'Reina y Patrona': una exposición recorre los 150 años de la hermandad de la Virgen de la Victoria

Las Salas Mingorance del Archivo Municipal de Málaga serán la casa que acogerá hasta el 16 de noviembre la exposición 'Regina et Patrona. La imagen icónica de Santa María de la Victoria', una muestra de cerca de 90 piezas dedicada a la Patrona de Málaga y de sus diócesis. La exhibición se enmarca dentro del 150 aniversario de la fundación de la Hermandad de Santa María de la Victoria.

La muestra, comisariada por el catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Málaga (UMA) Juan Antonio Sánchez López, presenta una colección de testimonios artísticos, documentales y antropológicos que construyen un recorrido histórico, iconográfico y patrimonial centrado en la imagen de la Virgen de la Victoria.

La exposición fue presentada en la mañana de este miércoles por la concejala delegada de Cultura y Patrimonio Histórico, Mariana Pineda, junto al hermano mayor de la Real Hermandad de Nuestra Señora de la Victoria, Miguel Orellana y por el catedrático Juan Antonio Sánchez. "Santa María de la Victoria es imagen de culto, pero también es uno de los tesoros artísticos más valiosos de nuestro patrimonio. Así lo podrán confirmar todos los malagueños y visitantes que se acerquen a las Salas Mingorance del Archivo Municipal", ha remarcado la edil.

La concejala delegada de Cultura y Patrimonio Histórico, Mariana Pineda, presentando la exposición / Álex Zea

La exposición

La exposición hace un recorrido por este último siglo y medio de la hermandad, que discurre paralelo a la historia de la propia ciudad, desde sus orígines, y recoge, entre sus 90 piezas, pendones, medallas, joyas, fotografías y documentaciones históricas, entre muchas otras, en vitrinas, para su mejor conservación. Otras, como las 16 obras de arte (como réplicas de la Virgen de la Victoria, atributos, Santos Patronos, entre otros), se encuentran en peanas exentas y en las paredes, para poder apreciarlas a una menor distancia, con más detalle.

Esta exposición se encuentra dividida en dos bloques, entre los que están repartidas siete secciones: 'Eikon/Imago', 'Victoria', 'Regina', 'Patrona', 'Devotio', 'Sodalitas' y 'Solium', cada una con su propio panel explicativo y motivo. Además, según el catedrático de la UMA Juan Antonio Sánchez, la exposición se puede definir con cinco calificativos:

Transdisciplinar: Una muestra en la que concurren piezas y elementos de una procedencia dispar.

Una muestra en la que concurren piezas y elementos de una procedencia dispar. Histórica: La exposición pretende trazar un recorrido a lo largo de las diferentes épocas, partiendo del 19 de agosto de 1487.

La exposición pretende trazar un recorrido a lo largo de las diferentes épocas, partiendo del 19 de agosto de 1487. Monográfica: La muestra cuenta con un epicentro, en este caso, Santa María de la Victoria, en torno a la cual se construye el discurso que pretende transmitir.

La muestra cuenta con un epicentro, en este caso, Santa María de la Victoria, en torno a la cual se construye el discurso que pretende transmitir. Transversal: Las siete secciones de la muestra son interactivas, ya que los matices que introduce cada una invitan a sus visitantes a entrar en contacto con las demás.

Las siete secciones de la muestra son interactivas, ya que los matices que introduce cada una invitan a sus visitantes a entrar en contacto con las demás. Plural: Es una exposición que pueden disfrutar todas las personas, porque, precisamente, la Virgen de la Victoria es la que hace posible la pluralidad.

El Archivo Municipal recoge múltiples testimonios artísticos, documentales y antropológicos. / Álex Zea

El primer bloque, correspondiente a la sala de la izquierda al entrar en el Archivo Municipal, permite hacer un recorrido histórico, iconográfico y patrimonial centrado en la propia imagen de la Patrona de la ciudad. En este bloque destaca la proyección externa que la Orden de los Mínimos da a Santa María de la Victoria a multiplicar su imagen por los conventos de toda España, en paralelo a la difusión devocional promovida por los propios fieles.

