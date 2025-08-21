La Virgen de la Victoria en su nuevo trono: el cartel de Estefanía Recio anticipa la procesión del 8 de septiembre

Santa María de la Victoria ya aparece entronizada. Lo hace sobre la peana restaurada y adaptada a su nueva función procesional y que estrenará en la gloriosa procesión del próximo 8 de septiembre, con motivo de la Solemnidad de la Natividad de la Virgen. La Patrona de Málaga se alza en majestad bajo el medio punto de la puerta de su Santuario, como ya de recogida, como regresando al lugar del que partirá este próximo domingo de camino a la Catedral, cuando deja a su barrio en una especie de orfandad dichosa, puesto que se trata de una devoción compartida con toda la ciudad. Así se ha imaginado Estefanía Recío a la imagen, anticipando una estampa que revolucionará la puesta en escena procesional de la Victoria aunque, en realidad, lo que hará es profundizar en su origen y raíz.

La hermandad ha celebrado este jueves, en plena Feria de Málaga, el acto de presentación del cartel anunciador de la Victoria 2025. Lo ha hecho en el Archivo Municipal, en la Alameda, donde hasta el próximo 16 de noviembre se puede visitar la exposición 'Regina et Patrona'. La imagen icónica de Santa María de la Victoria', con motivo del 150 aniversario de la fundación de la institución letífica, en vez de en la Sala de Banderas del Ayuntamiento. El encargado de introducir la obra de Estefanía Recio ha sido Francisco Vallejo Morales, quien ha tenido un emocionado recuerdo a la figura de Fernando Prini, autor del cartel del pasado año 2024, insigne proyectista cofrade, recientemente fallecido.

En su alocución, Vallejo ha destacado cómo la Victoria "es la historia misma de Málaga". "El rostro que ha devuelto la mirada a generaciones de malagueños, anónimos e ilustres, devotos y agnósticos, vecinos y visitantes". A la hora de referise a la autora del cartel, ha señalado que Recio no solo se ha criado en el Santuario de la Victoria, a los pies de la patrona, sino que allí mismo, en su barrio natal, ha desarrollado su arte. "Cuántas conversaciones íntimas y profundas, Estefanía, se han tejido bajo las bóvedas de la Basílica", ha dicho.

Estefanía Recio explica su obra al auditorio. / Eduardo Nieto

El presentador calificó el cartel como "un verdadero canto a la devoción malagueña y a la memoria viva de un pueblo que se reconoce en su Patrona". "Cada línea, cada trazo, cada elemento que la compone, parece hablarnos del paso de los siglos y de la fidelidad inquebrantable de una ciudad que nunca ha dejado de mirar a la Virgen con amor confiado. La Virgen, en su trono majestuoso, se alza con la serena dignidad de la Reina y Patrona de Málaga. Su porte es el de quien sostiene sobre sí la fe de generaciones enteras y, al mismo tiempo, transmite la ternura de una Madre que acoge sin distinción a cada uno de sus hijos", explicó.

La Virgen, en su trono, centran la composición. En la parte superior, unas ramas de flor de azahar se entrelazan suavemente, "símbolo de pureza y de la vida que florece bajo la protección de la Virgen". Por su parte, la zona inferior de la composición figura en mayúsculas la advocación 'Victoria', "como una proclamación de fe, con el calado de las letanías que se adhieren al alma y la mecen entre plegarias interminables", según el presentador, quien se detuvo en el detalle de que en el fondo de la 'V' se reproduce el mosaico de la Basílica.

Al acto de presentación, junto al hermano mayor de la Victoria, Miguel Orellana, han asistido e intervenido, igualmente, los concejales Mariana Pineda y Francisco Cantos.

Pintora y presentador reciben un recuerdo de la hermandad. / Eduardo Nieto

Estreno del trono

La Virgen de la Victoria recuperará este año la impronta procesional que aún recuerdan los malagueños más veteranos tras restaurar un antiguo baldaquino en madera tallada y dorada realizado en el siglo XVIII como trono, que sustituirá al que utilizaba hasta ahora, en orfebrería, de los talleres de José Brihuega en los últimos años 80. Se trata de un templete que ya usaba la hermandad en los años 50 y 60 como andas sobre ruedas, al que al final también se le incorporaron varales, y que hasta 2019 cumplía una función exclusivamente cultual, ya que se usaba en el altar de la novena en la Catedral.

El proyecto ha sido dirigido por el catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Málaga, Juan Antonio Sánchez López, y el historiador del Arte Enrique Salvo Rabasco, que regenta el estudio de restauración Aetos Restaura, y que ha sido el encargado de recuperar esta obra.

Este baldaquino llegó a Málaga en 1945, a instancias del entonces obispo de la diócesis, Balbino Santos Olivera. Procedía de la iglesia del extinto Convento de Santo Domingo de Archidona, cerrada al culto. Se trata de un templete dorado y policromado realizado hacia 1763, que presidía el retablo de la Virgen del Rosario.

Bajada de la Virgen previa a la novena

Este domingo, a las 8.00 horas, tendrá lugar la bajada de la Patrona de Málaga en rosario de la aurora desde su sede canónica hasta la Catedral, donde el 30 de agosto dará comienzo la novena en su honor. Con motivo de las obras de la calle Victoria, que mantienen el tráfico cortado, se modifica el itinerario habitual. Por ello, el recorrido de la comitiva será el siguiente: Compás de la Victoria, plaza de la Victoria, Lagunillas, Cobertizo del Conde, Huerto del Conde, la Merced, Plaza de la Merced, Granada, San Agustín, Patio de los Naranjos, Catedral. Destaca, por tanto, el paso de la Virgen por Lagunillas.