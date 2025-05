Capuchinos besa la Gloria con María Auxiliadora en sus calles

En Capuchinos este sábado salía el sol por y para su Auxiliadora. Una luz brillante, abrasadora por momentos, que no impidió que el barrio se echara a la calle en masa para recibir a la Madre de los Salesianos en esta calurosa primavera. Una procesión que servía para despedir el mes de mayo in extremis. Ella, "que lo ha hecho todo", volvía a reunir en su torno a una familia al completo que la tiene como guía y modelo, como refugio cálido y paciente. Como cofre y sagrario. Una Virgen que nunca pierde su temple natural, que escucha y que atiende y que recibe en el recreo. Que no deja de querer a sus hijos aunque sean traviesos y que es 'cum laude' en esa matemática de amores colosales que contienen hasta los gestos más pequeños. Una Madre que es el fuego del templo y que convierte en alegría cualquier pena o desdicha. Una imagen que trasciende y que es universal y que en Málaga tiene casa desde hace más de un siglo y cuarto.

La Virgen del colegio, a la que se enseña a querer desde párvulos, con sinceridad y reposada sencillez. A confiar en Ella que, por su parte, te atrapa, se ofrece, te acoge en sus brazos, se inclina y hasta te sonríe. Y ese gesto es un imán devocional que la convierte en pilar fundamental sobre el que se asienta la devoción malagueña más popular. Y así se crea el arraigo. Los niños de ayer crecieron amando a la Virgen y ellos hoy han sabido transmitir ese cariño a sus hijos. Y sus hijos a sus hijos. Y todos, en Capuchinos, traspasando fronteras. Por el mundo entero, ahí donde está la obra educadora de San Juan Bosco.

Por eso el barrio besa la Gloria con Ella en sus calles. Y sabe que el día de la procesión de María Auxiliadora es de júbilo y de fiesta. Un día grande, marcado en rosa y celeste en el almanaque que, con su bello rostro, preside muchos de los hogares mantienendo así también otra tradición testamentaria año tras año. Por eso se decoran los balcones con mantones y reposteros. Y las guirnaldas de flecos y cadenetas de flores de papel se convierten en dosel. Y los pétalos se acumulan en cajas para ofrecerlos a su paso en lluvias de flores interminables.

Para un capuchinero, el día de la salida de María Auxiliadora su barrio se convierte en el centro de un universo devocional que confluye entre la parroquia y el santuario. Porque ante su imagen, generaciones de familias han encontrado el consuelo y el auxilio que tanto necesitan. Para confirmar esta sensación concéntrica, el Málaga CF ponía el fin a la temporada con un meritorio empate ante su afición a escasos metros en Martiricos en un partido que empezaba a la misma hora que se echaba a andar la comitiva procesional. Y el Unicaja ofrecía el título de la BCL a La Rosaleda.

Salida procesional de María Auxiliadora por Capuchinos en 2025 / Eduardo Nieto

Salida de la procesión

Desde minutos antes iban llegando poco a poco los participantes en la procesión. Y las bandas, haciendo pasacalles: San Lorenzo Mártir, que acompañaría al trono de Don Bosco, y la Paz, tras un trono que en apenas una semana ha superado su rodaje habitual, y que con la imagen entronizada aguardaba en la casa hermandad de Salesianos, desde donde colgaba un gran repostero azul con el escudo de la asociación y varios festones con sus colores se desplegaban hasta la fachada del templo. El arreglo floral se distribuía con gran profusión alrededor del cajillo, con protagonismo destacado de las grandes esquinas, en tonos blancos y rosas. Mientras que la imagen se elevaba gloriosa sobre su peana, con detalles de romero a sus pies, junto a la nube de querubines que la soportan, por la reciente presencia de la Esperanza sobre las mismas andas. El conjunto se completaba con cuatro ángeles mancebos realizados el pasado año por el imaginero sevillano José María Ayala.

Sobre su cabeza, la corona del centenario de la coronación, realizada en 2007 bajo diseño de Eloy Téllez y con ejecución del maestro joyero Manuel Valera, confeccionada en plata sobredorada con incrustaciones en oro, perlas y piedras preciosas.

Angelitos del cortejo de María Auxiliadora. / Eduardo Nieto

El cortejo era tan numeroso, que tardó más de media hora en ponerse en la calle desde el interior del Santuario: representación de hermandades letíficas, Carmen de Pedregalejo, El Palo o El Perchel, con su guión, y cofradías de Pasión, como la de Salesianos y el Dulce Nombre; niños y niñas de Primera Comunión, junto al simpecado de la Virgen, que en la víspera del 24 de mayo recorrió las calles de la feligresía en rosario público; una sección con una veintena de niños del clero, con túnicas blancas y esclavinas celestes; la cohorte de María Auxiliadora, los típicos niños revestidos de angelitos, con alitas de plumas, gasa o espuma blanca; presidencia, antiguos alumnos, dirección del centro educativo, monitores, catequistas, acólitos, sacerdotes... y un nutrido cortejo de cirios que portaban asociados y devotos.

El primero en salir fue el trono de Don Bosco a los sones del Himno Nacional y de la marcha 'Triunfal'. La de San Lorenzo se disponía entre estas andas y la de Santo Domingo Savio, que al contrario de otros años figuraba en segundo lugar de la comitiva.

Salida de Don Bosco del interior del Santuario de María Auxiliadora. / Eduardo Nieto

Momentos del itinerario

Hasta las 19.05 horas no abandonaba el salón de tronos María Auxiliadora a hombros de su portadores, con túnica blanca y cíngulo celeste. La banda de la Paz interpretaba el siempre presente 'Rendido a tus plantas' con el trono aún en su interior. El concejal del distrito, Francisco Cantos, daba los primeros toques de campana. Ya sonaba 'Auxiliadora de Málaga' para completar la primera maniobra y encarar la calle Eduardo Domínguez Ávila en dirección a la iglesia de la Pastora, primera estación del recorrido. Allí, con la presencia de las hermandades de la parroquia, era recibida con el repique de campanillas, a los sones de 'Coronación de la Divina Pastora' y posteriormente, 'Madre Auxiliadora'.

Le seguirían otros muchos momentos de intensidad. Ya que la Virgen es capaz de hacer de lo cotidiano algo extraordinario con su sola presencia. Y así ocurrió ya en El Molinillo, ante la capilla de la Piedad, y, sobre todo, durante el regreso posterior por Segalerva: López Domínguez, Daoiz, Peinado, Hernán Cortés, Vasco de Gama, Rodríguez, Montserrat... Calles, que iban a recibir a la imagen como Ella bien merece, con lanzamiento de aleluyas y petaladas promovidas por vecinos y distintos grupos jóvenes, del Carmen o de la Pastora. O guirnaldas, globos y cañones de confeti. En Daoiz entró con 'El Día del Señor', como emblema de un repertorio trufado de marchas propias y otras de corte alegre, aunque también hubo momentos de mayor intimidad, como en Peinado, con 'Alma de la Trinidad'.

Al paso de la Virgen de multiplicaban las muestras de fervor y quedaban el diluvio devocional en Rojas Clemente, convertida desde hace tres años a esta parte en centro neurálgico y epicentro del fervor popular hacia la Virgen de los Salesianos.