La Santa Sede ha dado un respaldo sin precedentes a la religiosidad popular. La Iglesia Católica celebrará en 2025 su Jubileo ordinario y ha reservado a las hermandades un destacadísimo lugar en la programación que se desarrollará en Roma. La Virgen de la Esperanza será protagonista de un acontecimiento único y realmente histórico, ya que saldrá en procesión en Roma, en su trono de Semana Santa, junto al Cachorro de Sevilla y otras seis devociones populares de España, Francia, Italia y Portugal. Lo hará por las calles de Roma para clausurar el Jubileo de las Cofradías. La profesora de la facultad de Derecho de la Universidad de Málaga y cofrade de la Pollinica, Paloma Saborido, ha sido la ideóloga del cronograma que ha sido asumido prácticamente en su totalidad por el Dicasterio para la Evangelización, dirigido por Monseñor Rino Fisichella. 'Peregrinos de esperanza' es el lema elegido para la celebración global, y habrá tenido mucho que ver en la elección de los sagrados titulares que el 17 de mayo de 2025 monopolizarán la atención del orbe cofrade. Todo.

¿Cuál es el germen de este proyecto de tanta envergadura y trascendencia?

Mantengo una muy buena relación personal con Monseñor Rino Fisichella, máximo responsable de la organización del próximo Jubileo de la Iglesia, desde el Congreso Internacional de Cofradías que celebramos en Málaga con motivo del centenario de la Agrupación, del que fui directora científica. A finales de enero de 2023, tuve la oportunidad de hacer un viaje a Roma, acompañada de mi marido y unos amigos, y quedé con él. En ese momento, me ofreció participar en la comisión del Jubileo de las Cofradías. Me explicó cuál era su idea, su perspectiva, y a partir de ahí comienzo a trabajar y a elaborar una propuesta de lo que yo creo que debería ser la celebración de ese jubileo cofrade, dentro del global de la Iglesia durante todo el año 2025. Desde el primer minuto vislumbro que una procesión sería la mejor representación de cómo los cofrades vivimos la fe, y de este modo ya lo expuse en la primera reunión del comité, en marzo de 2023.

¿Cómo recibió Fisichella el proyecto?

Tenemos muchísima suerte de tener un proprefecto del Dicasterio para la Evangelización tan proclive a la defensa de la religiosidad popular como forma de evangelización en el siglo XXI. Él lo veía. Seguramente, no hubiese presentado esta propuesta si la receptividad de Fisichella no fuese la que es. En ella, se profundiza en la forma en que los cofrades nos manifestamos la piedad popular, la representación de la Pasión de Cristo, de los momentos de la vida de Jesús, se hace en todas las partes del mundo. La manera de catequizar del laico al laico y el objetivo que supone la evangelización a través de manifestaciones populares de fe es común también. Así que parecía obligado que tuviera que verse reflejado en la celebración del Jubileo de las Cofradías

¿Cómo convenció a la comisión, donde habrá representantes de muchos más países, de que España tenía que tener este protagonismo en la celebración, y, en particular, la Semana Santa andaluza?

Hay representantes de muchos países, del Foro Paneuropeo de Hermandades y Cofradías, al que también pertenecen cofrades italianos, suizos, franceses, polacos o portugueses, entre otras nacionalidades; así como comisionados de la tan vigente piedad popular en Hispanoamérica. Yo soy la única mujer, y además, la única que no representa a ninguna institución. La propuesta estaba muy cerrada, muy elaborada y comentada previamente con el Dicasterio, que buscaba algo muy parecido a lo que se propuso. La fuerza de la religiosidad popular en España es la más importante de Europa, muy similar a la trascendencia que tiene en América Latina. Tenemos muchas coincidencias en las formas de desarrollarla, en la puesta en escena, con las singularidades propias de cada continente. Y no cabe duda de que, dentro de la relevancia de la piedad popular española, destaca en particular la de Andalucía, que lidera la forma, la manifestación y la consecución del objetivo prioritario que es evangelizar, sin olvidarnos de la levantina, con una fuerza brutal y que arrastra a muchísimos cofrades y devotos, la castellana e incluso la del norte de España. No podemos mirarnos el ombligo.

¿Qué le dijeron los primeros que conocieron el proyecto?

En el mismo aeropuerto, de camino a casa, ya empecé a barruntar. Mi íntima amiga Mariví, que me conoce muy bien, ya lo adivinó. Ese mismo fin de semana, en casa con mi familia, se lo planteé a ellos: "¿Y si, como el lema del Jubileo es 'Peregrinos de la Esperanza', no propongo que la Virgen de la Esperanza salga en Roma en procesión?' En ese momento, imagine la reacción. Me dijeron que estaba loca. Pero todos me conocen. Saben que soy extremadamente cabezona y que cuando veo algo muy claro, voy a por ello. Por muy difícil que sea. Esto tiene su lado negativo también, porque me estrello muchísimas veces. Lo positivo es que lucho a muerte. Y desde el minuto uno, y lo pensé en el aeropuerto, lo veía factible. Así que empezamos a trabajar.

Además de su familia, quiénes fueron sus primeros confidentes?

Hablé con Carlos Ismael Álvarez, con el que tengo una muy estrecha relación, para no trabajar en una línea que se me podría cerrar a priori, y creo que aquella conversación fue tremendamente esclarecedora.

¿En qué preciso momento se dio cuenta de que esa idea dejaba de ser una locura?

Desde el instante en que las dos cofradías me dicen que sí. En realidad, hay dos momentos hay dos momentos fundamentales: que las dos hermandades estuviesen dispuestas y, el más importante sin duda alguna, cuando Fisichella, antes de hablar de imágenes titulares concretas, me dice que sí organizar una procesión. Quizás ese fue el momento de decir: vamos adelante. Y no solo hay que quedarse exclusivamente en una extraordinaria procesión por las calles de Roma, sino en algo mucho más importante. Y es que se ha producido un cambio en la concepción de la religiosidad popular en el seno de la Cristiandad. Se nos está dando una oportunidad de oro e histórica a la religiosidad popular y en concreto a las cofradías para hacernos ver y explicar cuál es nuestra misión en la Iglesia, la trascendencia de las asociaciones cofrades en este siglo XXI. Y lo está haciendo la Santa Sede y aquellos que gobiernan hoy día nuestra Iglesia.

Tan denostada muchas veces, incluso por los propios sacerdotes...

Una religiosidad popular tan criticada, poco entendida y malentendida, no solo de fuera de la Iglesia sino desde dentro de nuestra propia jerarquía, que todavía lo hace. Si los cofrades solo nos quedamos con que esto es una procesión por Roma, no tendríamos derecho al lugar que nos está ofreciendo nuestra Iglesia dentro del Jubileo. Tenemos que ser conscientes de que esto es mucho más. La posibilidad de despojarnos de muchos prejuicios y de asentar las bases de nuestro papel protagonista con este acontecimiento histórico por cómo los cofrades vivimos la fe. Dentro del Jubileo ordinario se nos reserva un apartado muy importante de tres días, al mismo nivel que el Jubileo de los Jóvenes o de las Familias. Y eso es por la trascendencia de las cofradías.