "probablemente sea en San Pedro", pero que en lugar de en la basílica, como estaba previsto, sea en la plaza de San Pedro. "Vamos a ser muchísimos", aseguran. Si bien tras el nombramiento de León XIV, se habló de la posibilidad de trasladar la celebración a otro templo, ahora han decidido unificar las dos misas a las 10.00 horas y "se va a invitar a todos los cofrades andaluces especialmente", aunque las imágenes no podrán participar.

Cuando apenas quedaban unos días para que comiencen las celebraciones, el relevo al frente de la Iglesia Católica lo dejaba todo en una incógnita. Ya está agendada la misa del inicio del pontificado, sin embargo, hasta ahora no se sabía nada del Jubileo de las Cofradías. Todo sigue adelante, ya está montada la carpa desde donde saldrá la procesión, así como el trono de la Esperanza, pero el resto eran todo dudas.

Los cofrades estarán invitados

Aunque, como anunciaban desde la organización, los cofrades han sido invitados a la celebración del inicio del pontificado, a la que podrán acudir "vistiendo los trajes tradicionales" y sin necesidad de obtener una acreditación especial, en la plaza de San Pedro. Sin embargo, no se podrán introducir "banderas, estandartes y estatuas a la plaza" para el acto.

"Las imágenes no estarán expuestas", lamentan las voces consultadas por este periódico, que aseguran que desde el Vaticano "estuvieron valorando hasta el último momento" la presencia tanto de la Esperanza como del Cristo de la Expiración en el acto, "pero finalmente se ha decidido que no". Así, explican que en al evento acudirán multitud de jefes de estado y, además de que las imágenes no caben, por seguridad han decidido no incluirlas.

En un primer momento se explicó que los actos que estaban pensados para celebrarse en San Pedro "sí podían verse afectados", no así el jubileo. Desde el arzobispado de Sevilla confirmaban que estas misas podrían celebrarse en cualquier gran iglesia de la capital italiana, como puede serlo San Pablo de Extramuros. "Iglesias hay en Roma", bromeaba entonces el delegado diocesano y prefecto de Liturgia de la Catedral, Luis Rueda.