Además, incluye un mural y un panel explicativo de la evolución de la propia Virgen y su vestimenta. Se detiene en las diferentes fases que fueron modificando su aspecto primitivo hasta degradarlo sobremanera al revestirla con ropajes postizos, hasta que, en 1943 y con motivo de la Coronación Canónica, se tomó la acertada decisión de devolverle su identidad original con la incorporación de distintos atributos expresamente diseñados para realzar y poner en valor la extraordinaria belleza gótica de la escultura.

Evolución de la Virgen de la Victoria y su vestimenta a lo largo de los siglos. / Nacho Agote

El segundo bloque, ubicado en la sala derecha al entrar en el Archivo Municipal, se centra en la vinculación histórica de la Santa María de la Victoria con el Ayuntamiento de Málaga, su presencia en los distintivos oficiales, su vinculación con las instituciones religiosas de la Diócesis representada por los obispos y el Cabildo Catedral, así como en la propagación popular de su imagen mediante un versátil elenco de testimonios devocionales.

La exposición se acerca, del mismo modo, al bagaje patrimonial que, durante generaciones, ha venido transmitiendo la impronta de la Patrona gracias, entre otros factores, al papel de la Real Hermandad que impulsa su culto y devoción desde 1875 hasta la actualidad.

'Regina et patrona. La imagen icónica de Santa María de la Victoria', en el Archivo Municipal / Álex Zea

La patrona de Málaga

La imagen de Santa María de la Victoria fue declarada Bien de Interés Cultural en 1994, y ha sido testigo excepcional de la vida y la transformación histórica de la ciudad a la que fue entregada como un regalo por los Reyes Católicos, tras su conquista e incorporación a la Corona de Castilla en 1487. Por ello, la exposición, que acoge piezas de múltiples épocas históricas, es "una ocasión extraordinaria para acercarnos a la historia de Santa María de la Victoria, patrona de la diócesis y de la ciudad de Málaga", ha comentado Mariana Pineda.

La Virgen de la Victoria es patrona de Málaga y de la diócises desde hace más de 175 años, pero lleva formando parte de la vida de los malagueños desde hace más de 500 años, como explica el recorrido histórico realizado por el hermano mayor de la Real Hermandad de Nuestra Señora de la Victoria, Miguel Orellana: "La Virgen llegó en 1487, y desde entonces está con los malagueños, nos ayuda. Estuvo a cargo primero de los Mínimos; posteriormente, de la Asociación de Señoras; y en 1875 es la Hermandad de la Victoria la que se encarga del culto y procesión de la Virgen. Por tanto, tenemos que dar gracias a todos los que han hecho que la Virgen haya llegado desde ese momento hasta ahora, cómo la tenemos, las circunstancias que tenemos y de la manera que lo ha hecho".

La Virgen de la Victoria lleva cuidando de los malagueños más de 500 años. / Álex Zea

Ese recorrido histórico engloba los numerosos antecedentes sucedidos a lo largo del siglo XIX para organizar el culto a la Patrona en torno a los colectivos sociales de la época. En esos años, se puso de manifiesto la firme voluntad de los fieles y devotos malagueños de tomar el relevo a la Orden de los Frailes Mínimos en este empeño, tras la Exclaustración de 1835-1836. Los primeros pasos se dieron en 1855, con la creación de la Asociación de Señoras, que tenía la misión de dar culto a Santa María de la Victoria, contribuyendo al exorno de la iglesia, camarín y trono, así como el cuidado del ajuar de la Virgen. Pero no fue hasta los primeros meses de 1875 cuando un grupo de personas relevantes de la sociedad malagueña de la época se reunió para crear una Hermandad que visibilizara, corporativamente hablando, la devoción a la Patrona: la Hermandad de Santa María de la Victoria.