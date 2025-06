Corpus en Málaga, en el camino a recuperar su importancia

En este año 2025 se empiezan a ver cambios significativos en la procesión del Corpus en Málaga. Tras años con un modelo agotado y que estaba provocando la desafección de muchos malagueños, en este 22 de junio se han empezado a apreciar cambios notables que prometen una mejora en el futuro de mantenerse esta dirección. A la festividad del Corpus Christi, perdida la consideración ya de festivo en Málaga, le queda seguir reinventándose para atraer a más malagueños y que se vaya redescubriendo la que es, por significado, la procesión más importante de la diócesis.

Por lo pronto se mantiene con una salida a las 19.30 horas que ayuda a una buena afluencia de público, alejadas ya las horas de más calor. Pero además están las vísperas, que han tenido en la mañana un papel de agitadora de público y presencia en el centro, de anuncio necesario de la festividad. Falta encajar estas vísperas con la hora de la misa en la Catedral, para que no haya una competencia y animar así a una mayor presencia en la eucaristía oficiada por el obispo de Málaga, Jesús Catalá, que escenificó en esta celebración su recuperación total.

Misa oficiada por el obispo de Málaga, Jesús Catalá, en la Catedral por la festividad del Corpus. / Diócesis de Málaga

En su homilía, Jesús Catalá recordó que la Solemnidad del Corpus en 2025 tiene un sentido especial en este Año Jubilar pues «como peregrinos de esperanza, necesitamos comer el alimento de vida eterna» y animó a todos los presentes a ser «adoradores de Cristo sacramentado y solícitos a las necesidades de nuestros hermanos». Además, coincidiendo con esta festividad del Corpus Christi, la Iglesia de Málaga celebra el Día de Caridad, con una colecta especial que se ha destinado a Cáritas Diocesana y con voluntarios de Cáritas informando de la campaña a los asistentes a la misa.

Traslados

Mientras tanto, desde la iglesia de San Lázaro, desde San Julián y desde la iglesia de Fátima partían los traslados de cuatro imágenes que iban a presidir algunos de los diez altares dispuestos en el recorrido para saludar al paso de la Custodia. Entre las 10.45 y las 11.30 horas salieron los cortejos en dirección a sus altares. El de la Virgen del Sol inició su salida bastante solitario, mientras que desde San Julián y Fátima las imágenes de la Virgen del Sagrario, la Virgen de Fátima y la Virgen de las Mercedes si salieron más arropadas y, conforme se acercaron al Centro, se vio mucho más ambiente.

La Virgen del Sagrario, de la hermandad de Verdad y Sagrario (Carranque) sale de San Julián para el traslado al altar de la Agrupación de Cofradías, que presidirá con motivo de la festividad del Corpus en Málaga / Eduardo Nieto

Alrededor de los altares el tránsito de público fue constante desde la mañana y sirvieron de anuncio de la procesión de la tarde, que recibirían un impulso final con el traslado del Señor de la Cena, poco antes del inicio de la procesión del Corpus, acompañado de la Banda de Cornetas y Tambores de la Esperanza.

Procesión

La procesión del Corpus se esperaba con mucho interés. Sigue siendo un cortejo complejo de organizar, con muchas representaciones, pero en esta ocasión la novedad de que salga la Virgen de los Reyes, patrona del Cabildo de la Catedral, sirvió de aliciente y mensaje de cambio. Esta imagen, que llegó acompañada de los Reyes Católicos a Málaga, vuelve así a la procesión del Corpus, como una de las grandes novedades promovidas desde el Cabildo con el apoyo del obispo de Málaga. El cortejo se hizo así más atractivo, menos pesado para un público que ganó en número respecto a otras ocasiones y que tuvieron en los diez altares del recorrido sus principales puntos de atracción.

Altar montado por la Agrupación de Cofradías, presidido por la Virgen del Sagrario (Carranque) , para la procesión del Corpus de Málaga 2025 /

La Agrupación Musical San Lorenzo Mártir se encargó de un pasacalles previo y acompañó a la carroza con el Santísimo desde la calle Sancha de Lara, mientras que la Banda de Música Municipal puso las marchas tras la Virgen de los Reyes, transportada en unas pequeñas andas de traslado de plata. Además, fue la Banda de Cornetas y Tambores del Real Cuerpo de Bomberos abriendo la comitiva y varios coros repartidos en el cortejo.

Hay que reconocer que las cofradías no agrupadas han dado un paso adelante para apoyar el Corpus: Dolores del Puerto de la Torre, Verdad y Sagrario, El Tarajal, El Sol, la tertulia El Monaguillo, Llaga y Buena Fe... Su apuesta por el Corpus, montando altares y decorando el recorrido es de agradecer. Además, se consigue algo muy importante y es que la celebración de esta festividad no se quede sólo cerrada al Centro, sino que en los barrios también se hable de la procesión y atraiga a malagueños de los sitios más alejados. No nos podemos olvidar que la ciudad es cada vez más grande y lo que pase en la calle Larios no tiene por qué ser conocido por el vecino de la Trinidad o de la avenida Lope de Vega.

De las cofradías agrupadas, la Sagrada Cena es la que cuenta con un compromiso más férreo con esta festividad, y este año se ha visto el altar del Descendimiento, el apoyo de Viñeros o a la cofradía del Rocío anunciando en sus redes los actos por la festividad y echando aleluyas al paso de la Custodia por la calle Santa María. Eso sí, la Agrupación de Cofradías sigue montando el altar principal, este año presidido por una imagen no agrupada (Virgen del Sagrario) y la Agrupación de Hermandades de Gloria, dando protagonismo y escaparate a sus advocaciones para difundir estas devociones, como este año con la Virgen de Fátima.

El camino a recuperar el Corpus se ha abierto este año, parece que con visos a seguir en el futuro. Quizás esto anime a participar cada vez más en su montaje o como público. Málaga y la Iglesia se lo merecen. Puede que dentro de no mucho a la Virgen de los Reyes se le sumen los Patronos San Ciriaco y Santa Paula, haya un recorrido más amplio, más público y que la procesión de Jesús Sacramentado adquiera la importancia que requiere.