La Esperanza, a la conquista de Roma en una Gran Procesión para la historia

Roma vivirá este sábado una jornada histórica. O más bien, las cofradías que participan en la Gran Procesión y en la previa y que desplegarán por las calles de la ciudad eterna la particular forma que, en cada lugar del que proceden, tiene de concebir la Semana Santa y de vivir la religiosidad popular. Un carisma que la Santa Sede ha ratificado con la celebración de este Jubileo que tiene, como actividad principal, esta salida sin precedentes.

La Gran Procesión organizada por el Dicasterio para la Evangelización, contará con una representación de la religiosidad popular de España, Francia, Portugal e Italia. Aunque la Virgen de la Esperanza y el Cristo de la Expiración forman la parte principal de la comitiva, hay otra procesión previa en la que participan seis imágenes devocionales de varios países, entre las que está el Nazareno de León, la tercera imagen devocional que acude a esta celebracón desde España. Esta procesión saldrá desde la plaza Celimontana, en el entorno del famoso Coliseo, a partir de las 14.00 horas.

El orden de procesión será:

Real e Venerável Irmandade do Santíssimo Sacramento de Mafra (Portugal); Arciconfraternita Vaticana di Sant’Anna de’ Parafrenieri (Italia); Cofradía del Dulce Nombre de Jesus Nazareno de León (España); Priorato Ligure delle Confraternite (Italia); Archiconfrérie de la Sanch de Perpignan (Francia); Confraternita Maria SS. Addolorata di Enna (Italia); Pontificia, Real e Ilustre Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Expiración y Nuestra Madre y Señora del Patrocinio en su Dolor y Gloria de Sevilla (España) Pontificia y Real Archicofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno del Paso y María Santísima de la Esperanza de Málaga (España).

En el caso del Cachorro de Triana y la Esperanza de Málaga, conformarán una comitiva única al estilo de las procesiones andaluzas: es decir, un Cristo y una Virgen. Cada sección estará integrada por 150 parejas de hermanos con cirios, y además, figurarán distintas insignias. La hermandad sevillana aporta la cruz guía, ya que abre el cortejo. La Esperanza, por su parte, llevará el banderín ponfificio, la nueva bandera pontificia y el estandarte de la Virgen, además de toda la sección basilical.

La Virgen de la Esperanza llevará para la procesión a la Banda de Música de la archicofradía, que se desplaza a Roma para procesionar tras el trono de la Virgen. Para esta ocasión tiene previsto sólo interpretar un repertorio de marchas malagueñas. El Cachorro irá acompañado por una banda confeccionada para la ocasión, en la que se han unido a la Banda Municipal de La Puebla y Sociedad Filarmónica de Nuestra Señora de la Oliva, de Salteras

El recorrido de la procesión será el siguiente: Via Claudia, Via Celio Vibenna, Via di S. Gregorio, Piazza di Porta Capena, Viale Aventino, Via del Circo Massimo, Via dell’Ara Massima di Ercole, Via dei Cerchi y, girando nuovamente por Via di S. Gregorio, Via Celio Vibenna, regresará por Via Claudia al punto de partida.

Mapa del recorrido de la Esperanza y el Cachorro por Roma / L. O.

Los laterales de los recorridos se habilitarán para el paso de la Gran Procesión y que pueda ser vista libremente a lo largo de todo el recorrido.

Del mismo modo, habrá una segunda procesión que saldrá desde otro punto y se encontrarán en el Circo Máximo en la que participarán las cofradías que han querido unirse a este Jubileo y que podrán acudir con sus estandartes o guiones corporativos. En este caso no habrá imágenes titulares, sino una representación de las corporaciones que se han incorporado de Italia, Europa y todo el mundo.

Esta segunda procesión se reunirà en Largo Cavalieri di Colombo e iniciará su recorrido a la misma hora que la Gran Procesión, a las 14.00 horas. El recorrido previsto para este segundo cortejo es el siguiente: Viale delle Terme di Caracalla, Viale Aventino, Via del Circo Massimo y Via dell’Ara Massima di Ercole, concluyendo dentro del Circo Máximo, desde donde los cofrades podrán presenciar el paso de la Gran Procesión por esa zona.