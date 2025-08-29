Nueve predicadores para nueve misas: así será la novena de la Victoria

La Victoria comienza este sábado la tradicional novena en honor de la Patrona de Málaga, que desde el pasado domingo se encuentra en la Catedral tras su bajada en rosario de la aurora desde su Santuario. Estos cultos previos a la triunfal procesión de alabanza de cada 8 de septiembre, se revisten este año de una especial solemnidad ya que, con motivo del 150 aniversario de la fundación de la hermandad, que culminará así el Año Jubilar que ha venido celebrando, contará con diversos predicadores. Nueve en total, uno por cada día de misas. "Una presencia plural y enriquecedora que refleja la universalidad de la devoción a nuestra Patrona", según la propia corporación letífica.

Entre los sacerdotes encargados de presidir las eucaristías hay tres obispos. De hecho, durante la novena se celebrará la misa de acción de gracias por el Pontificado de Jesús Catalá en la diócesis de Málaga, que se despedirá así de la diócesis ha venido gobernando desde 2008. Será el 7 de septiembre, víspera de la festividad de la Patrona, pocos días antes de que José Antonio Satué tome posesión de su cargo, también durante una eucaristía en la Catedral el 13 de septiembre.

Entre el 30 de agosto y el 7 de septiembre, el orden de los cultos incluirá el rezo del Santo Rosario y las Preces de la novena, cada día a las 19.30 horas, para comenzar la eucaristía a las 20.00 horas, con canto final a la Virgen, que como es habitual, se situará en el altar mayor de la SICB sobre un altar efímero con predominio de cera y flores.

Los predicadores

Las homilías corresponderán a los siguientes sacerdotes:

Sábado, 30 de agosto: predica Gonzalo Martín . Delegado episcopal de Catequesis.

predica . Delegado episcopal de Catequesis. Domingo, 31 de agosto: predica Antonio Collado Rodríguez . Delegado episcopal de Cáritas diocesana y canónigo de la SICB.

. Delegado episcopal de Cáritas diocesana y canónigo de la SICB. Lunes, 1 de septiembre: predica Rafael Vázquez Jiménez. Delegado episcopal de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso.

Delegado episcopal de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso. Martes, 2 de septiembre: predica Antonio Eloy Madueño Porras . Director del Departamento Diocesano para la Causa de los Santos.

. Director del Departamento Diocesano para la Causa de los Santos. Miércoles, 3 de septiembre: predica Salvador Guerrero Cuevas. Delegado episcopal de Hermandades y Cofradías.

Delegado episcopal de Hermandades y Cofradías. Jueves, 4 de septiembre: predica Juan Manuel Ortiz Palomo . Rector del Seminario Mayor y vicario para la acción caritativa y social.

. Rector del Seminario Mayor y vicario para la acción caritativa y social. Viernes, 5 de septiembre: predica P. Taras Yeher . Postulador general de la Orden de los Mínimos.

. Postulador general de la Orden de los Mínimos. Sábado, 6 de septiembre: predica Adolfo González Montes . Obispo emérito de Almería.

. Obispo emérito de Almería. Domingo, 7 de septiembre: predica Jesús E. Catalá Ibáñez. Obispo administrador apostólico de Málaga. Misa de acción de gracias antes de la toma de posesión del nuevo obispo José Antonio Satué el 13 de septiembre.

El lunes, 8 de septiembre, se celebrará solemene Misa Estacional a partir de las 11.30 horas, que estará presidida por José María Gil Tamayo, arzobispo de Granada. La parte musical corresponderá a la Coral Santa María de la Victoria acompañada por el órgano de la Catedral.

Itinerario de la procesión del día 8 de septiembre

Ya por la tarde, a las 19.30 horas, tendrá lugar la salida procesional de la Virgen con el importante estreno de un nuevo trono procesional, una vez que la hermandad ha ejecutado la rehabilitación de un antiguo baldaquino barroco y lo ha adaptado para que recupere su primitiva función procesional. La obra responde al diseño del profesor Juan Antonio Sánchez López y de Enrique Salvo Rabasco, en cuyo estudio Aetos Restaura se ha llevado a cabo la restauración de este tabernáculo del siglo XVIII procedente de Archidona y que ya se utilizó en la década de los años 50 como trono con ruedas. El trono se remata con los arbotantes del antiguo trono de la Sentencia.

Salida de la Virgen de la Victoria a ruedas, sobre el baldaquino que recuperará su función procesional. / Hermandad de la Victoria

El itinerario será el siguiente, habitual en los últimos años: Patio de los Naranjos, Santa María, Molina Lario, plaza del Obispo, Strachan, Torre de Sandoval, Bolsa, Marqués de Larios, plaza de la Constitución, Granada, plaza de Spinola, Calderería, plaza de Uncibay, Casapalma, Cárcer, Madre de Dios, plaza de la Merced, Victoria, Jardín de los Monos, Compás de la Victoria, plaza del Santuario y basílica de la Victoria. De este modo, la comitiva podrá discurrir por la calle Victoria, toda vez que ya habrán terminado las obras del histórico colector Carretería que desde el pasado mes de junio mantiene cortada al tráfico esta vía, que recuperará la circulación la próxima semana, según ha anunciado el Ayuntamiento, y que impidió que la Virgen la recorriera este domingo en su bajada al Primer Templo.

Exposición en el archivo municipal

De forma paralela, las Salas Mingorance del Archivo Municipal de Málaga, en la Alameda Principal, sigue acogiendo hasta el 16 de noviembre la exposición 'Regina et Patrona. La imagen icónica de Santa María de la Victoria', una muestra de cerca de 90 piezas dedicada a la Patrona de Málaga y de sus diócesis. La exhibición se enmarca dentro del 150 aniversario de la fundación de la hermandad. La muestra, comisariada por el catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Málaga (UMA) Juan Antonio Sánchez López, presenta una colección de testimonios artísticos, documentales y antropológicos que construyen un recorrido histórico, iconográfico y patrimonial centrado en la imagen de la Virgen de la Victoria.