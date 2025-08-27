El Cautivo y la Soledad de Mena, representantes de la música procesional de Málaga en el vía crucis magno de Córdoba

En un verano de significativa convulsión musical cofrade, con una veintena de cambios de acompañamientos de cara a la próxima Semana Santa de Málaga, que se han precipitado a modo de cascada, en algunos casos, uno detrás de otro, y propiciado también por la renovación de muchas juntas de gobierno tras la celebración de sus cabildos de elecciones, las bandas de la ciudad continúan, con su trabajo y nivel interpretativo, alcanzando objetivos que hasta hace bien poco eran inimaginables. Si la Esperanza estuvo durante varios años acompañando a la hermandad de los Caballos el Jueves Santo de Sevilla, el próximo Miércoles Santo La Paz se estrenará tras el palio de la Virgen del Buen Fin de la Lanzada. Y si el pasado mes de octubre cinco bandas de la provincia fueron contratadas para participar en la Magna de Jerez, la de cornetas y tambores del Cautivo acompañará el próximo 11 de octubre a la venerada imagen del Rescatado en el Vía Crucis Magno que se va a celebrar en Córdoba. Y la banda de la Soledad de Mena hará lo propio con el Cristo de la Columna de Priego.

La Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba se encuentra ultimando los preparativos para este acto diocesano, que reunirá a hermandades de toda la provincia cordobesa el próximo 11 de octubre, en una cita histórica para la ciudad. La jornada contará con un amplio despliegue musical, el mayor de su historia, según la Agrupación de Cofradías. La cita contará con la presencia de formaciones de gran prestigio que pondrán sus sones al paso de las imágenes.

La del Cautivo y la de la Soledad de Mena estarán presentes en Córdoba junto a otras formaciones como la agrupación de la Pasión de Linares, la de la Redención de Sevilla, la de la Magdalena de Arahal o las bandas de cornetas y tambores de las Tres Caídas de Triana, la del Sol de Sevilla o la del Nazareno de Huelva.

Jesús Nazareno Rescatado el Domingo de Ramos de Córdoba. / Chencho Martinez

El director de la banda del Cautivo, Raúl Arribas, confirma que la formación musical regresa a Córdoba "donde siempre hemos recibido mucho cariño y para nosotros también es una tierra muy querida". La del Cautivo ha sido la banda que ha acompañado cada Martes Santo al Señor de la Sangre de la hermandad del Císter durante los últimos años. "Coincidiendo con la noticia de nuestra desvinculación con esta cofradía, el Rescate se puso en contacto con nosotros para salir en este vía crucis. Esta hermandad ya se había interesado por contratarnos para su estación de penitencia del Domingo de Ramos y ahora estamos muy agradecidos", asegura. "Vamos con muchas ganas de poder acompañar al Señor de Córdoba, con todo lo que ello representa", sostiene.

Los responsables de la banda aún están pendientes de viajar a Córdoba y firmar el contrato, así como de seleccionar el repertorio musical, "que entiendo que será clásico".

El Cautivo también acompañará a esta imagen en su camino de regreso desde la Mezquita-Catedral el 18 de octubre.

Por su parte, la banda de música de la Soledad de Mena acompañará al Cristo atado a la Columna de la localidad de Priego, que también participa en este vía crucis magno. Esta hermandad fue ña primera cofradía que se fundó en Priego, pasada la época medieval, en el año 1550. La imagen de Jesús en la Columna está atribuida al escultor granadino Alonso de Mena y es una obra de alrededor de 1640.

Atado a la Columna de Priego de Córdoba, que irá acompañado por la Soledad de Mena. / RCC

Para la organización de esta magna procesión, la Agrupación de Córdoba ha previsto dos accesos a la Carrera Oficial: Doctor Fleming y Santa Teresa Jornet, a través de los cuales harán su entrada los distintos cortejos.

Acceso por Doctor Fleming

Así, según ha informado la Agrupación en us página web, en el acceso por Doctor Fleming, el Santísimo Cristo de las Aguas de Palma del Río será acompañado por la Capilla Musical Santísimo Cristo de las Aguas de La Campana (Sevilla). La Sagrada Cena de Córdoba marchará con su Agrupación Musical Sagrada Cena, mientras que la Oración en el Huerto de Cabra contará con la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús de la Redención de Sevilla. La Columna de Priego estará acompañada por la Banda de Música Nuestra Señora de la Soledad-Mena de Málaga, y el Nazareno de los Afligidos de Puente Genil por la Agrupación Musical de la misma localidad.

El Nazareno de la Pasión de Córdoba procesionará con la Agrupación Musical Santo Tomás de Villanueva de Ciudad Real, y Nuestra Señora de las Angustias de Montoro con la Banda de Música Santa Cecilia de la localidad. María Santísima de la Esperanza del Valle llevará los sones de la Banda de Música Tubamirum de Cañete de las Torres, mientras que la Paz y Esperanza de Córdoba estará acompañada por la Banda Municipal de Arahal (Sevilla).

La Oración en el Huerto de Córdoba irá con la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús de Pasión de Linares, el Señor del Perdón de Córdoba con la Banda de Cornetas y Tambores Caído-Fuensanta, y el Nazareno de la Redención de Córdoba con su Agrupación Musical. La Columna de Lucena procesionará con la Banda de Cornetas y Tambores Tres Caídas de Triana, y la hermandad de la Coronación de Fernán Núñez con la Banda de Cornetas y Tambores Jesús Nazareno de Huelva.

El Caído de Aguilar llevará la Agrupación Musical Nuestra Señora de las Angustias de Alcalá la Real, mientras que el Cristo de la Expiración de La Rambla contará con la Agrupación Musical de la localidad. El Cristo de la Oración y Caridad marchará con la Agrupación Musical Santa Cruz de Huelva, Nuestra Señora de los Dolores de Córdoba con la Banda Sinfónica de Dos Torres, y el Resucitado de Córdoba con la Agrupación Musical Santa María Magdalena de Arahal.

Acceso por Santa Teresa Jornet

En Santa Teresa Jornet, el Cristo de la Caridad de Pozoblanco, Nuestra Señora de las Angustias de Córdoba, el Cristo de las Penas y el Santo Sepulcro de El Carpio mantienen pendiente la confirmación de sus formaciones musicales.

Sí están cerrados otros acompañamientos: el Calvario de Córdoba irá con la Banda de Cornetas y Tambores Jesús Nazareno de Arahal, mientras que el Nazareno Rescatado contará con la Banda de Cornetas y Tambores Jesús Cautivo de Málaga. La Coronación de Espinas de Córdoba será acompañada por su propia banda, y el Cristo de Zacatecas por la Banda de la Brigada Guzmán el Bueno X de Cerro Muriano.

La Virgen de la O de Córdoba tendrá el acompañamiento de la Banda Municipal de Lora del Río (Sevilla), mientras que la Esperanza de Córdoba irá con la Banda de Música María Santísima de la Esperanza de la ciudad. El Prendimiento procesionará con la Agrupación Musical Cristo de Gracia, y la Sentencia de Córdoba con la Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora del Sol de Sevilla.

El Nazareno de Córdoba será acompañado por la Capilla Musical Ars Sacra de Sevilla, el Buen Suceso por la Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora de la Salud de Córdoba, y el Cristo del Remedio de Ánimas contará con el Coro de Hermanos y Hermanas de su hermandad.