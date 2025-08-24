La Victoria anticipa las rutinas de Málaga con su bajada a la Catedral

En un mundo cofrade que parece empeñado en vivir permanentemente en vísperas, que pone la cuenta atrás absolutamente para todo, olvidándose casi de vivir el presente, ese 'carpe diem' que acuñara Horacio, que da por finalizado ya el verano cuando hay quien ni siquiera ha tenido oportunidad de irse aún de vacaciones, la Virgen de la Victoria, con su bajada a la Catedral en rosario de la aurora, sí que anticipa las rutinas de toda una ciudad. Con las calles aún dormidas, en silencio, y con escaso público todavía en la salida, la Patrona de Málaga salió de su Santuario en dirección al Primer Templo, donde el próximo sábado dará comienzo la novena en su honor para dar por finalizado el Año Jubilar con motivo del 150 aniversario de la hermandad y que sus devotos han vivido con especial intensidad.

Con el sobresalto de un apuñalamiento entre dos personas registrado en la cercana Alameda de Capuchinos, comentado por muchos de los devotos de la Victoria que madrugaron para no perderse este traslado que ofrece una visión aún más cercana de la Majestad de la Victoria, la discreta comitiva iba ganando metros por el Compás abajo hasta el Jardín de los Monos. Poco a poco se iban sumando fieles que rodeaban las andas donde era portada la venerada imagen que llegó a Málaga con la toma de la ciudad en 1487. De hecho, la talla del siglo XV y se encontraba en el oratorio del campamento del rey Fernando el Católico durante el asedio, recibiendo apoyo del emperador Maximiliano I, quien la entregó y le dijo a través de San Francisco de Paula que la ciudad caería en tres días.

Bajada a la Catedral en rosario de la aurora de la Victoria / Eduardo

La hermandad de la Patrona hizo este domingo bueno el refrán de que "no hay mal que por bien no venga" y por mor de las obras de la calle Victoria, que mantiene cortado el tráfico desde junio mientras dura la rehabilitación del antiguo colector Carretería, pudo explorar un nuevo itinerario por Lagunillas y Cobertizo del Conde que permitió un traslado aún más próximo. Más auténtico si cabe. Porque junto a Ella bajan sus incondicionales mientras la ciudad aún se despereza y hay quien a esa hora regresa a casa tras apurar las últimas horas de la Feria.

Al ritmo del rezo de los misterios del Santo Rosario, dirigido por el vicario parroquial de Santa María de la Victoria, el salesiano Pedro Ruz Delgado, así como por el arcipreste de San Patricio y párroco de María Madre de Dios, Antonio Eloy Madueño Porras (también asistía el párroco de la Divina Pastora y El Buen Pastor, Rafael Pérez Pallarés), con un marcado carácter parroquial, bajaba la procesión que abría la cruz parroquial de taracea y crucificado de marfil con vistosa manga bordada, escoltada por ciriales, y en la que también figuraba el estandarte de la Virgen, así como varias parejas de acólitos turiferarios. Sin prisa, pero sin pausa.

La Patrona de Málaga baja por el Compás de la Victoria. / Eduardo Nieto / LMA

Las andas eran portadas por hombres y mujeres que vestían camisa blanca y pantalón oscuro. Con un sencillo arreglo de flores variadas en tonalidades rosas, malvas y blancas, con predominio de rosas de distintas especies e iluminada por cuatro fanales en las esquinas de las andas de traslado, en dos niveles distintos, esta vez sin la media luna a sus pies, la imagen, con un ramillete de flores en su mano en lugar de su característico pajarito, recibía muestras de cariño sincero por unas calles poco habituales en su discurrir: Lagunillas, Cobertizo del Conde, Huerto del Conde... hasta llegar a la plaza de la Merced, junto a la Casa Natal de Picasso y ante lo que fue histórica parroquia donde el 21 de enero de 1921 se fundara la Agrupación de Cofradías, en la que la hermandad de la Victoria jugó también un papel destacado. A esa hora, los operarios se afanaban por desmontar los últimos vestigios de la fiesta que durante siete días ha ocupado este emblemático espacio del Centro, en este caso, la Feria Mágica de los más pequeños.

La presidencia de la hermandad, con el guion corporativo, se situaba detrás del trono. Ya el público era mucho más abundante cuando el cortejo se adentró en Granada. Si en Lagunillas, ante la sede de la Agrupación de Hermandades de Gloria, la imagen fue recibida corporativamente, también en la iglesia de Santiago una representación del grupo parroquial de Medinaceli salió al paso de la Patrona con su bandera. Repicaban las campanas de lo que en su día fue alminar y ahora es torre mudéjar del templo, mientras muchos de quienes acompañaban a la imagen se apostaron en las inmediaciones de la Bodega El Pimpi, desde donde llegaban intensos aromas a hierbabuena. Desde el edificio, engalanado con mantones, se lanzaron pétalos para recibir a la Virgen y el tenor Luis María Pacetti entonó el 'Ave María', aria de Giulio Caccini.

El traslado de la Victoria ofrece una visión más cercana de la Patrona. / Eduardo Nieto / LMA

Novena a partir del 30 de agosto

En torno a las 9.50 horas, tras su paso por San Agustín, llegaba la Patrona al Patio de los Naranjos. En breve, a las 10.00 horas, iba a dar comienzo una eucaristía en la Catedral. La Patrona ya aguarda en el Primer Templo al inicio de su novena. Desde el 30 de agosto al 7 de septiembre tendrán lugar los cultos que servirán para clausurar el Año Jubilar que la corporación viene celebrando por su 150 aniversario. Por este motivo, contará con diversos predicadores. "Una presencia plural y enriquecedora que refleja la universalidad de la devoción a nuestra Patrona". El 7 de septiembre predicará Jesús E. Catalá Ibáñez, obispo administrador apostólico de Málaga, una misa de acción de gracias que supondrá su despedida de la diócesis que ha gobernado durante los últimos 17 años antes de la toma de posesión del nuevo obispo José Antonio Satué el 13 de septiembre. Y la Misa Estacional del 8 de septiembre, Solemnidad de la Natividad de la Virgen y festividad de Santa María de la Victoria, oficiará el arzobispo de Granada José María Gil Tamayo.

Ese mismo día, por la tarde, la imagen regresará a su Basílica en su procesión de alabanza con el importante estreno de un nuevo trono procesional, una vez que la hermandad ha ejecutado la rehabilitación de un antiguo baldaquino barroco y lo ha adaptado para que recupere su primitiva función procesional.