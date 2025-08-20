Obras en la calle Victoria: ¿Por dónde bajará a la Catedral la Patrona de Málaga?

La atención de los cofrades malagueños y devotos de la Virgen de la Victoria volverá a dirigirse este domingo al Santuario, desde donde se inciará el tradicional rosario de la aurora que sirve para que la imagen de la Patrona de Málaga y de sus diócesis baje hasta la Catedral de Málaga donde preside su novena previa a la gloriosa procesión de cada 8 de septiembre. El recorrido de este traslado presenta importantes novedades, ya que las obras de la calle Victoria obligan a un itinerario distinto al habitual para llegar al Primer Templo.

El Ayuntamiento de Málaga mantiene la limitación de la circulación en esta arteria donde lleva a cabo la rehabilitación del colector histórico Carretería, que data del siglo XVIII y que recoge las aguas residuales del Centro Histórico. Desde el pasado 25 de junio hasta, en principio, el 31 de agosto, está cortado el tránsito de vehículos en ambos sentidos, salvo a los que se dirijan a los garajes privados. Por este motivo, la procesión, tras salir del templo, compeltará el siguiente recorrido: Compás de la Victoria, plaza de la Victoria, Lagunillas, Cobertizo del Conde, Huerto del Conde, la Merced, Plaza de la Merced, Granada, San Agustín, Patio de los Naranjos, Catedral.

Este traslado supone siempre un anticipo a lo que está por llegar, este año enmarcado en las celebraciones del Año Jubilar que viene desarrollando la hermandad con motivo de su 150 aniversario. Coincidiendo con el final de la Feria de Málaga, este domingo 24 de agosto, a las 8.00 horas, la Victoria iniciará su camino hasta el Primer Templo, como siempre, rodeada de sus fieles e incondicionales, que también la arroparon en su peregrinación por siete templos distintos de la capital a comienzos de este año.

La dirección del rezo del rosario será llevada por el vicario parroquial de Santa María de la Victoria, el salesiano Pedro Ruz Delgado, así como por el arcipreste de San Patricio y párroco de María Madre de Dios, Antonio Eloy Madueño Porras.

Momentos destacados tendrá lugar con el recibimiento a la imagen en la calle Granada, en la taberna El Pimpi, decorada con mantones y reposteros, y donde desplegarán juncias y romero en el suelo. Allí, también cantará el tenor Luis María Pacetti. Por su parte, la llegada a la Catedral se producirá en un ambiente de especial solemnidad, con la interpretación de distintas obras sacras en el órgano catedralicio.

Novena con nueve predicadores

La novena este año, con motivo del 150 aniversario de la hermandad, contará con diversos predicadores. "Una presencia plural y enriquecedora que refleja la universalidad de la devoción a nuestra Patrona", según la corporación letífica.

Sábado, 30 de agosto: predica Gonzalo Martín . Delegado episcopal de Catequesis.

predica . Delegado episcopal de Catequesis. Domingo, 31 de agosto: predica Antonio Collado Rodríguez . Delegado episcopal de Cáritas diocesana y canónigo de la SICB.

. Delegado episcopal de Cáritas diocesana y canónigo de la SICB. Lunes, 1 de septiembre: predica Rafael Vázquez Jiménez. Delegado episcopal de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso.

Delegado episcopal de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso. Martes, 2 de septiembre: predica Antonio Eloy Madueño Porras . Director del Departamento Diocesano para la Causa de los Santos.

. Director del Departamento Diocesano para la Causa de los Santos. Miércoles, 3 de septiembre: predica Salvador Guerrero Cuevas. Delegado episcopal de Hermandades y Cofradías.

Delegado episcopal de Hermandades y Cofradías. Jueves, 4 de septiembre: predica Juan Manuel Ortiz Palomo . Rector del Seminario Mayor y vicario para la acción caritativa y social.

. Rector del Seminario Mayor y vicario para la acción caritativa y social. Viernes, 5 de septiembre: predica P. Taras Yeher . Postulador general de la Orden de los Mínimos.

. Postulador general de la Orden de los Mínimos. Sábado, 6 de septiembre: predica Adolfo González Montes . Obispo emérito de Almería.

. Obispo emérito de Almería. Domingo, 7 de septiembre: predica Jesús E. Catalá Ibáñez . Obispo administrador apostólico de Málaga. Misa de acción de gracias, que supondrá su despedida de la diócesis que ha gobenerado durante los últimos 17 años antes de la toma de posesión del nuevo obispo José Antonio Satué el 13 de septiembre.

. Obispo administrador apostólico de Málaga. Misa de acción de gracias, que supondrá su despedida de la diócesis que ha gobenerado durante los últimos 17 años antes de la toma de posesión del nuevo obispo el 13 de septiembre. Lunes, 8 de septiembre: predica José María Gil Tamayo. Arzobispo de Granada.

Cada día de misas actuará también un coro distinto: Coral Promúsica, el Coro de la Catedral de Málaga, el Coro de la Basílica de la Victoria, el de la Parroquia de la Amargura, el Coro de María Santísima de la Paz, la Coral Magnum Mysterium y el Coro Diocesano.

Cartel anunciador de la salida

Este jueves 21 de agosto a las 12.00 horas, en el Archivo Municipal (Alameda Principal), donde hasta el próximo 16 de noviembre se puede visitar la exposición 'Regina et Patrona. La imagen icónica de Santa María de la Victoria' tendrá lugar la presentación del cartel anunciador de la Solemnidad de Santa María de la Victoria 2025, una obra orignal de la artista malagueña Estefanía Recio García, hermanda de la hermandad, que será presentada por Francisco Vallejo Morales.