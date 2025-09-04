Procesión extraordinaria de la Virgen de la Piedad de Vélez este sábado: horario, itinerario y estrenos

La cofradía veleña de Jesús 'El Rico' y María Santísima de la Piedad, conocida como 'La novia de Vélez', ultima los preparativos para la celebración de la salida extraordinaria de la Virgen este sábado, 6 de septiembre, con motivo del 75 aniversario de la fundación de la hermandad. Para esta procesión, el trono de la Virgen de la Piedad irá acompañado musicalmente por la Sociedad Filarmónica de Nuestra Señora del Carmen de Salteras (Sevilla). Además, durante su recorrido tendrá lugar más de 14 actos y ofrendas diferentes a lo largo de las calles de Vélez-Málaga.

La procesión extraordinaria culmina un año de celebraciones que han marcado el calendario cofrade de Vélez Málaga. Este último gran evento comenzará a las 17.00 horas con una solemne función religiosa en el Mercado de San Francisco- Posteriormente, desde allí saldrá la procesión a las 19.00 horas para recorrer las principales calles de Vélez Málaga, terminando en la plaza del Carmen, donde tendrá lugar su encierro aproximadamente a las 2. 00 horas.

El hermano mayor de esta corporación nazarena y carmelita de Vélez Málaga, Carlos Serralvo, ha destacado la gran ilusión, unión y hermanamiento que está viviendo en torno a todos los actos y, especialmente, a este día tan esperado. “Es un acontecimiento histórico para nuestra archicofradía. Lo estamos viviendo con muchísima ilusión y todo está organizado para que la Novia de Vélez devuelva todo ese cariño que todos los vecinos y fieles le profesan, acogiéndolos en su bendito manto”, ha manifestado.

Recorrido procesional y traslado

El recorrido procesional será: salida dede el Mercado de San Francisco a las 19.00 horas, calle Poeta Joaquín Lobato, calle Luis de Rute, calle Romero Pozo, plaza de las Carmelitas, calle Canalejas, plaza Reyes Católicos, calle Alcalde José Herrera, calle Félix Lomas, calle Salvador Rueda, plaza San Juan de Dios, calle Juan Bautista Hurtado, calle de Las Tiendas, plaza de la Constitución, calle Sevilla, calle Paseo Nuevo, calle Romero Pozo y encierro en la plaza del Carmen, sobre las 2.00 horas de la madrugada.

Además, el viernes 5 de septiembre, previo a su salida extraordinaria, tendrá lugar el traslado de María Santísima de la Piedad desde la Iglesia de San Juan Bautista, su sede canónica, hasta el Mercado de San Francisco. Saldrá a las 17.00 horas e irá acompañada musicalmente por la Banda de Música de Rincón de la Victoria. En este traslado, el itinerio previsto es el siguiente: iglesia de San Juan, calle San Juan, calle Magdalena, calle La Carrera, calle Paseo Nuevo, calle Virgen de la Paz, calle Poeta Joaquín Lobato, calle Luis de Rute, calle Pizarro, calle Arroyo de San Francisco, calle Lope de Vega, calle Poeta Joaquín Lobato, Mercado de San Francisco.

Preparativos

Durante estos días se ha venido celebrando un triduo previo que culmina este jueves 4 de septiembre. El triduo tiene lugar en la Iglesia de San Juan Bautista con motivo de este 75º aniversario.

La archicofradía ha presentado numerosos estrenos con motivo de este aniversario como es la nueva saya bordada en oro sobre tisú de plata para María Santísima de la Piedad, bajo diseño de Salvador Aguilar y ejecutado en los Talleres de Bordados Artesanales de Manuel Mendoza; nueva corona, diseño y ejecución de Miguel Ángel Martín Cuevas, de Orfebrería Montenegro; media luna, que irá a los pies de la peana de la Novia de Vélez, también de Orfebrería Montenegro; nuevos encajes que formarán parte del ajuar que llevará la Virgen de la Piedad en la procesión extraordinaria, así como un nuevo pañuelo.

Pero además, entre los estrenos, también se encuentran una nueva peana de culto, diseño y obra de Orfebrería Montenegro, y un libro de reglas que ha sido diseñado por Salvador Aguilar y ejecutado en los talleres de Manuel Mendoza.

En el caso del Niño de la Virgen de la Piedad (S.XVII) también ha estrenado para su traslado y para el Triduo una túnica bordada en oro sobre tisú de plata diseñada por Salvador Aguilar y ejecutada en los talleres de Manuel Mendoza, y una nueva corona, de Orfebrería Montenegro.