Manuel Mendoza ejecutará la túnica por el L Aniversario del Nazareno de los Pasos en el Monte Calvario

El taller de Manuel Mendoza será el encargado de ejecutar la nueva túnica del Nazareno de los Pasos en el Monte Calvario, de la cofradía del Rocío, y que lucirá a partir de 2027 con motivo de la celebración del L Aniversario de la imagen.

La iglesia de San Lázaro ha acogido esta tarde la firma del contrato entre la cofradía y el bordador malagueño, en un sencillo acto que pone en marcha la ejecución de esta pieza y de la que se dará la primera puntada en las próximas semanas.

Esta túnica es diseño de Curro Claros y se realizará sobre terciopelo morado con bordado en oro, que sigue un estilo inspirado en el barroco tardío andaluz, con una marcada tendencia regionalista al hilo de la larga tradición del bordado procesionista de la Semana Santa. Oro y morado que no son dos elecciones al azar, ya que mandan un mensaje evangélico de realeza y pasión de Jesús sólo con el primer impacto visual.

Benefactores, la pieza clave

La cofradía del Rocío ha querido dar entrada a devotos del Nazareno de los Pasos en el Monte Calvario y hermanos de la cofradía del Rocío para que formen parte de este proyecto, mediante pequeñas donaciones que financien la ejecución de esta pieza.

La idea es conseguir que la túnica se convierta en un esfuerzo común de los malagueños para colaborar en el L Aniversario del Señor de los Pasos. Además, los nombres de los donantes serán bordados en el borde de la túnica y quedarán como recuerdo de su devoción y colaboración. De esta forma, los interesados en ser benefactores podrán hacer donaciones equivalentes a 32 céntimos de euros diarios durante 20 meses.

Para ello sólo tendrán que entrar en esta dirección https://cofradiadelrocio.com/benefactor-tunica-del-senor/ y seguir las instrucciones para hacer la donación.

Detalle de la parte frontal de la túnica para el Señor de los Pasos. / Curro Claros

¿Cómo es la túnica?

El bordado cuenta con una profusa decoración con motivos vegetales, desarrollado mediante un rico repertorio de roleos, hojarascas, flores y tallos entrelazados. La parte central delantera de la túnica se estructura con simetría axial, destacando una composición que remite a formas orgánicas y estilizadas, lo que confiere al conjunto un movimiento armónico. Las mangas, también se presentan ricamente bordadas, y en ellas se repite el esquema decorativo con variaciones adaptadas a su formato, manteniendo unidad estética con el resto de la prenda.

La exuberancia ornamental, el dinamismo de las formas y la sensación de volumen del bordado, aportarán a la pieza una riqueza visual que realzará aún más si cabe, el carácter penitencial y glorioso de la imagen del Nazareno.

Esta túnica no solo conmemora una efeméride importante para la Hermandad, sino que pretende enriquecer su patrimonio con una prenda de gran valor artístico y devocional, digna del Nazareno que representa el caminar hacia el Calvario.

Estilo malagueño

Un elemento que mantiene la pieza es la cola que remata la túnica en la parte trasera. Esta caída es habitual en las túnicas del Nazareno de los Pasos y se mantiene en esta túnica por el L Aniversario de la imagen. Este elemento es tradicional en el ajuar cristífero del estilo malagueño, aportando distinción e impacto visual en el movimiento de la imagen sobre el trono.

Toda la superficie de la túnica está cubierta por una densa ornamentación de inspiración barroca, compuesta igualmente por roleos vegetales, acantos y florones entrelazados que confieren ritmo y profundidad al conjunto.

Elemento central: Las Tres Cruces del Calvario

En la base de la cola, justo en el centro visual de la composición, emerge un símbolo clave de la pieza y de la propia advocación del Nazareno: las Tres Cruces del Calvario. Curro Claros ha sabido insertar elegantemente este elemento en el diseño de la túnica, ofreciéndole un lugar muy visual y significativo. Esta representación no es meramente decorativa, sino que alude de forma directa a la advocación de la imagen del Señor así como a la historia y heráldica de la hermandad, donde se repite sucesivamente este elemento, en una clara evocación al Gólgota.

Parte trasera de la túnica, con el detalle de las tres cruces del Calvario. / Curro Claros

Estas cruces, las cuales también forman parte del logotipo representativo y creado para la celebración del L Aniversario del Señor de los Pasos, están envueltas por un marco vegetal que parece brotar del mismo dolor de la Pasión, integrando lo natural con lo sagrado. En este diseño, el Calvario no es solo un lugar geográfico, sino espiritual, que se convierte en el eje central del mensaje catequético que porta esta túnica.

De esta forma, Claros convierte la parte trasera de la túnica no solo en un elemento que aporta un equilibrio ornamental, sino que eleva su significado devocional y simbólico, consiguiendo una pieza que va mucho más allá de la parte estética, para convertirse en parte del mensaje del Señor de los Pasos en el Monte Calvario.

Vinculación con el Viacrucis Oficial de la Ciudad de Málaga

Estas cruces en la parte central del diseño cobran especial relevancia al considerar que Nuestro Padre Jesús Nazareno de los Pasos protagoniza el Viacrucis oficial de la ciudad de Málaga, recorriendo cada año las catorce estaciones de la Vía Dolorosa desde la capilla de San Lázaro, sede canónica de la hermandad, hasta el Monte Calvario. De esta forma, la túnica es además una catequesis visual en hilo de oro, uniendo la liturgia de la Pasión con la tradición.